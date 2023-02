Wenn sich eine Nation von Gott abwendet – Shaw Local

Was passiert, wenn sich eine Nation von Gott abwendet? Sünde ist im Überfluss vorhanden, Taten der Gesetzlosigkeit und Ungerechtigkeit setzen sich ohne Folgen durch, die Wahrheit wird unterdrückt und das Böse gedeiht. Amerikanische Bürger sind die wirklichen Opfer dessen, was unsere Regierungsführer, viele liberale Professoren, eine beunruhigende Anzahl von Geistlichen und die Medien zulassen. Die Nation wurde auf den Grundsätzen der Wahrheit aufgebaut, die in Gottes Fahrplan für uns, seinem Wort, zu finden sind. Unsere Führer wussten das einst und verließen sich darauf. Für viele Menschen ist dies heute jedoch nicht mehr der Fall. Deshalb ergibt vieles von dem, was unserem Land widerfährt, keinen Sinn.

Gottes Wort ist heute genauso aktuell wie damals, als es geschrieben wurde. Um Römer Kapitel eins zu paraphrasieren, erinnert uns Gott daran, dass diejenigen, die von Seiner Wahrheit abweichen, keine Entschuldigung haben. „Denn obwohl sie Gott kannten, ehrten sie ihn nicht als Gott, und ihre törichten Herzen waren verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein, wurden zu Dummköpfen, weil sie die Wahrheit über Gott gegen eine Lüge eintauschten. Aus diesem Grund übergab Gott sie unehrenhaften Leidenschaften und einem erniedrigten Geist, um das zu tun, was nicht getan werden sollte. Und da sie mit allerlei Bösem gefüllt sind, ermutigen sie andere, dasselbe zu tun.“ Das passiert gerade in unseren Gemeinden und Schulen.

Sprichwörter 3:5 bis 6, geschrieben um 1.000 v. Chr., sind heute wahr: „Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen an, und er wird deine Pfade lenken.“ Wir waren wie Schafe ohne ihren Hirten, die nur nach unseren Gefühlen umherirrten. Es ist an der Zeit, Ihm zu vertrauen, der vertrauenswürdig ist.

Jim Puppe

Algonquin