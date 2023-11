Wenn Sie Glück haben, können Sie jetzt eine PS5 Slim in den USA und Kanada kaufen

Die PS5 Slim von Sony ist ab sofort in den USA erhältlich. Ein Standardmodell, das mit einer Kopie von geliefert wird Marvels Spider-Man 2 ohne zusätzliche Kosten ist bei Dell und Walmart angekommen, aber das 500-Dollar-Paket ist immer wieder auf Lager. Es ist wahrscheinlich, dass die PS5 Slim (was eigentlich nicht der offizielle Name für die neuesten Modelle ist) sicherlich bald bei anderen Händlern erhältlich sein wird.

Einträge für Call of Duty: Modern Warfare III Auch bei Walmart gibt es Pakete, die jedoch 609 US-Dollar kosten und mit Zubehör Ihrer Wahl geliefert werden. Sony deutete zunächst an, dass die PS5 Slim zunächst nur in den USA erhältlich sein würde, allerdings mit Standardmodellen Moderne Kriegsführung III als Gratisangebot sind in Kanada für 650 CAD aufgetaucht.

Als Sony letzten Monat die schlankeren PlayStation 5-Modelle vorstellte, deutete das an, dass sie irgendwann im November erhältlich sein würden. Allerdings hat das Unternehmen nicht genau gesagt, wann es in seinem eigenen Store (wo die Systeme zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch nicht verfügbar sind) und in den Einzelhandelsregalen von Drittanbietern erhältlich sein wird.

Die neuesten PS5-Geräte haben 30 Prozent weniger Volumen als die ursprünglichen Chonkster. Je nachdem, für welches Modell Sie sich entscheiden, ist er außerdem 18 oder 24 Prozent leichter als sein Vorgänger. Während die neuesten Versionen ein ähnlich geschwungenes Aussehen haben wie die ursprünglichen PS5-Geräte, gibt es eine wichtige Möglichkeit, sie auf den ersten Blick zu unterscheiden. Die neuen Systeme verfügen über ein schwarzes Band, das die Abdeckplatten oben und unten trennt.

Mit 450 US-Dollar ist die neue digitale PS5-Edition 50 US-Dollar teurer als die Vorgängerversion. Wenn Sie sich das neueste Modell zulegen und später entscheiden, dass Sie physische Spiele-Discs verwenden oder DVDs oder Blu-rays auf Ihrer PS5 ansehen möchten, können Sie ein 80-Dollar-Disc-Laufwerk anschließen, das sich scheinbar leicht an der Konsole befestigen lässt. Sony sagt, dass die ursprünglichen PS5-Konsolen eingestellt werden, wenn sie ausverkauft sind. Wenn Sie also eine günstigere digitale Ausgabe wünschen, haben Sie möglicherweise nicht mehr viel Zeit, sich diese zu schnappen.

Wenn Sie die PS5 Slim vertikal aufstellen möchten, müssen Sie einen Ständer für 30 US-Dollar kaufen. Ansonsten bleibt man an uneleganten Plastikklammern hängen, die die Konsole in ihrer horizontalen Ausrichtung stabilisieren.