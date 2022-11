Weniger Beitrag mit jedem Kind mehr (nd-aktuell.de)

Kinderbetreuung, insbesondere für Frauen, bedeutet oft, dass sie Einkommen, Alterssicherung und Aufstiegschancen verlieren. Foto: dpa/Europapresse/Eduardo Parra

Familien mit mehr als einem Kind könnten bei den Betreuungsbeiträgen um durchschnittlich 176 Euro pro Jahr entlastet werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie im Auftrag der DAK unter Federführung des Pflegeökonomen Heinz Rothgang. Dadurch würden der Pflegeversicherung jährlich Einnahmen von bis zu 2,9 Milliarden Euro entgehen. Die DAK, die Diakonie Deutschland und die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie (eaf) fordern, dass die entstandene finanzielle Lücke mit Steuergeldern ausgeglichen werden muss. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss der Gesetzgeber Versicherte mit mehr als einem Kind bis August 2023 von den Betreuungsbeiträgen entlasten.

Gemeinsam mit der Leiterin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, Maria Loheide, und eaf-Präsident Martin Bujard stellte DAK-Chef Andreas Storm Ende vergangener Woche die Berechnungen der Studie vor. „Die gleiche Beitragslast in der Pflegeversicherung bei steigender Kinderzahl ist verfassungswidrig – das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist dazu sehr eindeutig“, erklärte Storm. Bildung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weshalb diese Finanzierungslücke mit Steuergeldern geschlossen werden müsse, so der DAK-Chef weiter. Zudem zog Storm einen Vergleich mit der gesetzlichen Rentenversicherung: „Dort werden Kindererziehungszeiten bereits berücksichtigt und die Erziehungsleistung somit gewürdigt. Die daraus resultierenden höheren Rentenversicherungsaufwendungen werden durch Steuern, nicht durch Beiträge ausgeglichen.“ Er verstehe das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Situation in der Pflege systematisch ähnlich sei.

Derzeit unterscheidet die Pflegeversicherung bei den Beitragssätzen nur zwischen Eltern und Kinderlosen. Der Pflegebeitragssatz, den Eltern auf ihr Einkommen zahlen, beträgt derzeit 3,05 Prozent und für Kinderlose 3,4 Prozent. Nach den Berechnungen der Rothgang-Studie würde der Beitragssatz für Eltern um einen bestimmten Faktor pro Kind sinken, der mit der Zahl der Kinder abnimmt. Versicherte mit zwei Kindern zahlen demnach 2,75 Prozent und Versicherte mit drei Kindern 2,5 Prozent.

Dem berechneten Modell zufolge könnten 16,2 Millionen Haushalte durchschnittlich 176 Euro pro Jahr einsparen. Die Entlastung würde je nach Haushaltseinkommen und Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder unterschiedlich ausfallen. Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern hätten ein durchschnittliches Haushaltseinkommen von 153 Euro pro Jahr entlastet, eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern müsste 246 Euro weniger Betreuungsbeitrag zahlen, bei vier Kindern wären es 307 Euro. Versicherte, deren Elternschaft für mehr als ein Kind anerkannt wird, würden entlastet – und das lebenslang, nicht nur solange die Kinder im Haushalt leben.

Die Studie weist darauf hin, dass sich das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich mit der Möglichkeit der Steuerfinanzierung auseinandergesetzt hat. Es begründete die Notwendigkeit, Familien mit mehreren Kindern die „Kostenlast“ der Kindererziehung zu entlasten. „Dieser Familienlastenausgleich soll als gesamtstaatliche Ausgabe aus Steuermitteln finanziert werden“, sagt Rothgang in seiner Analyse. Loheide teilt diese Einschätzung. „Wir begrüßen, dass die Pflege von Angehörigen nach der Zahl der Kinder in der Pflegeversicherung vergütet werden muss. Die Finanzierung über einen Steuerzuschuss aus dem Bundeshaushalt ist richtig, weil es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist“, erklärte der Diakonie-Vorstand.

Laut Loheide hat das Bundesverfassungsgericht der Politik nur eine sehr kurze Frist gesetzt, um den Beitragssatz zur Pflegeversicherung nach der Zahl der Kinder zu differenzieren. Daher ist das nächste Jahr ein guter Zeitpunkt für diese notwendige Korrektur, aber Stillstand ist noch lange nicht genug. „Das gesamte Pflegeteam hofft mit mir, dass es bei dieser Anpassung der Finanzierung der Pflegeversicherung nicht bleiben wird, sondern dass weitere, längst überfällige Schritte der Pflegereform gesetzt werden“, betonte sie. Konkret nannte Loheide die dringend notwendige Entlastung pflegender Angehöriger, die Reduzierung der stetig steigenden Eigenleistungen in der stationären Pflege und die Schaffung besserer und attraktiverer Rahmenbedingungen für pflegende Angehörige.

Im Hinblick auf seine Expertise für eine gerechtere Familienpolitik wies Eaf-Präsident Bujard darauf hin, dass mit jedem weiteren Kind die Betreuungszeit und auch der finanzielle Aufwand für die Eltern steigen, was letztlich auch der gesamten Versichertengemeinschaft zugute kommt. »Gerade Mütter tragen die mit der Kindererziehung verbundenen Opportunitätskosten, indem sie sich häufig zugunsten der Kindererziehung von der Erwerbstätigkeit zurückziehen und damit auf Einkommen, Alterssicherung und Aufstiegschancen verzichten«, betonte Bujard.

Alle drei waren sich einig, dass die Zeit drängt und es nun Aufgabe der Politik sei, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schnell und praktisch umzusetzen, damit Familien in der aktuellen Krise spürbar entlastet werden. Die Neuordnung der Pflegebeiträge solle an die bereits anstehende langfristige Reform der Finanzen in der Pflegeversicherung gekoppelt werden, forderte DAK-Chef Storm.