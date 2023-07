Jeder hat es schon einmal erlebt, diesen Fluss, einen Zustand, in dem Raum und Zeit verschwinden, während sich die Sinne auf einen einzigen Punkt konzentrieren, verbunden mit einem intensiven Gefühl von Glück, Freude und Euphorie. Die „Flow-Theorie“ wird von Experten als Teil der positiven Psychologie eingestuft, die sich auf die Analyse menschlicher Stärken, Wohlbefinden und Glück konzentriert.

Optimale Balance zwischen Anforderungen und Fähigkeiten

Das Konzept wurde 1975 vom ungarischen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi (1934-2021) entwickelt. Es beschreibt den Zustand, in dem eine Person völlig in eine Aufgabe vertieft ist und absolute Konzentration, Kontrolle und Freude verspürt. Das ist alles, was zählt. Das Erleben dieser Aktivität ist so erfüllend, dass man sie um ihrer selbst willen tun möchte, egal, wie viel es kostet. Es geht also weniger um das Erreichen eines konkreten Ziels als vielmehr um den Weg dorthin.

Im Flow-Zustand haben Menschen klare, herausfordernde und konkrete Ziele vor Augen. Sie wissen genau, was sie erreichen wollen und wie sie es erreichen können. Das unmittelbare Feedback über den Fortschritt und die Qualität ihrer Leistung wirkt als Booster. Es besteht eine optimale Balance zwischen den Anforderungen der Tätigkeit und den eigenen Fähigkeiten. Weder Über- noch Unterforderung fördert den Flow, sondern das harmonische Zusammenspiel von Herausforderung und Können. Die Menschen fühlen sich erfüllt, energiegeladen und im Einklang mit ihrer Arbeit; Selbstkritik und Zweifel werden ausgeschaltet.

Flow kommt vor allem im Leistungssport häufig vor

Diese Erfahrung wird oft als eine autotelische Erfahrung beschrieben, bei der das angenehme und lohnende Erlebnis im Vordergrund steht. Autotelische Menschen zeichnen sich durch Neugier, Mut, Ausdauer und geringe Egozentrik aus. Klingt wünschenswert.

Obwohl Flow in praktisch jedem Kontext auftreten kann, kommt er besonders häufig im Sport vor, insbesondere im Leistungssport. Hier können sich Sportler voll und ganz auf ihre sportliche Leistung konzentrieren und ihr Können voll ausschöpfen. Der Fließzustand wird daher häufig mit einer höheren Leistung in Verbindung gebracht.

Die Intensität des Gefühls kann bis zur Trance zunehmen

Aber auch im Breitensport tritt er in Erscheinung. Besonders beim Ausdauertraining führen die sich wiederholenden, regelmäßigen Bewegungsabläufe zu einem Eintauchen und völliger Aufmerksamkeit. Das „Runner’s High“ beschreibt das besondere Tragegefühl. Die Intensität des Flow-Gefühls kann sich bis zur Trance steigern – einem Rauschzustand ohne Drogen. Gleiches gilt für Tanzen, Skifahren, Schwimmen und viele andere Aktivitäten. Sie haben das Gefühl, eine Bewegungs- oder Sportart vollständig unter Kontrolle zu haben und diese in vollen Zügen genießen zu können.

Obwohl das Flow-Erlebnis von vielen individuellen und externen Faktoren abhängt, haben Studien gezeigt, dass eine gute Vorbereitung auf bevorstehende Herausforderungen, positive Gedanken und Emotionen, Selbstvertrauen, positives Feedback und soziale Interaktionen das Flow-Erlebnis fördern können. Daraus resultiert ein höheres Maß an Leistungsfähigkeit, Kreativität, persönlichem Wachstum und vor allem Erfüllung und Gesundheit. Es gibt nichts Schöneres, als in den Flow zu kommen!

Prof. Christine Joisten ist Sportmedizinerin am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln.

In der Spalte „Auf dem Sofa“ Schreiben Sie wechselnde Experten zu den Themen Partnerschaft, Achtsamkeit, Karriere und Gesundheit.