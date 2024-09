(Motorsport-Total.com) – Helmut Marko is de mening van het Formule 1-team en de ins en outs van het Automobil-Weltverband FIA, de junioren van Max Verstappen, die de lust voor Grand-Prix-Sport wonnen, maar niet zo trots op hun trots. sollten: „Max muss man serieus nehmen“, zegt de Motorsportkonsulent van Red Bull in een exclusief interview op het YouTube-kanaal van Formel1.de.

Verstappen werd „geneukt“ in de FIA ​​Donnerstags-Pressekonferenz in Singapore en kreeg van de Duitse krant „Motorsport-Sozialarbeit“ te horen dat hij „geneukt“ was. One Sanktion, die beim dreimaligen Weltmeister gar nicht gut ankam: „Het is een goede zaak. Geniet ervan, geniet ervan“, zei de Sonntagabend voor signaalgever Abreise in de Oktoberpause der Formel 1.

Op de dag van zo’n gesprek van Verstappen met Marko een signaal en een gesprek met het team. „Wir haben ausführlich telefoniert“, berichtet der 81-Jährige. Dan is er na het programma een stand voor Verstappen tijdens de laatste stadionopening in München. Tijd om de Gemüter ein bisschen abkühlen te lassen.

Aber Marko concretet: „Max heeft een goed leven. Het is tenslotte belangrijk, er zit plezier en spa in de sporthoed. Als de energie verloren gaat, dan is er het karakter … Wenn der sagt , ‚Oké, dat is wat‘, dan meen ik het serieus, want de jetzige-situatie was een punt van zorg.“

Zie Formel-1-Experte Ralf Schumacher in Interview mit Lucht erklärt: „Ik ben er blij mee, dat is Max, dat is duidelijk. We zijn er altijd blij mee. Er is geld genoeg. Het is goed gedaan, het is niet altijd in de Form 1, maar het is niet waar. ausschließen.“

Het is duidelijk: als Verstappen onrechtvaardig wordt behandeld, kan alles goed worden gedaan. En er was één innerlijk over de formele regels, dat dus tot uiting zou komen in de kleine formaten, „dat heel elegant zou zijn op de persconferentie met een minimum aan druk“, grinnikt Marko.

En Marko vindt, wie GPDA-chef Alexander Wurz, „nicht begrijpelijk“, dat staat op de pagina Günther Steiner die „fuck“ is met Markenzeichen machen konnte en verdomd bedankt Netflix voor een wereldwijd Formel-1-Ikone stylisiert wurde, während man onder de anderen Zie Verstappen is blij met zijn ongedachte berichtgeving op zijn FIA-persconferentie.

“Dat is met grote zorgvuldigheid gedaan”, zegt hij. „Geen van beiden heeft een persoon gemeen, zonder een Auto-gemeint te hebben, ook een Gegenstand, en in een enkele flapsigen Art. Oké, het valt in een enkele Nachmittagspressekonferenz. Als alles zo strikt wordt gehandhaafd, kan niemand er anders in stoppen. . Aber es ist deutlich überzogen.“

