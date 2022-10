Weniger Hitze, mehr Nahrung: Immer mehr Primaten fliehen vor Bäumen auf den Boden

Viele Primaten, wie Lemuren, leben tatsächlich in Baumkronen. Eine große Studie kommt nun zu dem Ergebnis, dass immer mehr von ihnen aufs Parkett gehen. Die Gründe für die Flucht von einem Lebensraum zum anderen sind offensichtlich menschengemacht.

Die Klimakrise und die globale Entwaldung treiben Lemuren und andere baumbewohnende Primatenarten zu Boden. Dies ist der Bericht der Autoren einer breit angelegten Studie, die in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht wurde. Die Veränderung des Lebensraums kann die Tiere vor dem Aussterben retten – allerdings ist eine solche Anpassung nicht für alle Arten möglich.

„Die Studie begann mit einer Diskussion unter Kollegen, denen aufgefallen war, dass bestimmte Populationen von Baumprimaten mehr Zeit auf dem Boden verbringen“, erinnert sich der Biologe und Hauptautor Timothy Eppley von der San Diego Zoo Wildlife Alliance. In der Folge begannen 118 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 124 Institutionen zusammenzuarbeiten. Sie sammelten mehr als 150.000 Stunden Beobachtungsdaten zu 15 Lemuren- und 32 Affenarten an 68 Standorten in Amerika und Madagaskar. Alle untersuchten Primatenarten gelten als überwiegend baumbewohnend.

Die Forscher schätzten, wie Faktoren wie menschliche Einflüsse und artspezifische Merkmale die Zeit beeinflussen, die die Primaten am Boden verbringen. Die Datenanalyse ergab Unterschiede sowohl zwischen als auch innerhalb der Arten.

Gründe für den Umzug

Arten, die weniger Obst essen, eine breitere Ernährung haben und in großen sozialen Gruppen leben, landen eher. Die Forscher gehen davon aus, dass sie hier mehr Nahrung finden, während die größere Gruppengröße einen besseren Schutz vor potenziellen Feinden bietet. Vor allem in heißeren Regionen, wo die Baumwipfel heller werden, könnten die Tiere auch vor der Hitze nach unten fliehen.

„Zum Beispiel haben wir festgestellt, dass Primatenarten wie Eulemur fulvus und Eulemur rufifrons in den relativ heißen tropischen Laubwäldern Madagaskars deutlich mehr Zeit auf dem Boden verbracht haben als ihre Gegenstücke in den kühleren feuchten Wäldern, um wahrscheinlich Zugang zu terrestrischen Wasserquellen zu erhalten“, heißt es sagt dazu in der Studie. Dies könnte eine potenzielle Voranpassung an das Leben vor Ort bedeuten.

„Es ist denkbar, dass mehr Zeit am Boden einige Primaten vor den Auswirkungen der Waldzerstörung und des Klimawandels schützt“, sagt Studienleiter Epley. Allerdings sei ein solches Anpassungsverhalten möglicherweise nicht allen Primaten möglich: „Allerdings sind schnelle und effektive Schutzstrategien für die weniger anpassungsfähigen Arten erforderlich, um ihr Überleben zu sichern.“

Die Studie ergab auch, dass Primatenpopulationen, die sich in der Nähe menschlicher Infrastruktur befinden, weniger wahrscheinlich von Bäumen herunterklettern. „Dieses Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass die Anwesenheit von Menschen, die oft eine Bedrohung für Primaten darstellt, die natürliche Anpassungsfähigkeit von Arten an den Klimawandel beeinträchtigt“, erklärt der Biologe Luca Santini von der italienischen Universität Sapienza.

Ernsthafte Bedrohung

Grundsätzlich gab es in der Evolution der Primaten mehrere Übergänge von einer baumartigen zu einer terrestrischen Lebensweise. Die heutigen schnellen Veränderungen stellen jedoch eine ernsthafte Bedrohung dar, betont Giuseppe Donati von der Oxford Brookes University, ein weiterer Autor der Studie.

„Obwohl ähnliche ökologische Bedingungen und Artenmerkmale frühere evolutionäre Verschiebungen von Baumprimaten, einschließlich Homininen, zu terrestrischen Lebensweisen beeinflusst haben könnten, ist es klar, dass die derzeitige Entwaldungsrate und der Klimawandel die meisten Primatenarten gefährden.“