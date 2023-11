Wer ist Mindy Noce? Lernen Sie Tim Scotts 47-jährige Freundin als Mutter von drei Kindern kennen, die bei der GOP-Debatte nach monatelangen Spekulationen über das Liebesleben des konservativen christlichen Präsidentschaftskandidaten enthüllt wurde

Mindy Noce, 47, gesellte sich nach der Debatte am Mittwoch zu dem Präsidentschaftskandidaten auf die Bühne

Die Mutter von drei Kindern ist eine in Charleston ansässige Innenarchitektin für das Immobilienunternehmen Atlantic Properties of Lowcountry

Sie lebt in dem Staat, seit sie ihren Abschluss in Gesundheitswissenschaften am College of Charleston gemacht hat







Senator Tim Scott debütierte bei der republikanischen Präsidentschaftsdebatte über seine Beziehung zu seiner neuen Freundin und gab seiner mysteriösen Partnerin endlich einen Namen und ein Gesicht.

Mindy Noce, eine 47-jährige Mutter von drei Kindern und Design- und Renovierungsmanagerin in Charleston, South Carolina, begleitete Scott nach der Debatte auf die Bühne.

Die Kampagne des Präsidentschaftskandidaten bestätigte gegenüber DailyMail.com, dass das Paar eine romantische Beziehung hat, nachdem sie den berührenden Moment geteilt hatten.

Noce lebt seit ihrem Abschluss am College of Charleston, wo sie Gesundheitswissenschaften als Hauptfach studierte, in South Carolina.

Sie arbeitet als Innenarchitektin für das Immobilienunternehmen Atlantic Properties of Lowcountry.

Noce (rechts) im Bild ehrenamtlich mit Kollegen vom Immobilienunternehmen Atlantic Properties of Lowcountry

Die Design- und Renovierungsmanagerin schloss ihr Studium am College of Charleston mit dem Hauptfach Gesundheitswissenschaften ab

Laut der Website des Unternehmens lernte Noce die Gegend kennen, als ihre drei älteren Brüder im The Citadel Fußball spielten.

Sie lebt seit fast achtzehn Jahren auf Isle of Palms und Daniel Island und ist, wie sie sich selbst beschreibt, „eine Macherin mit einem kreativen Blick und Liebe für Menschen“.

Ihr Instagram-Account ist gefüllt mit Fotos ihrer Innenarchitekturarbeiten und Gruppenfotos mit ihren Kollegen.

Als Senator Scott im Spin-Room nach der Debatte nach seiner Freundin gefragt wurde, antwortete er lässig: „Sie ist großartig.“ Er erzählte Reportern, dass die beiden seit „mehreren Monaten“ zusammen seien.

Im September erzählte Scott einer Menschenmenge in Iowa: „Ich gehe mit einer hübschen Christin aus“, obwohl ihre Identität ein Geheimnis blieb.

Nach der Debatte am Mittwochabend begleitete Noce den Senator auf die Bühne, um Fotos zu machen, und wurde gesehen, wie er seine Hand hielt.

Die Washington Post veröffentlichte einen ausführlichen Artikel über das Liebesleben des Senators, und Scott sagte, ein Freund aus der Kirche habe das Paar arrangiert.

Die beiden verstanden sich gut, als sie über Gott redeten und über eine App gemeinsam die Bibel studierten.

Bei einem Date in einem Restaurant in Charleston bestellte sie das Steak und er bekam den Schwertfisch, und obwohl sie sich die Gerichte teilten, erfuhr die Senatorin später, dass sie keinen Schwertfisch mag.

Das Paar spielte Pickleball und Scott war verlegen, als er herausfand, dass er der „schwache Mann auf dem Platz“ war.

Scotts Kampagnenmanager bestätigte gegenüber der Washington Post, dass die Frau echt sei und dass sie sogar zusammen in den Zoo gegangen seien.

Senator Tim Scott (rechts) sagte, die beiden hätten sich durch einen Freund aus der Kirche kennengelernt und seien durch ihre Liebe zu Gott verbunden gewesen

Der Präsidentschaftskandidat hat seine Beziehung unauffällig gehalten und wurde während seines gesamten Wahlkampfs einer genauen Prüfung des Beziehungsstatus ausgesetzt

Der Senator von South Carolina war defensiv, wenn sein Beziehungsstatus mit dem des letzten amtierenden Präsidenten, James Buchanan, im Jahr 1861 verglichen wurde.

„Die Tatsache, dass die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung Amerikas zum ersten Mal Single ist, deutet darauf hin, dass es ausschlaggebend dafür sein wird, ob man ein guter Präsident ist, ob man verheiratet ist oder nicht“, sagte Scott damals.

„Es hört sich an, als würden wir im Jahr 1963 leben … und nicht im Jahr 2023.“

Zu Beginn seiner Karriere behauptete Scott, eine 30-jährige Jungfrau gewesen zu sein, und führte eine Kampagne mit dem Versprechen der Abstinenz durch.

Im Jahr 2012, nach 16 Jahren im öffentlichen Leben und dem Gewinn eines Sitzes im US-Repräsentantenhaus im Alter von 46 Jahren und immer noch unverheiratet, gab Scott zu, dass er keine Jungfrau mehr ist.