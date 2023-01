„Wer sich wohlfühlt, macht Urlaub in Tirol“ (nd-aktuell.de)

Langsam aber stetig geht es über den Kitzbüheler Alpen Trail. Foto: Schreiber Foto: Christian Schreiber

Im Gegensatz zu Wastl Fürstaller ist jetzt niemandem nach Singen zumute. Wastl ist Bergführer und führt uns in sechs Tagen auf Skiern durch die Kitzbüheler Alpen. Nun stehen wir an einem grandiosen Hang am Steinbergstein. Toller Powder, aber ultra steil. Wastl tanzt in die kalte, klare Bergluft: „Wenn du dich gut fühlst, mach Urlaub in Tirol.“ Und wedelt mit dem Schwanz. Müssten wir jetzt unsere Gefühle in Liedern ausdrücken, würden uns die Texte von Rammstein oder Motörhead über die Lippen kommen. Unser Herzschlag liefert die entsprechenden schnellen, tiefen Bässe, die in die Magengrube schlagen. Dann kippen die Ski nach vorne und los geht’s.

Trotz dieses anfänglichen Schocks wird deutlich, dass die Durchquerung der Kitzbüheler Alpen keine hochalpine Expedition ist, bei der man von einer Herausforderung zur nächsten schlittert. Vielmehr ist es ein sportliches Unterfangen, das jeder mit guter Kondition und Tiefschneeerfahrung meistern kann. Über die 2000-Meter-Grenze kommt man selten hinaus, denn die Gipfel überschreiten diese Marke kaum. Die Aufstiege mit 1100 bis 1500 Höhenmetern pro Tag dauern bis zu vier Stunden, dann geht es wieder hinab ins Tal, wo gemütliche, urige, aber auch komfortable Unterkünfte und Gepäck warten, die ein Taxifahrer von einem Ort zum anderen chauffiert nächste. Der Rucksack enthält neben Snacks und Tee nur eine Lawinenschaufel und Sonde, die glücklicherweise auf unserer Reise unangetastet bleiben. Kurz gesagt, der Kitzbüheler Alpen-Trail, der das griffige Kürzel KAT trägt, ist eine neue, komfortable Skireise für sportliche Tourengeher, die sich um nichts kümmern müssen.

Der Steilhang ist gemeistert, das Gelände wird flacher, das Herz beruhigt sich. Am Ende des Tages gleiten wir auf einem sanften Waldweg Richtung Windautal, einziger Begleiter ist die Windauer Ache. Mächtig rauscht das Wasser, es hat kaum Zeit, sich als Eiszapfen zu manifestieren. Was wir noch nicht ahnen: Der muntere Fluss nimmt uns heute das Saunavergnügen, das dringend nötig wäre, um die schlaffen Muskeln auf morgen vorzubereiten. Wastl jedenfalls hat aufgehört zu singen und weist beim Gasthof Steinberg bei jeder Station auf die finnische Sprache hin. „Das gönnen wir uns heute, das ist gut.“ Als wir endlich auf der Terrasse sitzen, sagt uns die Kellnerin: Die Sauna ist Geschichte, denn das Gasthaus hat jetzt ein Wasserkraftwerk, das nur noch genug Strom für Licht und Küche liefert. Wir sind ernüchtert. Glücklicherweise bleibt es die einzige Enttäuschung der Woche.

Die Gruppe durchquert die Kitzbüheler Bergwelt von West nach Ost: Gestartet wird in Hopfgarten und das Finale wird in Fieberbrunn gefeiert. Dazwischen verläuft eine Bahnlinie, die den Rückweg zum Ausgangspunkt erleichtert. Liegt in Talnähe nicht genügend Schnee, ist gelegentlich ein Taxi nötig, um zum Start- oder Endpunkt einer Tagestour zu gelangen. Was aber auch passieren kann: »Schneeschnüffler« Wastl ändert spontan den Plan, weil er von einem Kollegen gehört hat, dass die Bedingungen oben am Berg besser sind. Dann darfst du zwar etwas von der geplanten Linie abweichen, kannst aber trotzdem perfekten Pulverschnee genießen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es längere Zeit keinen Niederschlag gegeben hat und die üblichen Routen bereits genutzt wurden. So steigen wir am vierten Tag ins Skigebiet Kitzbühel ins Schneemobil, das uns ins Schneeparadies bringt.

Technischer Support gehört zum Programm, denn an zwei Tagen sind Freeride-Touren geplant, die auch der Entspannung dienen sollen. In Fieberbrunn zum Beispiel führt die Suche nach der perfekten Piste mit Sesselliften und Co. den Berg hinauf. Einige Teilnehmer brachen ab, um sich einen richtigen Tag frei zu nehmen. Dies ist auch dank Hotels mit Wellnessabteilungen möglich. „Endlich Sauna“, ruft Wastl und saust den letzten Hang hinunter.

Die Unterkünfte während der Tour sind recht variabel. Sie reichen vom 4-Sterne-Hotel über einfache Gasthöfe bis hin zur Alpenvereinshütte, wo es nur Bad und WC auf der Etage gibt. Aber auch das hat seinen Reiz, denn man lernt die ganze Bandbreite kennen, die die Region zu bieten hat.

Auch wenn die Tour mit Kitzbühel auch einen prominenten mondänen Namensgeber hat – alles andere sind die Orte und Täler, die wir besuchen. Zur KAT gehören zum Beispiel Westendorf oder Aschau, die man getrost als No-Go-Area für Pelzträger und Champagnertrinker bezeichnen kann. Kitzbühel ist weit weg und doch so nah.

Auch Wastl Fürstaller zieht das Bier dem Sektglas vor. Der 68-Jährige wandert oder fährt seit fünf Jahrzehnten Ski in den Bergen. Sein Credo abseits der Piste: „Mach nicht nach, was ich tue.“ Während wir am Gipfel eine zünftige Tiroler Jause auspacken, isst er Schokolade, Kekse und Äpfel. „Speck und Würstchen machen durstig.“ Und das kann sich Wastl nicht leisten, denn in seinem Rucksack ist kein Platz für Getränke. „Das kann ich, den ganzen Tag nichts trinken. Dafür schmeckt das Bier abends umso besser.« Wenn der erste Durst gestillt ist, erzählt Wastl spannende Geschichten aus aller Welt. Es gab Jahre, da verbrachte er nur zehn Wochen zu Hause in Tirol. Ein Wunder, dass noch Zeit für musikalische Auftritte mit seinen Kollegen blieb. Wastl an der Posaune. Als er Luft holte, trällerte er ein Gstanzl ins Mikrofon. „Heute singe ich nur noch am Berg.“ Seine Begleiter freuen sich, denn es hebt die Stimmung und nimmt ihnen die Angst vor der nächsten steilen Abfahrt.

