Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat mit einer Äußerung über deutsche Soldaten zugleich für Belustigung und Irritation gesorgt. Bei einer Sitzung des Krisenstabs als Reaktion auf die Hochwasserkatastrophe in seinem Land sprach Tusk am Donnerstagmorgen über die Hilfe ausländischer Partner bei den Aufräum- und Rettungsarbeiten.

Laut Tusk sind Amerikaner bereits in Südpolen vor Ort. „Ich kann bestätigen, dass in Żagań dreißig amerikanische Soldaten mit Ausrüstung arbeiten“, sagte Tusk laut dem polnischen Sender Radio Zet. Dies sei mehr als eine Geste, es sei praktische Hilfe, so der Ministerpräsident weiter. Auch die Türkei und Deutschland hätten bereits ihre Unterstützung angeboten, so Tusk weiter. Das Hilfsangebot werde dort angenommen, wo es sinnvoll sei. „Wenn Sie deutsche Soldaten sehen, geraten Sie nicht in Panik“, stellte er mit ernster Stimme fest. „Sie sind hier, um zu helfen. Nur damit es daran keinen Zweifel gibt.“

Das Bundesverteidigungsministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Deutschland Polen angeboten habe, Soldaten in die Hochwassergebiete zu schicken. Einzelheiten seien allerdings noch nicht vereinbart, hieß es.

X-User teilweise irritiert über Tusks Aussage zu deutschen Soldaten

Die Aussage des polnischen Ministerpräsidenten sorgte im Netz für Lacher. „Sehr witzig“, schrieb ein Nutzer auf der Online-Plattform X. Doch nicht alle Nutzer scheinen den gleichen Sinn für Humor zu haben. Diskutiert wurde auch die eher trockene Präsentation des offensichtlichen Witzes. „Ich glaube, es ist ein Witz – aber warum lacht er nicht?“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Ein anderer User meint es noch ernster, spielt offenbar auf die jüngsten Erfolge der AfD an und kommentiert: „Ziemlich wichtig, das zu sagen – angesichts der aktuellen Wahlumfragen in Deutschland.“ Ein anderer schreibt mürrisch: „Er hat auch neulich gesagt, dass es keinen Grund zur Panik wegen des Regens gibt.“

„Wenn Sie deutsche Soldaten sehen, geraten Sie nicht in Panik. Sie sind hier, um zu helfen“, sagt der polnische Premierminister @donaldtusk nachdem er bekannt gegeben hatte, dass deutsche Truppen freiwillig zur Bekämpfung der Überschwemmungen in Polen bereit seien pic.twitter.com/h8XwO2egG3 — Daniel Tilles (@danieltilles1) 19. September 2024

Der anhaltende Regen in Mitteleuropa hat in mehreren Ländern dramatische Überschwemmungen verursacht. Auch Polen wurde schwer getroffen. Bei der Krisenstabssitzung am Donnerstag sagte Tusk, man könne hinsichtlich der aktuellen Hochwasserlage noch keine Entwarnung geben. In Breslau solle die Lage weiter beobachtet werden. „Ich warne vor einer ungerechtfertigten Stimmung der Euphorie und Erleichterung (…), dass das Schlimmste überstanden ist.“

In Polen erreichte die Flutwelle im Laufe der Nacht die niederschlesische Stadt. Der Wasserstand an der Messstation Trestno außerhalb von Breslau liege bei 6,31 Metern, sagte der Leiter des Meteorologischen Instituts bei einer Sitzung des Krisenstabs vor Ort.