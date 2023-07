Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 738.819 Kinder geboren. Nicht wenig, könnte man meinen, aber es ist: exakt 56.673 oder sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor berechnet, so das Statistische Bundesamt.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, liegt die sogenannte Geburtenrate bei durchschnittlich 1,46 Kindern pro Frau. Darunter sind Frauen im Alter zwischen 15 und 49 Jahren. Das ist der niedrigste Wert seit 2013. Im Jahr 2021 war die Geburtenrate recht deutlich auf 1,58 Kinder pro Frau gestiegen.

Zur Einordnung: Damit die Bevölkerung eines Landes – ohne Einwanderung – nicht schrumpft, müssten in hochentwickelten Ländern rein rechnerisch etwa 2,1 Kinder pro Frau geboren werden.

Geburtenrückgang auch wegen der Pandemie

Martin Bujard, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, sieht die Zahlen für 2022 im Zusammenhang mit der Pandemie, in der 2021 mit dem Impfen in großem Stil begonnen wurde. Er geht davon aus, dass viele Frauen geplante Schwangerschaften bis zur vollständigen Impfung verschoben haben: „Das ist empirisch recht eindeutig“, sagt Bujard. „Ab Januar gingen die Geburtenraten zurück.“ Für die Forscherin zeige dies „kluges und gesundheitsbewusstes Verhalten impfwilliger Frauen“.

Auch ein leichter Anstieg der Geburtenzahlen im Jahresverlauf und ein erneuter Rückgang zum Jahresende lassen sich mit dem Verlauf der Pandemie erklären: „Der Zeitraum entspricht den Lockerungen und Öffnungen – die Menschen wollten wieder leben und feiern“, sagte der Wissenschaftler mit Blick auf den Geburtenrückgang.

Könnte der Krieg in der Ukraine auch dafür sorgen, dass hier weniger Kinder geboren werden – einfach weil die Zeiten unsicher und bedrohlich sind? Möglich sei es, so Bujard: „Das könnte 2023 passieren.“ Dann wird sich auch zeigen, ob es sich bei dem Rückgang in diesem Jahr um eine Trendwende oder um einen einmaligen Ausreißer handelt.