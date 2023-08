ORBETELLO, Italien (AP) – Die Italiener bekämpfen eine Invasion räuberischer blauer Krabben mit einer Haltung, die auf jahrhundertelanger kulinarischer Erfahrung beruht: Wenn Sie sie nicht besiegen können, essen Sie sie.

Fischer, Lobbygruppen und Umweltschützer warnen vor den Risiken eines sommerlichen Anstiegs der Population der sich schnell vermehrenden invasiven Arten. Die Krabben fressen Aal-, Muschel- und Muschelbestände und verwüsten die Fischernetze.

Aber da die Krabben hier bleiben werden, haben die Farm-Lobbygruppe Coldiretti und Fischereiverbände diesen Sommer eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, um den italienischen Gaumen ein Grundnahrungsmittel der amerikanischen Sommerküche vorzustellen.

Erleben Sie die Speisekarte eines venezianischen Agriturismo-Bauernhofhotels, das diesen Sommer eine Coldiretti-Veranstaltung veranstaltete: Rosmarin-Krabbensalat; Krabben nach venezianischer Art (mit Zwiebeln und Essigsauer); und Nudeln mit mit Knoblauch vermischten Krabben.

„Normalerweise machen wir Krabben auf dem Grill oder, wie in diesem Fall, mit Linguine“, sagt Davide Sergio, Chefkoch im Restaurant von La Peschereccia, einer Fischerkooperative in Orbetello an der toskanischen Küste.

Die neuen Menüpunkte sind jedoch ein Beweis für eine potenziell verheerende Bedrohung für das Meeresökosystem und die Fischerei Italiens, insbesondere für die wertvolle Muschelernte, die eine wichtige Zutat für ein weiteres italienisches Grundnahrungsmittel darstellt: Spaghetti alle Vongole.

Laut Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2021 ist Italien der größte Muschelproduzent in Europa und der drittgrößte der Welt nach China und Südkorea.

Aber die Blaue Krabbe – ein starker und schneller Schwimmer und ein gefräßiger und aggressiver Esser, der hier außer den Fischern keine natürlichen Feinde hat – hat Italiens Muschel- und Muschelproduzenten in eine Krise gebracht. Die Fischereiindustriegruppe Federagripesca schätzt, dass in diesem Jahr über 50 % der Schalentierproduktion beschädigt wurde.

Die italienische Regierung hat 2,9 Millionen Euro (3,1 Millionen US-Dollar) bereitgestellt, um die Invasion zu bekämpfen, die verheerende Schalentierernten verursacht, doch das Problem betrifft mittlerweile auch andere Arten von Fischfarmen in verschiedenen Teilen Italiens.

In der Lagune des Naturschutzgebiets Orbetello fressen Blaukrabben Goldbrasse und Aale, einen geschätzten Winterfang, der die lokale Wirtschaft seit Jahrhunderten unterstützt und in vielen traditionellen Gerichten eine Hauptrolle spielt.

Jetzt werden Aale ohne Kopf oder in Stücke gerissen gefunden. Fischer finden oft zerrissene Netze, aus denen alle Fische entkommen sind, ein Beweis für die starken Krallen der Krabben, die das Netz durchbrechen können.

„Er ist aggressiv, er ist schnell, er ist ein Tier von inakzeptabler Intelligenz. Wir kämpfen gegen diese blaue Krabbe, aber sie ist stärker als wir, weil es so viele davon gibt“, sagte Marco Giudici, der seit mehr als 40 Jahren in der Lagune von Orbetello fischt. Er hat sogar eine Kampfnarbe: Auf einem Daumen hat er die Spuren einer Krabbe, die sich mit einer Kralle fast den Nagel gebrochen hätte.

Von den amerikanischen Küsten aus hat sich die Art Callinectes Sapidus über die ganze Welt ausgebreitet, wahrscheinlich im Ballastwasser von Schiffen transportiert, und hat im Mittelmeer gediehen, nicht nur in Italien, sondern auch in Albanien, Spanien und Frankreich.

An der toskanischen Küste waren die Krabben noch im letzten Jahr eine Seltenheit. Heutzutage kehrt kaum noch ein hölzernes Fischerboot zum Dock zurück, ohne dass Dutzende blaue Krabben an Bord sind.

„Aus ökologischer Sicht sind blaue Krabben ein echtes Problem, weil sie die Jungfische, die Aale, angreifen und den Nahrungskreislauf der Fische unterbrechen, weil sie Muscheln und Austern fressen“, sagte Pierluigi Piro, Präsident von Genossenschaft La Peschereccia.

„Leider wachsen sie exponentiell, weil sie in der Lagune von Orbetello ihren idealen Lebensraum gefunden zu haben scheinen“, sagte Piro.

Was die Sorgen der Fischer noch verschlimmert: Eine weibliche Blaukrabbe produziert etwa eine halbe Million Eier pro Jahr, Schätzungen zufolge sogar bis zu 2 Millionen. Meeresbiologen glauben, dass steigende Meerestemperaturen ihre Ausbreitung und Vermehrung begünstigen könnten.

„Normalerweise lebt diese Krabbe zu bestimmten Zeiten im Jahr, wenn die Wassertemperatur unter 10 Grad (Celsius) sinkt, nicht gut, findet aber jetzt 12 Monate im Jahr die ideale Temperatur vor“, sagte Enrica Franchi, Meeresbiologin am Institut für Meeresbiologie Universität Siena.

Anders als im Nordosten Italiens, wo so viele Krabben gefangen werden, dass die meisten nicht verkauft werden können, werden in der Toskana derzeit fast alle Krabben an Restaurants oder Supermärkte weiterverkauft, die sie seit einigen Wochen in ihren Fischtheken ausstellen.

Die Genossenschaft Orbetello verkauft die Krabben für 8 Euro pro Kilogramm (4 US-Dollar pro Pfund) an Privatpersonen oder Supermärkte.

Im Restaurant bekommt man für 10 Euro (11 $) vier gegrillte Krabben oder Linguine mit Krabben, Tomaten, Zwiebeln, Basilikum und Chili-Pfeffer-Sauce.

„Es ist bei den Leuten sehr beliebt und in der ersten halben Stunde ausverkauft“, sagte Chefkoch Sergio im La Peschereccia.

Francesco Sportelli, The Associated Press















