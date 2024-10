Liebe Leserin, Lieber Leser,

Cem Özdemir, van de sprichwörtliche Anatolische Swabe in Bad Urach, die tijdens het verblijf werd verzorgd. In een tekst voor de „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, geschreven door de federale minister van Economische Zaken met het Turkse Wurzeln, is dat de reden voor de reis naar Berlijn vanuit Männern met zorgen over migratie en seksuele zaken. Er is een hagelte-zustimmung, aber auch protest. Zo klaagde Publizistin Annika Brockschmidt, dat „Sorge over de Tochter“ „illegale migratie“ weegt, dat is „seksistische, meest racistische Klischee schlechthin“.

Özdemir schildert in zijn eigen tekst in het zwart met een raciale achtergrond, wat een duidelijke ervaring is met een sterk gevoel van vriendschap met de Duitse oostkust. „Het waren allemaal jonge mensen en kinderen die zo gelukkig waren in mijn leven“, zo zijn ze in de Oostzee. Maar dan volgt Daraus niet. De aflevering verlucht in het zand. Stattdessen mahnt Özdemir is de ‘liberaal-progressieve lagere’ partij, die nadenkt over zijn eigen migratiebeleid.

Is Özdemir een conservatief profiel?

Die meisten glauben, die Gründe zu ken. Özdemir zal aanwezig zijn op de Baden-Württembergische Landtagswahl 2026 en tevens een topprospect zijn. Dat is nu een kwestie van behoud en perspectief op erfgoed. Im Übrigen hatte Özdemir immer schon eine gewisse Freude daran, met links-liberalen innerhalb en außerhalb van hun eigen partij in de Clinch zu gehen. Een bredere stand is niet mogelijk. En in Flüchtlingslager fährt aus der Ökopartei ja ohnehin kaum noch jemand.

De 58 jaar is niet de enige Duitse politicus met een migratieachtergrond, en de gevolgen van de migratie zullen kritisch bekeken worden. Met vriendelijke groet, ik heb met meer oprechtheid in de zwartgroene regio’s van Noordrijn-Westfalen, Baden-Württemberg en Sleeswijk-Holstein gewoond. In Kiel fungeert de Groene Aminata Touré als een geweldige minister-president. Ik zou later spijt krijgen van de vlucht uit Mali.

Aminata Touré (Bündnis90/Die Grünen), minister van Sociale Zaken, Jeugd en Gezin in Sleeswijk-Holstein, na de gemeenschappelijke regering van Noordrijn-Westfalen. Quelle: Markus Scholz/dpa

FDP-secretariaat-generaal Bijan Djir-Sarai probeert ervoor te zorgen dat het migratiebeleid strenger wordt en dat we als biodeutsche Liberale veel blijven hebben. Djir-Sarai verwelkomt je in je jeugd in een interview met een andere damit, de heute in Duitsland. Mensen die in hun thuisland wonen: islamisten.

Dazu verkoopt zichzelf aan de Bündnis Sahra Wagenknecht. Dat is altijd het geval: verzoening door de Russische president Vladimir Poetin en min of meer gewijzigde grenzen. Letzteres zijn zich bewust van het insofern, zoals altijd zijn ze in hun BSW-Bundestagsabgeordneten selbst a Migrationshintergrund haben, allemaal voor een Wagenknecht, de vader van de Iraanse oorlog, en de Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali, Tochter en Ägypters. Als u achterdochtig bent, bent u hier niet zeker van, vooral niet over de strategie.

Mensen met Migrationshintergrund zijn niet automatisch pro-migratie

Schließlich waar de AfD niet is, sterft regelmatig aan racistische auftritt, in de Bundestagsfraktion der Anteil der Mitglieder met Migrationshintergrund aber hogere leugens als de Unie en de FDP – wegen zijn een beter Parlement met osteuropäischer Herkunft. Ze zijn ook lid van de Abbeordnete Harald Weyel, eveneens Afro-Amerikanen en ook koken in het Westerwald.

Bisweilen waren migranten Mitglieder von der Partei svoll after vorne geschoben, um der sceptici Öffentlichkeit zu demonstreren: Zie hier, we hebben sindsdien maar gar nicht zo schlimm en wollen maar toch niet allemaal abschieben. De meeste migranten uit de Arabisch-Islamitische Staat kennen de Partei freilich keine Gnade.

FDP-secretaris-generaal Bijan Djir-Sarai is een nieuwe Iraanse strijder. Quelle: IMAGO/Bernd Elmenthaler

De mens ziet, dat de val sinds het einde, tot bloei komt in een Punkt zichzelf zien: de Gleichung, die Menschen met Migrationshintergrund Migration automatisch befürworten, heht in Politik und Gesellschaft nicht auf. Hoezo? Als je je niet over veel problemen zorgen hoeft te maken, kun je ervoor zorgen dat je omgeving veilig is, dat de migratielimieten wollig zijn – een mooiere leefruimte onder de algemene politieke steun. Omdat er weinig mensen zijn met een migratieachtergrond, zullen er, als hun eigen integratie succesvol is, veel nieuwe mensen uit Australië komen. De zweem van een egoïstisch Eindhoven is desalniettemin nog steeds legitiem.

De vertrekkende Grünen-chef Omid Nouripour is ook een bisher übrigens nicht dus wie Özdemir, vooral bezorgd over de wegen van de toekomst van de toekomst. Nouripour ist zwart die Djir-Sarai Sohn iranischer Eltern, zie alle andere Schlüsse. Het is immers duidelijk dat het Duitse migratiebeleid tijdens de periode van vlucht in 1988 zal worden voortgezet, zodat de partij de controle behoudt, waarna het mogelijk is om door te trekken naar Duitsland.

Bittere Wahrheit

Jürgen Treutler (AfD) kreeg een irritante aanval als president van de Thüringer Landtag. Quelle: Getty Images

Ik ben blij dat ik mijn eigen orthopedie heb, dus ik kan het aan. Jürgen Treutler, Alterspräsident des Thüringer Landtages

De constituerende nederzetting van de Thüringer Landtages werd de afgelopen weken onder handen genomen voor nederzettingen. De AfD-president Jürgen Treutler had een geweldige deal. Dit komt overeen met de klank van de liederen, zoals de 73 jaar oude liederen van de Französischen stamende Wort Eklat mit t am Ende aussprach. Als de mensen die deel uitmaken van de democratische facties die door het orthodoxe volk worden georganiseerd, daartoe bereid zijn, zullen zij verantwoordelijk zijn voor hun inspanningen om ervoor te zorgen dat hun steun wordt verkregen.

Nee, Treutlers retorische vakmanschap is niet de Florett, zonder de Machete. Je moet in ieder geval onaangedaan zijn door het feit dat de beste vriend van de auteur Karl Kraus denkt: „Het niveau is hoog, maar een leider is niemand.“

Wie das Ausland op de Lage Schaut

De Spaanse Zeitung „La Vanguardia“ bevat een commentaar op de twee kanten van het artikel met de mogelijke achtergrond voor het vervolg van de AfD:

“Anders is de AfD een aantrekkelijke factor, is er een sterke emotionele steun voor de Oost-Duitsers, de essentie van de Germanentums, het volk, weil es vom Verfall der Moral und der nationalen Werte, der lijkt westlichen Teil stattgefunden hat, onbeleefd sei.

De Oost-Duitsers zijn veel duidelijker, maar ze zijn multicultureel en alle buitenlandse ideeën die het politieke, sociale en culturele klimaat in West-Duitsland verdraaien. Auf diese Weise is een duidelijke Botschaft vermittelt: Trotz des Gefälles im Lebensstandard zwischen Ost und West ist der Osten das geistige Reservoir en de Hoffnung auf een nationale Erneuerung.

Was het signaal van Zukunft Deutschlands? Niemand kan dat uitwissen. De huidige Regierungskoalitie van de SPD, Groenen en Liberalen is erschöpft, en de Goethes-natie zit in een tiefen Krise, niet meer wirtschaftlich. “De AfD is niet zonder enige oplossing, zonder een serieus probleem.”

Zum Rückzug der Parteispitze der Grünen schrijft in de Oostenrijkse Tageszeitung „Die Presse“:

“Het is het einde van de zaak, het is een vanzelfsprekendheid. Dit betekent dat de Duitse Groenen zelfvoorzienend zijn, wat betekent dat de Duitsers verantwoordelijk zijn voor de negatieve gevolgen: ze zijn ook in staat de plannen voor een grootschalige installatie van warmtepompen, die ook nuttig zijn voor de atoomenergie in een energiesector, in stand te houden. crisis.

Aan de andere kant, na drie jaar van erkenning: de steun in het belangrijkste economische land van Europa is bereikt. De klimapolitik is niet meer een allerersterstelle in Zeiten von Krieg, Teuerung en Wirtschaftsschwäche. Das Zeigen Wählerbefragungen.”

Dat is nog niet geleerd

37 Bundestagsabgeordnete wollen, dat is wat de AfD verboden heeft. Mein Kollege Felix Huesmann beschreibt, was daraus folgt.

Wat als het AfD-verbod slecht of slecht was? RND-hoofdredacteur Eva Quadbeck heeft een nieuwe recensie. Als je erachter komt, de Schuss gehe nach hinten los (+).

Meine Kollegin Alisha Mendgen was nog niet geboren, maar studeerde habe: im schönen Münster. Bis Samstag. Wij zullen hieraan blijven werken en deel uitmaken van de CDU-partij van Noordrijn-Westfalen.

Hendrik Wüst, nationaal voorzitter van de CDU en minister-president van NRW, is lid van CDU-chef Friedrich Merz van de partij in Münster. Quelle: BEELD/Revierfoto

Al onze herinneringen aan het samenzijn met Olaf Scholz en Friedrich Merz tijdens de laatste dagen van ons duelleren in het Kanzleramt zijn verliefd. Voor mijn collega’s zijn Kristina Dunz en Alisha Mendgen een compagnon, die beiden samen te zien zijn (+).

Het Autorenteam dieses Newsletters rapporteert zichzelf op Donnerstag wieder. Stuur dan een bericht naar mijn collega Eva Quadbeck. Bis dahin!

Herzlich

Ihr Markus Decker

Wilt u in deze nieuwsbrief uw mening geven over actuele onderwerpen en discussies? Of wilt u Lob, Kritik en Anggengen met onze onderdelen? Stuur ons een bericht met een e-mail hauptstadt-radar@rnd.de.. Wij delen ons geluk met elkaar. Als u geen bericht heeft verzonden, zegt u dat u in uw e-mail met dit bericht bent beland.

