3. Gehen Sie in Begleitung. Vier Augen sehen mehr als zwei. Und in der Vorfreude auf die mögliche Traumwohnung übersieht man vielleicht wichtige Details.

Damit Ihnen beim Besuch keine wichtigen Details entgehen, hat FOCUS Online eine Checkliste zusammengestellt. Auf diese Punkte sollten Sie besonders achten:

Wohnumfeld

Bevor Sie sich in die Wohnung verlieben: Schauen Sie sich die Umgebung genau an. So schön das Objekt auch von innen ist – Sie müssen sich auch in der Umgebung wohlfühlen.

Ist die Verkehrsanbindung gut – und sind die Straßen nicht zu laut?

Gibt es genügend Parkplätze?

Gibt es einen Bus- oder Bahnhof in fußläufiger Entfernung?

Ist es für Sie einfach, zu Ihrem Arbeitsplatz zu gelangen?

Gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Ärzte, eine Apotheke in der Nähe?

Bemerken Sie keine unangenehmen Gerüche aus Abfällen oder Kläranlagen?

Ist der Außenbereich gepflegt?

Gefällt Ihnen die Umgebung (Nachbarn, Einrichtungen, Orte)?

Haus

Schauen Sie sich nun das Haus von außen an.