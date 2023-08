Für einen jungen Menschen, der die Welt erkunden möchte, kann das Angebot verlockend klingen: Nach Deutschland gehen, auf Kinder aufpassen und bei einer netten Familie leben. Es kann der erste Schritt zum Erlernen einer neuen Sprache, zum Studium und zum Start ins Leben als unabhängiger Erwachsener sein.

Bei vielen klappt es. Aber nicht für jeden. Ana da Silva aus Brasilien hat das aus erster Hand erfahren. Schon nach wenigen Monaten in Deutschland sagte sie der DW, sie arbeite weit über den vereinbarten 30 Stunden pro Woche.

Da Silva, deren Name zum Schutz ihrer Privatsphäre geändert wurde, verbrachte ihre Tage eher als Hausputzerin denn als Babysitterin. Ihr Essen sei rationiert, sagte sie, und beläuft sich manchmal nur auf ein Stück Brot. Ihre Beschwerden wurden mit Drohungen beantwortet.

„Ich war mit fünf Familien zusammen, eine schlimmer als die andere“, sagte da Silva und verglich ihre Erfahrung mit der Sklaverei. „Deutschland hat keine Ahnung, was hier mit Au-pairs passiert. Es ist verrückt. Als Au-pair hilft einem niemand.“

In Deutschland sollten Au-pairs nicht mehr als 30 Stunden pro Woche arbeiten und sich eher auf die Kinderbetreuung als auf das Putzen konzentrieren Bild: picture-alliance/dpa

Von der DW überprüfte Fotos und Textnachrichten stützen da Silvas Vorwürfe. Sie passen auch in ein Muster, das „Au-Pair“ im französischen Sinn für gegenseitigen Nutzen zu einem Machtmissbrauch seitens derjenigen macht, die die jungen Helfer beschäftigen.

Ausnahme oder Regel?

„Das ist eindeutig inakzeptabel und verstößt gegen die Nutzungsbedingungen, denen alle Familien und Au-pairs bei der Registrierung zur Nutzung der Plattform zustimmen“, sagte die Online-Agentur, die da Silva betreute, gegenüber der DW.

Ihre Erfahrung stelle nur einen „Bruchteil“ der Erfahrungen dar, fügte die Agentur hinzu.

Au-pair-Verträge begrenzen die Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche und sehen eineinhalb freie Tage vor. Au-pairs sollen jeden Monat 280 Euro an Unkosten erhalten und zusätzlich 70 Euro für Deutschkurse.

Diese Regeln werden oft ignoriert, sagen Au-pair-Befürworter – ein Dorn im Auge der seriösen Au-pair-Agenturen.

Cordula Walter-Bolhöfer hat vor nicht zertifizierten Agenturen gewarnt Bild: Privat

„Unsere Agenturen legen immer Wert darauf, dass der Schwerpunkt der Arbeitszeit auf der Kinderbetreuung liegt und die Aufgaben gemeinsam mit der Familie erledigt werden“, sagt Cordula Walter-Bolhöfer, Mitarbeiterin der Gütegemeinschaft Au Pair ein Dachverband, der 30 der 100 Au-pair-Agenturen in Deutschland vertritt.

„Au-pairs sollen keine billigen Haushaltshilfen sein“, fügte sie hinzu.

Mangelnde Aufsicht

Eine Quelle der Ausbeutung ist das Fehlen von Lizenzen. Seit 2002 benötigen Au-Pair-Agenturen für den Betrieb lediglich eine Gewerbelizenz ohne zusätzliche Zertifizierung. Andere angehende Au-pairs werden über soziale Medien oder sogenannte „Matching“-Plattformen mit Gastfamilien in Kontakt gebracht, wo es kaum Kontrolle gibt.

„Wenn sie zum Beispiel auf Facebook Fotos von netten Familien mit netten Kindern sehen, glauben viele, dass das die Wahrheit ist“, sagte Walter-Bolhöfer.

Wenn in diesen Fällen Probleme auftreten, haben Au-pairs keinen Ansprechpartner. Dann springt jemand wie Susanne Flegel ein. Sie betreibt seit mehr als 17 Jahren eine Agentur und hilft Au-pairs in Not.

Susanne Flegel betreibt ihre eigene Agentur und unterstützt Au-pairs in Not Bild: privat

„Es gab eine Zeit, da hatten wir mehrere Anrufe am Tag. Politiker behaupten, das seien Einzelfälle. Aber es sind keine Einzelfälle“, sagte sie der DW. „Wenn wir verschiedene Au-pairs befragen, sagen sie, dass Ausbeutung weit verbreitet sei.“

Statistiken sind schwer zu bekommen, da keine offiziell erfasst werden. Agenturen haben einen finanziellen Anreiz, Au-pair-Kontakte zu ermöglichen, und verdienen zwischen 200 und 1.000 Euro pro Au-pair-Vermittlung, sagte Flegel.

„In Deutschland gibt es auch echte Kriminalbehörden, weil diese nicht kontrolliert werden. Auch die Gastfamilien selbst können betrogen werden“, fügte sie hinzu.

In den Niederlanden können Agenturen mit Geldstrafen belegt werden

Das Problem betrifft nicht nur Deutschland. Auf der anderen Seite der Grenze in den Niederlanden haben die Behörden vor zehn Jahren die Lizenzierung und Haftung wieder eingeführt. Eine Agentur, die gegen die Regeln verstößt, kann mit hohen Geldstrafen rechnen.

Flegel und andere Au-pair-Befürworter würden sich wünschen, dass auch der deutsche Gesetzgeber mehr tut. Sie forderte mehr Auflagen, etwa eine offizielle Lizenzierung.

„Und es muss immer noch zufällige und unangekündigte Besuche bei Familien geben“, sagte sie.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

