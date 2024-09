Heim Wissenswert

Der Vollmond im September ist ein Supermond und kommt der Erde besonders nahe. Ein Himmelsspektakel, das Sie nicht verpassen sollten.

München – Im September wird der Vollmond, der im August schon fast Supermond-Status erreicht hatte, endgültig zum Supermond. Denn am 18. September kommt er unserem Planeten besonders nahe. Es mag überraschen, aber der Begriff Supermond hat seinen Ursprung in der Astrologie und nicht in der Astronomie.

1979 prägte der amerikanische Astrologe Richard Nolle den Begriff Supermond für einen Mond, der höchstens 367.600 Kilometer von der Erde entfernt ist. Obwohl der Begriff in der Wissenschaft verpönt ist und deshalb mit Vorsicht verwendet wird, hat sich der Supermond im alltäglichen Sprachgebrauch und in den Medien fest etabliert.

Supermond am 18. September: Der Vollmond kommt der Erde sehr nahe

Am 18. September wird der Vollmond zu einem „Supermond“, da er unserem Planeten sehr nahe sein wird. An diesem Tag beträgt die Entfernung zwischen der Erde und ihrem natürlichen Satelliten nur 357.286 Kilometer. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mond beträgt 384.400 Kilometer. Die Entfernung des Mondes von der Erde variiert im Allgemeinen zwischen 406.000 und 356.000 Kilometern, da der Mond die Erde in einer leicht elliptischen Umlaufbahn umkreist.

Mondaufgang in… Zeit München 19:32 Hamburg 19:37 Berlin 19:42 Frankfurt am Main 19:43 Köln 19:50 Quelle: timeanddate.de

Der Supermond erscheint bis zu 7 Prozent größer und 15 Prozent heller als ein normaler Vollmond

Laut der US-Weltraumbehörde NASA kann man tatsächlich erkennen, dass der Supermond näher an der Erde ist. Das geht allerdings nur, wenn man Erfahrung in der Mondbeobachtung hat, denn einen direkten Vergleich kann man nicht ziehen. Björn Voss, Direktor des Planetariums Hamburg, sagt deshalb: „Die tatsächlichen Unterschiede sind nicht atemberaubend.“

Der Astrophysiker nennt die genauen Zahlen: „Ein ‚Supermond‘ erscheint etwa 7 Prozent größer und 15 Prozent heller als ein durchschnittlicher Vollmond. Im Vergleich zu einem ‚Minimond‘ ist er etwa 14 Prozent größer und 30 Prozent heller.“

Am 18. September 2024 wird der Mond nur noch 357.286 Kilometer von der Erde entfernt sein – ein Supermond. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Supermond, Vollmond, Mondfinsternis – alles am 18. September

Am 18. September erreicht der Mond um 4:34 Uhr seine Vollmondposition und ist um 15:23 Uhr der Erde am nächsten. Am besten ist der Supermond daher gleich nach seinem Aufgang am 18. September um etwa 19:45 Uhr zu sehen (genaue Uhrzeiten: siehe Infobox). Aber auch schon am frühen Morgen des 18. Septembers lohnt sich eine Vollmondbeobachtung, da der Erdschatten über den Mond wandert und eine partielle Mondfinsternis verursacht.

Der nächste Supermond wird im Oktober stattfinden und dann noch näher an der Erde sein: Er wird nur noch 357.175 Kilometer entfernt sein. (Tab)