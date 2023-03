tz Welt

Van: Bjarne Komnick

Obwohl Experts davor warnen, atmenviele Menschen durch den Mund. Dat kan schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben.

Stanford – Meer als de meeste mensen van de wereld die zich bezighouden met de hoofdzaken van de Mund – en dat, experts dabei vor ergzunehmenden Gesundheitsschäden waarschuwen. Die Stanford University heeft deshalb sogar Experimente mit Mundatmung and Menschen aus ethischen Gründen verboten. Die lijst van gravierenden Folgen von falscher Atmung is lang: Zahnausfall, hoher Blutdruck, und neurologie Veränderungen im Gehirn sind nur einige von ihnen. Besonders im Schlaf konne unbewusste Mundatmung zum Verhängnis zijn.

Middelbare school Stanford universiteit Studenten hal 16.914 (2017) President Marc Tessier Lavigne Grunder Leland Stanford, Jane Stanford

Mundatmung führt zu “pathologischen Folgen”

Die Praxis Zikarsky für Mund-, Kiefer-, Gesichtssurgery und Oralsurgery in Nürnberg beschrijft: „Für Erwachsene wie Kinder hat Mundatmung die gleichen pathologischen Folgen“. Beide würden ungesunde Blutgase entwickeln, „während die Sauerstoffversorgung von Gehirn andOTHER Organen im Körper unterdurchschnittlich bleiben“. Besonders Kinder würde das bereits in ihrer Entwicklung beeinträchtigen.

Wer mit offenem Mund schläft, riskiert gesundheitliche Schäden. © Kiko Jimenez/afbeelding

Het kan zijn dat de risico’s van astma of herz-kreislauf-krankheiten stijgen. Mundatmung hätte demnach zofolge, dass Bakterien en Viren leichteren Zugang in den Mundraum hätten en Krankheiten auslösen könnten. Zudem würde die Muskulatur beeinträchtigt zijn en führt sowohl im Kindes-als auch im Erwachsenenalter zu Fehlstellungen des Kiefers.

Standfort University verzichtet auf Experimente mit Mundatmung am Menschen

Aufgrund der schwerwiegenden Folgen verzichten de Stanford University auf Experimente mit Mundatmung am Menschen. Paul Ehrlich van de Stanford-universiteit schreef: „Der Großteil der Experimentellen Forschung, die zur weiteren Stützung der Theorie benötigen würden würden, sind again ethisch vertretbar noch würden sie grundlegend unsere Schlussfolgerungen ändern“.

Baserend op deze Forschung-rät er: “Eltern sollten beihren Kindern auf Anzeichen eighten, ob ihre Kieferentwicklungwegen Mundatmung in the false Richtung geht”. Demnach seien Schnarchen, morgendliche Trägheit en Schlafstörungen ein Gefahrenzeichen dafür. Die resultaten resulteren in Kieferfehlstellungen bezeichneter als moderne Epidemie. Laut Experte führe Mundatmung langfristig sogar zu neuroologisch Veränderungen im Gehirn und konne die Ursache für eine Demenzerkrankung sein.

Mundatmung bij Schlafen verursacht Karies en Zahnerosion

Auch die University of Otego hat sich mit den Folgen von Mundatmung auseinandergesetzt. Dabei lag insbesondere der Fokus der Forschung auf die Schlafenszeit. In einer kürzlich veröffentchten Study erklärt das Forschungsteam, dass es schwere Folgen hätte, wenn Menschen mit offenem Mund schlafen würden.

In der Studie heißt es: “Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Mundatmung während des Schlafs im Vergleich zur normalen Atmung während des Schlafs mit einer Abnahme des pH-Werts in der Mundhöhle zusterammenhängt”. Die is van Forschenden en is een echte faktor voor Zahnerosion en Karies.

Kaugummi-Kauen für eine bessere Atemmuskulatur

Wat betreft problematische situaties voor menschen met vergrößerter nasenmuschel of een van de meest verbogen Nasenscheidewand, weil Betroffene häufig gezwungen seien, durch den Mund zu atmen. Met speziellen Atemübungen, die speziell die Nasenatmung trainieren sollen, als je een probleem hebt, wordt het probleem opgelost. Of Kaugummikauen kunnen helpen, die obere Atemmuskulatur zu starken.