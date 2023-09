tz Welt

Marilu Aurora aus Ludwigshafen wird seit Donnerstag vermisst. Von dem Zwölfjährigen fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hilfe.

Ludwigshafen – Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr verließ Marilu Aurora Zoé die Wohnung ihrer Eltern in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Polizei fahndet bereits nach dem zwölfjährigen Mädchen, hat aber noch immer keine Spur. Die Abteilung bittet nun um Hilfe aus der Bevölkerung.

Mädchen aus Ludwigsburg vermisst: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Marilu Aurora

Wer hat Marilu Aurora seit Donnerstag gesehen? Wer kann Auskunft über deren Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0621 963–2773 und per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

So sieht Marilu Aurora aus:

ca. 1,63 m groß

ca. 50 kg

Schulterlanges, dunkelblondes Haar, leicht gewellt mit Mittelscheitel

Zuletzt trug sie ein cremefarbenes Langarmshirt und weiße Nike Air Force-Turnschuhe

Suche nach Marilu Aurora aus Ludwigshafen: Die Polizei Rheinland-Pfalz hofft auf Hinweise. © Polizei Rheinland-Pfalz

