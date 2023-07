Während die Tatsache, dass etwas in Arbeit war, allgemein bekannt war, kam letzten November die plötzliche Ankündigung, dass acht Mitglieder der Metro Suburban, Vermilion Valley, Three Rivers und unabhängigen Reihen ihre derzeitigen Konferenzzugehörigkeiten aufgeben würden, um eine neue, reine Fußballkonferenz zu gründen Dies war selbst für einige der Schulen, die es bilden, eine Überraschung.

Jetzt, sechs Monate später, mit der ersten Staffel am Horizont, wirft Friday Night Drive einen Blick auf die acht Teams – Seneca, St. Bede, Dwight, Elmwood Park, Marquette, Westmont, Walther Christian und Ridgewood – und auf welche Konferenzen sie kommen , wie erfolgreich sie waren und warum sie sich zur Chicago Prairie Football League zusammengeschlossen haben.

Dwight Trojans-Logo

Dwight

Spitzname: Trojaner

IHSA-Einschreibung 2022: 402.5 (Kooperation mit Gardner-South Wilmington)

Konferenzgeschichte seit 2000: Interstate 8 (2000–13), Sangamon Valley (2014–19), Vermilion Valley Football Alliance (2021–22), Chicago Prairie (2023–)

Saison 2022: 2-7

Playoff-Auftritte (letzte): 7 (3A im Jahr 2018)

Zustandshardware: keiner

Warum die Chicago Prairie gründen? „Dwight war schon seit geraumer Zeit in Diskussionen darüber, eine bessere Fußballkonferenz als die VVC zu finden, hauptsächlich aufgrund der Crossover-Spiele, bei denen wir jeweils mehr als zwei Stunden unterwegs waren und gegen viel größere Fußballschulen antraten. Die Chicago Prairie League wurde nach mehreren Treffen gegründet, bei denen die Dynamik von Standorten, Größe und Fähigkeiten besprochen wurde. Wir glauben, dass Dwight bessere Chancen haben wird, mit den neuen Konferenzschulen zu konkurrieren.“ – Dwights Sportdirektorin Cathy Ferguson

„Abgesehen von der Reisezeit werden wir auf einige unbekannte Teams treffen, was meiner Meinung nach eine gute Sache sein kann. Unsere Kinder sind von dem neuen Spielplan begeistert und freuen sich darauf, in den Schulen im Norden zu spielen, die sie noch nie zuvor gesehen haben.“ – Dwight-Cheftrainer Luke Standiford

Elmwood Park-Logo

Elmwood Park

Spitzname: Tiger

IHSA-Einschreibung 2022: 957,5

Konferenzgeschichte seit 2000: Suburban Prairie (2000–05), Metro Suburban (2006–22), Chicago Prairie (2023–)

Saison 2022: 1-8

Playoff-Auftritte (letzte): 8 (5A im Jahr 2019)

Zustandshardware: keiner

Warum die Chicago Prairie gründen? Wie der langjährige Ligarivale Ridgewood entschied sich Elmwood Park für eine neue Konferenz, als sich die Metro Suburban aufzulösen begann. Wheaton St. Francis, Aurora Central Catholic und IC Catholic treten dem CCL/ESCC bei. Fünf weitere Mitglieder lesen die Teeblätter und verkünden ihre Absicht, zur Chicagoland Christian Conference zu reisen, was Elmwood Park ebenfalls zum Umzug veranlasst. Riverside-Brookfield war das letzte Land, das ein neues Zuhause fand, und gab im Januar seine Absicht bekannt, der Southland Conference beizutreten. Die Tigers, die sich 2019 für die Playoffs der Klasse 5A qualifizieren, werden die größte Schule in der neuen Chicago Prairie Football League sein.

Marquette-Logo

Marquette

Spitzname: Kreuzfahrer

IHSA-Einschreibung 2022: 163 (268,95 multipliziert)

Konferenzgeschichte seit 2000: Big Rivers (2000–11), Northeastern Athletic (2012–19), Independent (2020–22), Chicago Prairie (2023–)

Saison 2022: 9-2

Playoff-Auftritte (letzte): 18 (1A im Jahr 2022)

Zustandshardware: 3A-Vizemeister im Jahr 1984

Warum die Chicago Prairie gründen? „Es passt gut vor Ort mit drei Rivalitätsspielen gegen St. Bede, Seneca und Dwight – diese Spiele sollten ein tolles Publikum und eine tolle Atmosphäre haben – und die anderen vier Teams im Norden sollten auch eine gute Auslosung sein, wenn sie hierher kommen und wir gehen.“ Dort.

„Das ist nicht etwas, was wir uns einfach nur ausgedacht haben und dann haben wir es umgesetzt. Darüber wird schon seit zwei Jahren diskutiert, nicht nur bei uns. Es gibt einen Kern von Schulen, die sich zu Wort gemeldet haben, nicht unbedingt alle acht, die daran teilnehmen, aber die Entwicklung hat ein paar Jahre gedauert, und wir sind zufrieden damit.“ – Marquette AD Todd Hopkins, als die Konferenz angekündigt wurde

Ridgewood Rebels-Logo

Ridgewood

Spitzname: Rebellen

IHSA-Einschreibung 2022: 843,5

Konferenzgeschichte seit 2000: Suburban Prairie (2000–05), Metro Suburban (2006–22), Chicago Prairie (2023–)

Saison 2022: 5-5

Playoff-Auftritte (letzte): 14 (4A im Jahr 2022)

Zustandshardware: keiner

Warum die Chicago Prairie gründen? Wie der langjährige Konferenzrivale Elmwood Park war auch Ridgewood gezwungen, nach einer neuen Liga zu suchen, als die Metro Suburban – eine Liga, der sowohl die Rebels als auch die Tigers seit 2006 ständig angehören – auseinanderzufallen begann. Die Hoffnung ist, dass diese neue Konferenz eine ähnliche Stabilität bieten kann. Ridgewood, das im vergangenen Herbst zum ersten Mal seit 2017 die Playoffs der Klasse 4A erreichte, wird die zweitgrößte Schule in einer Chicago Prairie Football League sein, die ansonsten aus Schulen der Klassen 1A-3A besteht.

St. Bede Bruins-Logo

St. Bede

Spitzname: Bruins

IHSA-Einschreibung 2022: 282 (465,30 multipliziert)

Konferenzgeschichte seit 2000: Big Rivers (2000–12), Three Rivers (2013–22), Chicago Prairie (2023–)

Saison 2022: 7-3

Playoff-Auftritte (letzte): 18 (1A im Jahr 2022)

Zustandshardware: keiner

Warum die Chicago Prairie gründen? „(Der Umzug in die Chicago Prairie für Fußball und ins Tri-County für andere Sportarten) bietet der St. Bede Academy eine schöne Mischung aus Schulen, sowohl vor Ort als auch in den Vororten. Aus wettbewerbstechnischer Sicht gefällt uns die „Passung“, und sie gibt uns auch die Möglichkeit, mit unseren Alumni in diesen Gebieten in Kontakt zu treten.

„Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass diese Schritte uns auch die Gelegenheit bieten, wieder an ‚Rivalitätsspielen‘ mit mehreren Mitgliedsschulen unserer neuen Heimat teilzunehmen.“ – Offizielle Erklärung der St. Bede Academy bei der Ankündigung ihres Abgangs von den Three Rivers in Richtung Chicago Prairie im Fußball und der Tri-County Conference in anderen Sportarten

Seneca-Logo

Seneca

Spitzname: Kämpfende Iren

IHSA-Einschreibung 2022: 428,5

Konferenzgeschichte seit 2000: Interstate 8 (2000–17), Sangamon Valley (2018–20), Vermilion Valley Football Alliance (2021–22), Chicago Prairie (2023–)

Saison 2022: 10-1

Playoff-Auftritte (letzte): 15 (3A im Jahr 2022)

Zustandshardware: 2A-Staatsmeister im Jahr 1990

Warum die Chicago Prairie gründen? „Wir freuen uns darauf, uns auf eine neue Konferenz vorzubereiten. Obwohl wir in der Vermillion Valley Conference begonnen haben, einige gute Rivalitäten zu entwickeln, wird es schön sein, mit einigen lokalen Gegnern wie Ottawa Marquette, St. Bede und Dwight an einer Konferenz teilzunehmen. Die Nordseite der Konferenz bietet einige neue Gegner, auf die es immer spannend ist, sich vorzubereiten, sowie einen ehemaligen bekannten Gegner in Westmont, mit dem wir im Laufe der Jahre einige großartige Spiele hatten.

„Die neue Konferenz wird uns einige gute Möglichkeiten bieten, uns auf mögliche Playoff-Gegner vorzubereiten, mit beständigen Playoff-Teams in Ottawa Marquette und St. Bede sowie einigen größeren Gegnern mit Qualitätsprogrammen in Norridge Ridgewood und Elmwood Park.“ – Seneca-Cheftrainer Terry Maxwell

Walther Christian-Logo

Walther Christian

Spitzname: Broncos

IHSA-Einschreibung 2022: 224,5 (370,43 multipliziert)

Konferenzgeschichte seit 2000: Private School League (2000–08), Independent (2009), Suburban Christian (2010–13), Metro Suburban (2014–17), Northeastern Athletic (2018–20), Independent (2021–22), Chicago Prairie (2023– )

Saison 2022: 0-9

Playoff-Auftritte (letzte): 19 (4A im Jahr 2008 als Walther Lutheran)

Zustandshardware: keiner

Warum die Chicago Prairie gründen? „Letztes Jahr hatten wir allein zwei Fahrten, die über drei Stunden dauerten – Red Hill (im Bundesstaat Bridgeport) für fünf Stunden und Monmouth United für drei Stunden – weil wir entweder irgendwo weiter fahren mussten und gegen jemanden in unserer Größe spielen mussten ist im Moment kein Kraftpaket oder spielt eine 5A/6A-Schule wie La Salle (-Peru) oder St. Viator. …

„Da gibt es Schulen da unten und Schulen hier oben, wir sind alle ungefähr gleich groß und wir haben sowieso schon mit vielen dieser Leute gespielt, auch wenn wir nicht mit ihnen auf einer Konferenz waren. Es ist eine gute Mannschaftsmischung, und wenn man am Ende eine anständige Mannschaft hat, hat man die Chance, genug Spiele zu gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Im Moment geht es uns schlecht, aber letztes Jahr hatten wir viele Kinder, von denen wir hoffen, dass sie zurückkommen.“ – Walther Christian Cheftrainer Tim Eberhard

Westmont Sentinels-Logo

Westmont

Spitzname: Wächter

IHSA-Einschreibung 2022: 375

Konferenzgeschichte seit 2000: Suburban Prairie (2000–2005), Interstate 8 (2006–17), Independent (2018), Metro Suburban (2019–2022), Chicago Prairie (2023–)

Saison 2022: 2-4 (im begrenzten Uni-Zeitplan gespielt)

Playoff-Auftritte (letzte): 2 (3A im Jahr 2006)

Zustandshardware: keiner

Warum die Chicago Prairie gründen? „Eines der Gründungsmitglieder der Chicago Prairie Conference zu sein, ist für den Westmont-Fußball eine großartige Gelegenheit, gegen gleichgroße Gegner anzutreten. Die meiste Zeit waren wir das kleinste Team im Block. Auf diese Weise glauben wir, dass wir eine großartige Gelegenheit haben, das Fußballprogramm zu erweitern und an Freitagabenden und Samstagnachmittagen wettbewerbsfähiger zu sein.

„Westmont ist kein Unbekannter darin, zu Leuten wie Seneca und Dwight zu reisen, und jetzt auch nach St. Bede und Ottawa Marquette. Wir freuen uns darauf, in den Bus zu steigen und rauszugehen, um das Spiel zu spielen, das die Spieler lieben.“ – Westmont-Cheftrainer Tarshma Jackson