Wer ist Lauren Spencer Smith? 5 Wissenswertes über den Sänger – Hollywood Life

Bildnachweis: Erik Pendzich/Shutterstock

Lauren Spencer Smith ist Singer-Songwriterin.

Allein auf Spotify hat sie über 41,1 Millionen Hörer erreicht.

Im Dezember 2022 wird sie dort auftreten Dick Clarks Silvester Rockin‘ Eve.

Es gibt viele aufstrebende Sänger, die sich heute einen Namen machen, aber Lauren Spencer-Smith, 19, hat einfach das ganz besondere Funkeln. Sie ist eine kanadische Sängerin und Songwriterin, die in Portsmouth, Großbritannien, geboren wurde, aber auf Vancouver Island aufwuchs. Im Folgenden finden Sie fünf Dinge, die Sie über die brünette Schönheit wissen sollten, bei der sie auftreten wird Dick Clarks Silvester Rockin‘ Eve Ende Dez. 2022.

1. Lauren Spencer Smith trat bei „American Idol“ an

Bevor Lauren im Studio Tracks legte, sang sie ihr Herz aus Leibeskräften amerikanisches Idol Bühne im Jahr 2020. Während der 18. Staffel der Show war Lauren gerade einmal 16 Jahre alt und hat seitdem weltweite Berühmtheit für ihre Musik erlangt. „Vancouver Island ist keine allzu große Insel, nicht so viele Menschen“, sagte sie während ihres Vorsprechens für die Show. „Ich fühle mich wie ein sehr kleines Mädchen mit einem großen Traum und so amerikanisches Idol wird mir auf so viele verschiedene Arten helfen, diesen Traum zu verwirklichen.“

Country-Sänger u amerikanisches Idol Richter Lukas Bryan war sogar sprachlos, nachdem er Lauren singen hörte Rosa’s Song „What About Us“. »Wow, ich kann nicht sprechen«, sagte Luke. „Ich finde deine Stimme SUPER interessant. Du hast diesen Ton, der uns sehr fasziniert von dir macht.“ Später landete Lauren im Wettbewerb unter den Top 20.

2. Sie ist ein Taylor-Swift-Fan

Obwohl Lauren selbst Sängerin ist, lässt sie sich oft von anderen talentierten Musikern wie z Taylor Swift. Am 24. Oktober 2022 ging die 19-Jährige auf Instagram, um ein Video von sich zu teilen, in dem sie ein Cover von Taylors Song „Wildest Dreams“ machte, der erstmals 2014 veröffentlicht wurde. „Heute vor 1 Jahr, Zufall, es ist eine Taylor Lied und sie hat gerade ihr neues Album herausgebracht“, lautete die Bildunterschrift des Stars für den Clip. Ihre Freunde, die ebenfalls Sänger sind, wurden in dem Clip auch beim Singen gesehen, darunter Geena Fontanella und Leyla Blau.

3. Lauren hat einen Freund

Die Sängerin gab auch bekannt, dass sie am 26. November 2022 einen Freund hat, obwohl sie im selben Monat eine Trennungsaufzeichnung veröffentlichte. „Ich schreibe ein Weihnachtslied darüber, Single zu sein, aber einen Freund zu haben“, heißt es in dem Clip. Sie fügte auch die Instagram-Beschriftung hinzu: „Ich war zwar Single b4, aber das ist ironisch.“ Lauren hat „@mattodelll“ getaggt, das war der Typ, der Lauren in dem entzückenden Post von hinten umarmte.

4. Sie hat massiven Erfolg auf Spotify erreicht

Lauren erschien erst kürzlich auf amerikanisches Idol im Jahr 2020, aber sie ist bereits eine der meistgehörten Künstlerinnen auf Spotify. „Die diesjährige Spotify-Verpackung ist verrückt. Ich habe immer meine aus den Vorjahren aufbewahrt, und es ist so cool zu sehen, wie sehr alles gewachsen ist und wie viel wir erreicht haben“, beschriftete sie den feierlichen Beitrag. „Ich liebe euch so sehr, ihr seid der Grund, warum ich das tun kann, was ich für einen Job mache, und ich könnte nicht dankbarer für euch sein, dieses ganze Jahr war das verrückteste von allen, ich habe keine Worte außer danke bis in alle Ewigkeit.“ Es ist wichtig anzumerken, dass die Anzahl der Streams von Lauren im Jahr 2020 5,4 Millionen betrug und diese Zahl im Jahr 2022 auf 464,3 Millionen anstieg.

5. Der Musiker wird für Grammys in Betracht gezogen

Als ob Lauren die Welt nicht genug beeindruckt hätte, gab sie am 19. Oktober 2022 bekannt, dass sie im kommenden Jahr für die Grammys in Betracht gezogen wird. „Als kleines Mädchen habe ich so oft davon geträumt, eines Tages eine Sängerin und Songwriterin zu sein, die von mehr Menschen als meiner Mutter im Wohnzimmer oder im Auto gehört wurde“, begann ihre süße Bildunterschrift. „‚Daumen drücken‘ war ein Wendepunkt in meinem Leben, auf den ich so hart hingearbeitet hatte. Durch die Hilfe so vieler Freunde, Künstler, Produzenten und Autoren konnte ich endlich herausfinden, was ich als Künstler von meinem Sound haben wollte.“ Lauren wird als beste neue Künstlerin, Schallplatte des Jahres und Song des Jahres in Betracht gezogen.

