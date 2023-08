Die Welt der Mode ist ein einziger großer Zirkus. Es ist rasant, farbenfroh, absurd und magisch. Lachen, Staunen, Gänsehaut – alles inklusive. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Im Gegenteil: Sie sind zerschlagen.

Designer greifen für ihre Shows gerne ausgiebig auf andere Berufsgruppen und Künstler zurück, und selbst die Menschen auf der Straße sind vor ihren ambitionierten Inspirationsquellen nicht sicher. Vor allem nicht diejenigen, die sich Luxusmarken nicht leisten können, ja, vielleicht sogar kategorisch ablehnen, weil sie zu spießig, zu konservativ wirken. Umso attraktiver sind sie für Modedesigner: Junge Subkulturen haben sie schon immer besonders angetan.

Kreuzfahrtmode für Sommerurlauber im November

Von Punks bis Grunge, von Hippies bis Hip-Hop, von Rockern bis Surfern: Marken wie Balenciaga, Chanel, Versace und Vivienne Westwood haben immer wieder Anleihen gemacht – um von der Coolness dieser Gruppen zu profitieren. Und ihr jugendliches Rebellenimage. Jetzt sind wieder die Surfer an der Reihe, vor allem aber die Skater.

Die in Seoul präsentierte Kreuzfahrtkollektion 2024 von Gucci umfasst Baggy-Jeans, Latzhosen, übergroße T-Shirts mit Schriftzügen, bunte Sonnenbrillen und eine Tasche in Skateboardform in der Herrenabteilung. Kreuzfahrt- oder Resort-Kollektionen wurden ursprünglich von Modehäusern konzipiert, um Kunden zufrieden zu stellen, die entweder das ganze Jahr über in wärmeren Gefilden leben oder in den Wintermonaten gerne in den Süden oder auf ein Kreuzfahrtschiff fliehen. Da die Prêt-à-Porter-Kollektion für die Saison Frühjahr/Sommer jedoch erst im Februar in die Läden kommt, ist die Kreuzfahrtmode im November sozusagen die Übergangslösung für Sommerurlauber.

Sabato De Sarno ist der neue Kreativdirektor bei Gucci

Wo sonst als auf einem Kreuzfahrtschiff würden Sie zu dieser Jahreszeit die vom Gucci-Damenmode-Team entworfenen Neopren-Oberteile im Surfer-Stil tragen? Offenbar hat sich die Subkultur- und Streetwear-Spielwiese noch einmal richtig ausgetobt, bevor der neue Kreativdirektor Sabato De Sarno im September seine erste Kollektion für das Haus präsentiert.

Der Italiener wurde Anfang des Jahres zum Nachfolger von Alessandro Michele ernannt und soll stärker auf die Zeitlosigkeit der Marke Gucci setzen. De Sarno arbeitete zuvor für Valentino, wo er sich durch die puristische Eleganz seiner Entwürfe auszeichnete. Skater-Stil wäre für ihn eher untypisch. Er wäre nicht der Erste und Einzige: Hermès hat bereits eine Skateboard-Tasche entworfen und JW Anderson hat ein dekonstruiertes Board in einen Pullover integriert.

Macht Skaterkleidung jünger?

Die eigentliche Skaterszene ist mit eigenen Modemarken gut aufgestellt. Und das Bekleidungsgeschäft boomt, vor allem seit die Disziplin 2020 erstmals olympisch wurde. Boutiquen verkaufen heute neben Luxusbekleidung oft auch klassische Skatermarken wie Palace oder Supreme.

Solvenze 40-Jährige, die noch nie ein Skateboard unter den Füßen hatten und Cruisen eher mit Kreuzfahrtschiffen oder Motorrädern assoziieren, schmücken sich gerne mit den mit Logos verzierten Hoodies und T-Shirts. Aber ist das immer automatisch cool? Auch darauf hatte der große und weise Karl Lagerfeld eine treffende Antwort: „Nichts lässt einen älter aussehen, als wenn man versucht, jung auszusehen.“