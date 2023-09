Es ist eine historische Entscheidung: Zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine wird ein Vertreter der Krimtataren das Verteidigungsministerium leiten. Die Position ist ein Schlüsselposten inmitten des Angriffskrieges, den Russland seit Februar 2022 gegen die Ukraine führt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag seine Nominierung von Rustem Umerov öffentlich gemacht, und das Parlament wird voraussichtlich diese Woche darüber abstimmen.

Das Ministerium brauche „neue Ansätze und neue Formate der Zusammenarbeit sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft insgesamt“, sagte Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache, als er über die Entscheidung zur Nominierung Umerows sprach.

Der Nominierung ging eine zweite Welle von Korruptionsvorwürfen gegen das ukrainische Verteidigungsministerium voraus, die dessen Chef, Minister Oleksii Reznikov, immer stärker unter Druck setzte. Beispiele für Korruption unter Ministerialbeamten sind die Annahme von Bestechungsgeldern in regionalen Sammelstellen, damit Männer einer Mobilmachung entgehen können, und die angebliche Beschaffung von Soldatenuniformen zu überhöhten Preisen. Die erste Welle der Kritik zu Beginn des Jahres konzentrierte sich unter anderem auf zu teuer eingekaufte Lebensmittel.

Nun, anderthalb Jahre nach der russischen Invasion, wechselt die Ukraine erstmals den Chef des Verteidigungsministeriums. Wer ist also der neue Anführer?

Getreideabkommen mitverhandelt

Rustem Umerov scheint aus vielen Gründen der perfekte Kandidat für diese Stelle zu sein. Der 41-Jährige war seit etwa einem Jahr Leiter der State Trust Foundation und kümmerte sich um die Privatisierung und damit um die Mittelbeschaffung für die vom Krieg schwer getroffene Staatskasse. Und Umerow brachte Geld ein: Für 211 Millionen Euro verkaufte sein Büro eine Tochtergesellschaft des Waffenherstellers „Ukroboronprom“, die für die Aufbereitung und Entsorgung von Produktionsrückständen zuständig ist.

Im ukrainischen Parlament war Umerow Abgeordneter und Leiter eines Ausschusses, der den Umgang mit westlicher Militärhilfe kontrollierte. Er war unter anderem dafür verantwortlich, für mehr Transparenz zu sorgen.

Umerov war auch an zwei besonders wichtigen diplomatischen Initiativen beteiligt: ​​Er gehörte zum erlesenen Kreis der ukrainischen Delegation, die unmittelbar nach der Invasion zur ersten Verhandlungsrunde zwischen Moskau und Kiew in Weißrussland entsandt wurde.

Er war auch an den Verhandlungen zum Getreideabkommen in der Türkei im Sommer 2022 beteiligt. Das Abkommen mit der Türkei und den Vereinten Nationen sicherte den Export ukrainischer Lebensmittel aus Schwarzmeerhäfen. Knapp ein Jahr später stieg Russland aus dem Abkommen aus. Zuletzt scheiterte der Versuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, das Abkommen wiederzubeleben, obwohl der türkische Präsident erklärt hatte, er wolle die Verhandlungen fortsetzen und bleibe optimistisch.

Kindheit in der Deportation

Es ist Umerovs persönliche Geschichte, die ihn als Verteidigungsminister zu etwas Besonderem macht. Vor allem: seine Verbindung zur Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde.

Umerov ist Krimtatar und wurde 1982 in der damaligen Zentralasiatischen Sowjetrepublik Usbekistan geboren. Seine Familie stammt von der Krim und wurde wie Hunderttausende Krimtataren 1944 unter dem sowjetischen Führer Josef Stalin in entlegene Gebiete deportiert.

Erst in den 1990er Jahren kehrte die Familie in die Ukraine zurück. Er habe daher „eine existenzielle Opposition zur Kolonial- und Raubtierpolitik Russlands“, sagte Umerow in einem Interview mit der ukrainischen Zeitung Liwyj bereh. Seine Kindheit verbrachte er „in der Deportation“ in Usbekistan.

Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften machte Umerov schnell Karriere als Geschäftsmann. Unter anderem war er Abteilungsleiter eines türkischen Mobilfunkunternehmens in der Ukraine und begann, sich verstärkt politisch für die Krimtataren zu engagieren – er war Berater des führenden politischen Vertreters der Krimtataren, Mustafa Dzhemilev. Im Jahr 2019 wurde Umerov als Abgeordneter der Partei „Holos“ (Stimme) in das ukrainische Parlament gewählt.

Im Jahr 2014 feierten die Krimtataren den 70. Jahrestag ihrer Deportation von der Krim Bild: picture Alliance/dpa/P. Alexei

Verteidigungsminister mit diplomatischen Aufgaben

Es sind Umerovs Verbindungen zur Türkei und zur islamischen Welt, die ihn für Selenskyj besonders wertvoll machen. Verbindungen zur Türkei waren für die Ukraine schon immer wichtig. Ein prominentes Beispiel sind die in der Türkei gekauften Bayraktar-Drohnen, die der Ukraine zu Beginn des Krieges dabei halfen, russische Angriffe abzuwehren.

Ein gutes Verhältnis zur Türkei sei noch aus einem weiteren Grund von entscheidender Bedeutung: Sollte sich das Verhältnis der Ukraine zu Ankara verschlechtern und erneut russische Kriegsschiffe den Bosporus überqueren, stelle das eine „ernsthafte Bedrohung für die ukrainischen Gewässer“ dar, sagte Umerow in der Mitteilung Liwyj bereh Interview.

Der designierte Verteidigungsminister scheint auch über gute Kontakte in die USA zu verfügen. Eine von ihm gegründete Stiftung half dabei, ein Bildungsprogramm für angehende ukrainische Politiker an der Stanford University zu initiieren.

Umerov wird solche Kontakte nicht nur brauchen, um die internationale Hilfe für die Ukraine, insbesondere aus dem Nahen Osten, aufrechtzuerhalten, sondern auch auszubauen. Die dortigen Länder unterstützen die Sanktionen des Westens gegen Russland immer noch nicht. Ein ukrainischer Verteidigungsminister ist auch in Kriegszeiten ein Diplomat. Zelenskyy setzt offensichtlich auch auf Umerovs jüngster Erfahrung auf diesem Gebiet.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht.