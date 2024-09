Die Ergebnisse haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

„Ich denke, wir alle müssen uns ernsthaft darüber unterhalten, was hier vor sich geht, denn hier reißen sich 2.000 Leute den Arsch auf, um das schnellste Auto zu liefern. 20 Runden des Rennens hatten wir ein Auto, das komfortabel genug war, um um den Sieg zu kämpfen, die anderen 20 Runden hatten wir ein Auto, das wahrscheinlich nicht in die Punkte hätte kommen sollen. Und der einzige Unterschied sind die Reifen. Und die sind wirklich nicht gut genug“, fuhr Russell fort.

George Russell sorgte in seinem TV-Interview nach dem Grand Prix von Aserbaidschan mit seiner scharfen Kritik am Reifenhersteller Pirelli für Aufsehen. Der sonst so beherrschte Mercedes-Pilot wütete:

„Er geht an alles, was er tut, mit einer ganz bestimmten Methode heran und es war schön zu sehen, dass er diese Methode trotz des Drucks, der um ihn herum aufgebaut wurde, beibehalten hat.“

„Da gab es also eine Reihe von Dingen. Es war seine Herangehensweise, es war seine Fähigkeit, mit dem Druck umzugehen, der auf seinen Schultern lastet, ohne sich davon in irgendeiner Weise stören zu lassen“, sagte Vowles.

Franco Colapinto begeistert derzeit viele Formel-1-Fans auf der ganzen Welt mit seiner unbeschwerten und vor allem schnellen Art. Aber noch wichtiger: Er überzeugt seinen Williams-Teamchef James Vowles, was ihm offensichtlich gelungen ist, wie der Brite in einem exklusiven Interview mit Motorsport-Total.com angekündigt:

Sebastian Vettel war dort so erfolgreich wie kein anderer. Der viermalige Formel-1-Weltmeister siegte fünfmal (2011 – 2013, 2015 und 2019), sicherte sich vier Pole Positions (2011, 2013, 2015 und 2017) und stand achtmal auf dem Podium.

Die Formel-1-Karriere von Daniel Ricciardo endet vermutlich nach diesem Rennwochenende in Singapur.

Doch wie geht es weiter? In seiner Medienrunde am Donnerstag wurde ihm diese Frage natürlich gestellt und mit allerlei Alternativen konfrontiert, etwa der IndyCar-Serie oder NASCAR in den USA. Eine Alternative hat er aber mit ziemlicher Sicherheit schon ausgeschlossen:

„IndyCar macht mir immer noch Angst. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich vor ein paar Jahren darüber nachgedacht habe, als ich wusste, dass ich in der Saison 2023 nicht an Rennen teilnehmen würde, aber ich weiß, dass ich immer noch ein guter Konkurrent bin, ich weiß, dass ich immer noch viel Feuer in mir habe, aber vielleicht ist es dieser Reiz, etwas anderes zu machen. Ich weiß es nicht.“

Er wolle nicht nur fahren, er wolle gewinnen, aber „es gibt keine Garantie, dass ich auch in irgendetwas anderem gut sein werde“, fuhr der Australier fort.