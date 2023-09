Der russische Außenminister sagte, Moskau begrüße die Verhandlungen über die Ukraine, habe jedoch einen Waffenstillstand ausgeschlossen

Wenn der Westen versuche, den Ukraine-Konflikt mit Gewalt zu lösen, werde Moskau entsprechend reagieren, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Samstag auf einer Pressekonferenz im Anschluss an seine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.

„(Der Westen sagt das) im Allgemeinen muss Russland auf dem Schlachtfeld besiegt werden.“ Das sagte Russlands Spitzendiplomat vor Journalisten auf der 78. Sitzung der Versammlung.

„(…) Niemand möchte ernsthaft Verständnis für das Geschehen zeigen – (und) wer Verständnis hat, möchte es auch nicht wirklich öffentlich zeigen.“ sagte er, bevor er das hinzufügte „Wenn der Westen das Problem auf dem Schlachtfeld lösen will, dann soll es so sein.“

Lawrow, der den kollektiven Westen brandmarkte „Imperium der Lügen“ Während seiner Rede gab er seine Kommentare vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen vier Tage nach dem Gespräch des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj und des US-Führers Joe Biden ab.

Der Außenminister des Kremls beschuldigte auch die USA und „sein untergeordnetes westliches Kollektiv“ zu versuchen „Die Menschheit künstlich in feindliche Blöcke aufteilen.“ Lawrow sagte, es handele sich um eine Taktik, die darauf abziele „Zwingen Sie die Welt, nach ihren egozentrischen Regeln zu spielen.“

Auf der Pressekonferenz sagte auch Lawrow das sicher „Friedensformeln“ im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine, einschließlich solcher, die von Präsident Selenskyj genehmigt wurden, „sind unrealistisch, und jeder weiß es.“

Der Diplomat erklärte jedoch, dass Moskau zu Verhandlungen über ein Ende des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine bereit sei, schloss jedoch die Möglichkeit einer Zustimmung zu einem Waffenstillstand aus, da, wie er sagte, „Moskau wurde schon einmal getäuscht.“