Ein Cantus-Regionalzug mit rund 100 Fahrgästen ist am Freitagnachmittag auf der Strecke zwischen Fulda und Kassel wegen Schäden an der Oberleitung ausgefallen. Etwa zehn Menschen verließen daraufhin unerlaubt den Zug, ohne auf die Evakuierung durch die Feuerwehr zu warten, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz mitteilte.

Polizeisprecher: „Das ist lebensgefährlich“

„Es besteht Lebensgefahr wegen möglicher Spannungsüberschläge und entgegenkommender Züge“, warnte Sprecher Maximilian Irmen. Als die Polizei eintraf, konnten die Personen nicht mehr gefunden werden. Die Polizei stuft das unbefugte Betreten der Gleise als Ordnungswidrigkeit ein.

Der Regionalzug wurde später von einer Lokomotive der Deutschen Bahn gezogen und die Strecke wieder freigegeben. Der unfreiwillige Halt ereignete sich kurz nachdem der Zug den Fuldaer Hauptbahnhof im Stadtteil Lehnerz verlassen hatte. Zuvor hatte das Nachrichtenportal „Osthessen News“ über den Vorfall berichtet.