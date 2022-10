Wer kann Union Berlin überhaupt stoppen? Auch Dortmund erschließt mit Rückkehrer Marco Reus die Bundesliga

Supersonntag für Union Berlin, Pleite-Wochenende für Borussia Dortmund: Als Marco Reus zurückkam, scheiterte der BVB mit einem Paukenschlag am mysteriösen Union-Code.

Das Team von Trainer Edin Terzic musste sich in der Bundesliga dem frech-eiskalten Tabellenführer Berlin mit 0:2 (0:2) geschlagen geben und verlor als Achter sieben Punkte hinter Union die Spitzenplätze aus den Augen.

Ganz anders die Eisernen: Mit dem ersten Doppelpack von Janik Haberer (8./21. Minute) baute Union vor 22.012 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei die Führung vor dem Duell zwischen Verfolger FC Bayern München und SC Freiburg aus weiter draußen am Sonntagabend. Spätestens jetzt dürfte allen klar sein: Das seit elf Liga-Heimspielen ungeschlagene Team von Trainer Urs Fischer wird voraussichtlich länger an der Tabellenspitze bleiben. Ein Ende der Union-Saga ist nicht in Sicht.

Historischer Tag

Super Sonntag. Union-Trainer Urs Fischer hatte für diese Amtszeit nur ein Schmunzeln über den Doppelgipfel in Berlin und München. Die Schweizer mögen es nicht zu dick. Aber keine Frage, dieser Tag war historisch für Köpenick. Vor genau 96 Jahren marschierte der Schustergeselle Friedrich Wilhelm Voigt in einer selbstgeschneiderten Kapitänsuniform in das Rathaus, gut einen Kilometer vom alten Forsthaus entfernt, um die Stadtkasse zu plündern. Die Wuhlheide ist schon lange mit frechen Raubzügen unterwegs.

Ob das wirklich Gregor Kobel im Torwarttrikot war, dürften sich die Dortmunder Fans schon kurz nach dem Anpfiff fragen. Zunächst ließen die Schweizer einen recht harmlosen Schuss von Andras Schäfer (4.) abprallen. Noch ohne Folgen. Als ihm wenig später der Slapstick ausrutschte, musste Haberer den Ball nur noch über die Linie schieben.

Eine solche Führung ist bekanntlich das Beste, was Union passieren kann. Die Kulisse war da und Dortmund musste sich sortieren. Das schien gerade zu funktionieren, als der nächste schnelle Angriff von Schäfer kam. Jordan Siebatcheu drückte auf Haberer, der Kobel mit seinem Flachschuss keine Chance ließ. Die Irons standen nun sicher in ihrer geliebten Grundformation. Mehr als zwei Drittel Ballbesitz der Dortmunder verzeichneten die Datenlieferanten kurz vor der Halbzeit. Statistiken können auch nutzlos sein.

Reus-Comeback

Terzic reagierte mit einem Dreifachwechsel. Reus feierte vier Wochen nach seiner Bänderverletzung ein Comeback. Mit der Kapitänsbinde am Arm forderte der 33-Jährige den Ball ständig heraus. Auch Julian Brandt und Donyell Malen sorgten für mehr Durchsetzungsvermögen in der Offensive. Union hatte wieder die ersten guten Chancen. Kobel entschärfte einen Kopfball von Timo Baumgartl (55.). Ex-Unioner Nico Schlotterbeck rettete mit einem Zweikampf knapp vor Schäfer (65.).

Dortmund wirkte einfallslos und bestürzt. Reus (77.) wurde bei einem Solo von Union-Torhüter Rönnow gestoppt. Dasselbe erlebte Youssoufa Moukoko (79./83.) zweimal. Die Berliner Fans sangen „Deutscher Meister ist nur der FCU“.