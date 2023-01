Weniger Ziele und andere Rolle

Der Vertragsfluch. Das war es, wovor Liverpool-Legende Graeme Souness Mohamed Salah gewarnt hatte, nachdem er seinen neuen Vertrag unterschrieben hatte.

Der Ägypter sah erfreut aus, als er im Sommer neben dem Pool saß, aber in dieser Saison lief es an der Anfield Road nicht ganz nach Plan.

AFP Der Ägypter wirkte in dieser Saison noch nicht ganz fit

Getty Der 30-Jährige wird nach Abschluss seines neuen Vertrags weitere drei Jahre bei Liverpool verbringen

In der vergangenen Saison erzielte er 23 Tore – genauso viele wie Tottenhams Heung-Min Son – und gewann damit den Goldenen Schuh der Liga.

Die Roten stellten dann sicher, dass ihr ägyptischer Talisman einen längeren Vertrag abschloss, und gaben ihm im Juli einen neuen Dreijahresvertrag im Wert von 350.000 Pfund pro Woche.

Aber nachdem er sich seiner Zukunft verschrieben hatte, erlebte Salah zu Beginn dieser Saison einen Formverlust und erzielte in allen Wettbewerben nur drei Tore.

Und Souness warnte, dass der Superstar jetzt „in seinem Sessel“ sitzen könnte, nachdem er in Liverpool einen neuen Stoßfängervertrag abgeschlossen hatte.

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Liverpool verglich Salah sogar mit dem Formfehler des ehemaligen Arsenal-Stars Pierre-Emerick Aubameyang, als er sich erneut bei den Gunners anmeldete.

Aber wie weit ist er von der Bilanz der letzten Saison entfernt? talkSPORT.com wirft einen Blick darauf…

Getty Wie war Salahs Form, seit er den Goldenen Schuh gewonnen und einen neuen Vertrag unterschrieben hat?

Neuer Vertragsfluch?

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Liverpool in dieser Saison auf dem Platz insgesamt unterdurchschnittlich abgeschnitten hat.

Die Roten liegen derzeit auf dem neunten Platz in der Premier League und sind auch aus dem Carabao Cup ausgeschieden, da sie die Chance verpassen, diese Trophäe zu behalten.

Natürlich hat auch Salahs Form darunter gelitten.

Der 30-Jährige hat in dieser Saison 17 Tore erzielt, davon sieben in der Premier League, sieben in der Champions League und je eines im Community Shield, im FA Cup und im Carabao Cup.

Wenn sie aufgeschlüsselt ist, ist Salahs Torrückgabe nichts, woran man schnüffeln könnte.

AFP Salahs Leistung gegen Chelsea fasste seine bisherige Saison zusammen

Aber der Ägypter scheint in dieser Saison zweifellos eine gedämpfte Figur zu sein, da er Chancen gegen Chelsea, die er in der letzten Saison mit Leichtigkeit weggesteckt hätte, nicht verwerten kann. Warum ist das so?

Zuvor hat Liverpool mit den vorderen drei Engstellen gespielt, während die Außenverteidiger durch die weiten Räume navigiert sind.

Aber im Laufe der Zeit hat Klopp Alexander-Arnold aus den Kanälen zurückgezogen und ihn stattdessen näher an der Mitte spielen lassen, was bedeutet, dass Salah gezwungen war, auf der Flanke zu spielen, anstatt die Innenkanäle einzuschneiden – wie die Heatmaps zeigen unter.

Selbst bei der 1: 2-Niederlage gegen Man United in dieser Saison driftete Salah zentral innerhalb und außerhalb des Strafraums

Gegen Chelsea war Salah eine frustrierte Figur auf der rechten Seite

Infolgedessen konnte Salah im dritten Spiel in Folge keinen Torschuss verzeichnen, als er gegen die Blues antrat, da es für ihn schwieriger ist, aus dieser Position anzugreifen.

Und der Beweis liegt im Pudding, wenn man Salahs bisherige Statistiken in dieser Saison mit der gleichen Zeit im letzten Jahr vergleicht.

Der Flügelspieler von Liverpool hatte letztes Jahr in allen Wettbewerben um diese Zeit 23 Tore im Vergleich zu seinen 17 jetzt.

Aber obwohl es nur einen Unterschied von sechs Toren gibt, erklärt sein Unterschied in seiner Bilanz in der Premier League, warum die Leute denken, dass er einen enormen Formeinbruch erlitten hat.

Getty Wird Salah bald wieder auf den Torweg zurückkehren?

Salah hatte vor einem Jahr diesmal 16 Tore in Englands höchster Spielklasse erzielt, verglichen mit den sieben Toren, die er 2022/23 bisher erzielt hat.

Der Stürmer hat in vier seiner fünf Spielzeiten in Liverpool mehr als 20 Tore in der Premier League erzielt, aber seine aktuelle Bilanz sieht so aus, als würde er dieses Kunststück in dieser Saison verpassen.

In dieser Saison ist noch ein langer Weg zu gehen, und Liverpools kollektiver Einbruch wird ein großer Faktor für Salahs Torverlust sein.

Aber seit er seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, spielt er definitiv nicht auf dem Niveau, zu dem er in der Lage ist.

