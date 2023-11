Wer ist Taylor Tomlinson? Inside „After Midnight“ Host’s Rise bei CBS

Bevor Taylor Tomlinson mit der neuen Late-Night-Serie „After Midnight“ von CBS in Verbindung gebracht wurde, hatte er wenig Bezug zur Welt des Rundfunkfernsehens und dem Auf und Ab des Nachtprogramms. Sie ist vor allem als aufstrebende Komikerin bekannt, die mit Stand-up-Specials auf Netflix und Videoclips auf TikTok Erfolg hat.

Wie gelang es einer Komikerin, die für ihre digitale Präsenz bekannt ist, einen Platz in der Welt der linearen Medien zu ergattern?

Führungskräfte von CBS sind seit Monaten auf der Suche nach jemandem, der den 12:30-Uhr-Sendeplatz des Senders übernehmen könnte, doch mit der Erkenntnis, dass das Geschäft mit dem Nachtfernsehen im Wandel ist. Die Produktion der neuen Sendung soll deutlich weniger gekostet haben als die von James Corden bei „The Late Late Show“, einer Sendung, die seit 1995 auf CBS mit mehreren Moderatoren lief. „Das müssen wirklich alle Sendeanstalten in diesem Bereich sein.“ Wir denken sorgfältig darüber nach, was wir ausgeben, wie wir ausgeben und wie wir investieren. „Man kann nicht an einige der alten Elemente des Formats gebunden sein“, sagte George Cheeks, CEO von CBS Vielfalt früher in diesem Jahr.

Unter Mitarbeitern und Führungskräften, die mit Late Night zu tun haben, ist es kein Geheimnis, dass das Geschäft des Formats rückläufig ist. Die Sendungen wurden in den letzten Jahren entwickelt, um junge Menschen für das Fernsehen zu begeistern, aber gerade diese Verbraucher neigen zu neuen Streaming-Verhaltensweisen, die weniger daran gebunden sind, Sendungen zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Datum anzusehen. Moderatoren wie Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert sorgen weiterhin für Schlagzeilen und digitale Memes und bauen immer noch ein beträchtliches Live-Publikum auf, das die Sender – und ihre Vertriebspartner und Werbetreibenden – begehren. Allerdings weniger, und die Zahl der Gastgeber ist in den letzten Jahren kleiner geworden.

Tomlinson wird sich einer Gruppe anschließen, die merklich abgespeckt hat. NBC hat sich vor Monaten aus dem Geschäft mit der Ausstrahlung einer Sendung um 1:30 Uhr zurückgezogen. Warner Bros. Discovery, in dem einst sowohl Conan O’Brien als auch Samantha Bee zu sehen waren, hat beschlossen, die nächtlichen Albernheiten Adult Swim zu überlassen. Comedy Central, das einst von Montag bis Donnerstag drei verschiedene Late-Night-Programme anbot, verfügt heute nur noch über die ehrwürdige „Daily Show“ und hat fast ein Jahr damit verbracht, einen geeigneten Moderator zu finden.

Es steht außer Frage, dass CBS etwas anderes versucht. Der neue Film „After Midnight“, der auf der Comedy-Central-Sendung „@midnight“ basiert, sollte etwas sein, das junge Zuschauer ansprechen wird. Während der Show führt ein Moderator – es war einst Chris Hardwick – eine Gruppe von drei Komikern durch eine rasante Reihe von Spielen, die viele der angesagten digitalen Konversationen der Zeit aufgreifen. Während Hardwicks Amtszeit könnten sich die Diskussionen um alles Mögliche drehen, vom neuesten Emoji von Apple über einen Tweet von Ted Nugent bis hin zu YouTube-Videos eines Eichhörnchens, das einen Milchshake trinkt.

Mit „Cheeks“ von CBS wollte man jemanden ins Spiel bringen, der kein weiterer männlicher weißer Komiker war. „Eine der Chancen, die wir mit dem 12:30-Spot sehen, ist die Möglichkeit, die Möglichkeiten beim Format und bei den Talenten zu erweitern und sicherzustellen, dass wir sowohl hinter als auch vor der Kamera Vielfalt haben“, sagte er Vielfalt.

Aber CBS und die Produzenten der Show bestanden auch darauf, dass der Moderator nicht einfach nur die Bewegungen durchführte. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person wurden die Kandidaten gefragt, wie vertraut sie mit dem Format „@midnight“ seien – Teil eines Versuchs, um sicherzustellen, dass das Netzwerk nicht nur eine Berühmtheit oder ein berühmtes Gesicht einstellt, die das verwenden möchten zeigen, ihr Profil ohne großen Aufwand zu erweitern.

Sowohl CBS als auch eine Sprecherin von Taylor lehnten eine Stellungnahme ab.

Tomlinson wird an diesem Wochenende 30 Jahre alt und ist damit die jüngste Late-Night-Moderatorin im aktuellen TV-Sortiment. „Ich bin 59“, sagte Colbert Anfang dieser Woche zu Tomlinson, als CBS sie als Moderatorin der neuen Show bekannt gab. „Du bist mehr als eine ganze Taylor Tomlinson jünger als ich.“ Die Führungskräfte waren der Meinung, dass Tomlinson bei einer bestimmten Zuschauergruppe ausreichend etabliert war und eine Haltung und Kompetenz besaß, die über ihr Alter hinausging. CBS hatte auch das Gefühl, dass sie großzügig mit den Komikern umgehen würde, die das Programm besuchen würden, ein wichtiger Teil ihrer neuen Rolle.

Auch Colbert soll maßgeblich daran beteiligt gewesen sein. Der Moderator wollte mit seiner Produktionsfirma Spartina Industries fröhliche, alberne Kost entwickeln. „Wenn ich über etwas sprechen möchte, das in der Welt vor sich geht, kann ich das täglich in der Show tun“, sagte Colbert Vielfalt im Oktober letzten Jahres. Spartina ist darauf ausgelegt, „mit lustigen Leuten Spaß zu haben und Geschichten zu erzählen, die ich selbst nicht in meiner Show erzählen werde“, fügte er hinzu. Er glaubt, dass seine Fans „im Allgemeinen gleichzeitig alberne und kluge Dinge mögen“. Zu den Bemühungen, die Colbert unterstützt hat, gehören ein wöchentliches Comedy Central-Programm unter der Leitung von Charlamagne Tha God und ein Promi-Pickleball-Turnier, das gemeinsam mit Funny or Die produziert und auf CBS gezeigt wurde. Spartina ist außerdem Teil eines Teams, das die Fantasy-Serie „The Chronicles of Amber“ des Autors Roger Zelzany entwickelt.

„After Midnight“ hat eine große Anzahl an Unterstützern. Zum Spartina-Team gehören außerdem Carrie Byalick, Präsidentin von Spartina Industries; Tom Purcell, ausführender Produzent bei „The Late Show“; Evelyn McGee Colbert, Colberts Ehefrau; und James Dixon von Dixon Talent, der als Agent für Colbert und andere Late-Night-Größen wie Jimmy Kimmel und Jon Stewart fungiert. Zu ihnen gesellen sich die ausführenden Produzenten Joe Farrell, Mike Farah, Whitney Hodack und Henry R. Muñoz III von Funny Or Die. Jason U. Nadler von Serious Business, der „@midnight“ mitgestaltet hat, ist ebenfalls ausführender Produzent. Jack Martin, Showrunner aller vier Staffeln von „@midnight“, und Eric Pierce werden als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren. Die Komikerin und Autorin Jo Firestone wird Co-ausführende Produzentin und Hauptautorin sein. Alexx Wells wird außerdem als Co-Executive Producer fungieren.

Irgendwann wird jedoch die Produktionsgeschichte der Serie weniger wichtig sein als Tomlinsons Beziehung zu den Zuschauern. Bei Stand-up-Auftritten hat sie die Fähigkeit bewiesen, schnell auf die Reaktionen des Publikums zu reagieren und oft Witze über romantische Höhen und Tiefen und Therapie zu machen. Sie äußerte sich offen zu ihrem Privatleben, einschließlich des Todes ihrer Mutter in jungen Jahren und der Auseinandersetzung mit psychischen Problemen. In einer ihrer Routinen erzählt Tomlinson dem Publikum, dass sie „dieses runde, gesunde Gesicht hat, mit dem die Leute denken, sie sollten sich ein Leben aufbauen“. CBS kann nur hoffen, dass das so ist.