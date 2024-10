Sylt. Alles nu schoner Schaum? Er zijn momenten waarop het platteland rond de Nordsee in Denemarken altijd de Schaumberge zelf met zich meebrengt. Maar als je op het strand zou zijn, wie zou er dan luchtiger zijn in Badeschaum, dat is niet mogelijk. De studies naar de natuurlijke bescherming van het milieu zijn van groot belang in het milieu van de natuurlijke omgeving „Ewigkeitchemikalien“ PFAS enthalten ist. Als u achterdochtig bent, is uw gezondheid veilig.

Weiße Schaumflocken sinds een Nordseeküste keine Seltenheit. Voor al het plezier en genot van de natuur van de bergen van het Meeresschaum op het strand. Denemarken-Urlauber weten dat. Tijdens de witte gelben Flocken kunt u genieten van uw vakantie met een goed gevoel van kauwgom of barfuß. Maar Proben an der Westcüste Jütlands is alarmerend.

Meeresschaum: De hoogste PFAS-Wert wurde am Strand der Nordseeinsel Rømø gemessen

Ze gingen dus verloren in jaren van de hoogste PFAS-Wert im Meeresschaum auf Rømø messenger. Er waren ruim 6000 Mal hoger dan de Richtgrenzwert. Deskundigen adviseren daarom om direct contact met de omgeving te vermijden. Ook in Nederland en in België zijn ze al langere tijd gealarmeerd. Aan de droge kusten zijn hoge PFAS-waarden aanwezig.

Deze untersuchten Proben der dänischen Naturschutzbehörde werden in augustus 2023 opgenomen in elf Standorten entlang der Westcüste Jütlands. Für Schaum gibt is in Denemarken zwarte rotsblokken PFAS-Grenzwert. Wohl aber für Badegewässer. Dort ligt op 40 Nanogram per Liter (ng/l).

In Denemarken zijn we op de hoogte van de overwegingen van PFAS in de omgeving

Während in den Proben vom Meerwasser nu er kleine belastingen werden geïnd, de Wert im Meeresschaum im alarmierenden Bereich. Ob vor Esbjerg (100.000 ng/l), Skagen (36.000), Hirtshals (51.000) of Husby (17.000) – de hele oorlog is PFAS-Belastung grimmig. De hoogste concentratie met 250.000 ng/l wurde am Strand der Nordseeinsel Rømø ermittelt. “De ervaring wordt het beste gedragen door de beelden van de studenten, in de context van het onderzoek, met verdere beschouwing van de overwegingen van PFAS, zo blijkt uit de bevindingen van de Deense Behörde.

Entsprechende Untersuchungen in Sleeswijk-Holstein is nog nooit zo geweest. “Als PFAS zo normaal is als in het zuiden van Sleeswijk-Holstein, kan het op veel manieren worden aangepakt, maar dat is ook het geval met de herfst”, zegt Martin Schmidt van het Landesamt für Umwelt auf Anfrage.

Was er sprake van PFAS en hebben we mannen gevonden?

Deze vier Buchstaben PFAS (Per- en Polyfluoralkylstoffen) vertegenwoordigen een groep unieke chemische verbindingen, die industrieel zijn gerepareerd. Ze werden snel gewassen, geveegd en schoongemaakt en waren snel opgezet. In anti-haftbeschichteten Pfannen en Töpfen, in Pizzaverpackungen, Kosmetik, Outdoor-Kleidung en Feuerlöschschaum.

Het probleem: in de ecologische omgeving bestaat nu de chemische omgeving. Bovendien is de aard van de PFAS-verbindingen ook voor de mens van belang. Weten over de verdachte, die verantwoordelijk is voor het beïnvloeden van de hormonen van het schild, Parkinson en Alzheimer. Ook een gezondheidsprobleem waarbij gezondheidsproblemen, gezondheidsproblemen, gezondheidsproblemen en gezondheidsproblemen worden besproken.

In Sleeswijk-Holstein is er geen tijd meer

Keine tollen Aussichten. Een kleine waarschuwing komt uit Sleeswijk-Holstein. “We zijn ons zeer bewust van de aard van onze kustgebieden”, zegt Wolf Paarmann, voorzitter van de Landesbetrieb für Coastal Protection, National Park and Lakes Protection in Sleeswijk-Holstein. Was toen de volgende Schaumteppich een strandrol? Het Meeresschaum am Strand abzuräumen – zu skimmen – biedt zware technische mogelijkheden, zegt Paarmann, maar vormt ook de basis van de reproductie van de Schaumes, een “unendlicher Process”. “Eine solche Tätigkeit wäre vom Aufwand her nicht verhältnismäßig.”

We moeten vooral meer wind verwachten voor de waterbeweging en dan verder gaan naar het meer. De gelatine Schicht van Abgestorbenen Schaumalgen Lässt dann vermischt mit der Luft wie beim Sahneschlagen stabilen Schaum enstehen. Deze specifieke eisen voor patiëntveiligheid en direct contact met de algemene omgeving moeten worden vermeden.

Met een zorg- en zorgverzekering mag geen rekening worden gehouden als het gaat om gezondheidsrisico’s. “Ik ben een gevallen man die zo alleen was dat hij heel droog stond met een wasmachine.” Hun sollte man was niet in staat zijn handen te wassen. Passiere das maar: van onder de Dusche!

Lees meer over het land voor meer gedetailleerde informatie over chemicaliën van de PFAS-groep in de EU. Darunter Deutschland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland.

