Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt ein Umdenken bei einzelnen der 52 zur Schließung vorgesehenen Filialen nicht aus – vorausgesetzt es gibt weitere Zugeständnisse von Vermietern of Kommunen. “Sollten sich an der aktuellen Fortführungsperspektive der Filialen signifikante Änderungen ergeben, cann es durchaus zu einer Neubewertung kommen”, zegt een Unternehmenssprecher. Auch im ersten Insolvenzverfahren 2020 hatte sich die Zahl der Schließungsfilialen aufgrund solcher Zugeständnisse in letzter Minute noch verringert.

Nach wie vor steht offenbar auch noch die Übernahme eeninzelner Warenhaus standorte durch andere Handler im Raum. Bereits im Januar Hatte Galeria berichtet, mehrere Bieter hätten Interesse an der Übernahme von Geschäften geäußert. Darunter war auch die Dortmunder Modehandelskette Aachener. Ein Durchbruch is in den Gesprächen aber offenbar bislang nicht erzielt worden. “Zum jetzigen Zeitpunkt konnte keine Einigung mit einem Übernehmer geschlossen werden”, zei der Firmensprecher.

Deutschlands letzte große Warenhauskette hatte gestern angekündigt, im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens in zwei Wellen tot Ende kommenden Jahres 52 der bislang noch 129 Warenhäuser schließen zu wollen. Dadurch werd mehrere tausend Arbeitsplätze weggevallen. Nach de plannen van de Warenhauskonzerns sollen die verbleibenden 77 Filialen in de kommenden drie Jahren allesamt umfassend modernisiert werden. In Zukunft zal sich der Konzern bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege en Wohn-Accessoires konzentrieren. Allerdingen moeten voor hun Neustart noch die Gläubigerversammlung am 27. Maart in Essen grünes Licht dafür geben. Lehnt sie den Insolventieplan ab, droht dem Unternehmen das sofortige Aus.

Galeria hatte Eind oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drie Jahren Rettung in een Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte Konzernchef Miguel Müllenbach damals die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Der Gesamtbetriebsrat macht aber auch Managementfehler dafür mitverantwortlich.