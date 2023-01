Wenig Spielraum bei 240 Zeichen?: Musk spielt die Kraft seiner Tweets herunter

Elon Musk versetzte Tesla-Aktionäre 2018 mit übereilten Ankündigungen auf Twitter über den Börsengang von Tesla in Panik. Manche wollen die Verluste durch die späteren Kursschwankungen einklagen. Vom immensen Einfluss seiner Tweets will der Tesla-Chef allerdings nichts wissen.

Im Prozess um Betrugsvorwürfe von Investoren gegen Tesla-Chef Elon Musk wurde der Tech-Milliardär selbst in den Zeugenstand geladen. Allerdings kam daraus zunächst nicht viel: Rund eine halbe Stunde nach der gestrigen Vernehmung Musks durch den Anwalt des Klägers vertagte sich das Gericht auf Montag.

Tesla-Chef Elon Musk musste vor Gericht aussagen. (FotoVicki Behringer/Vicki Behringer/)

Der Fall bezieht sich auf Musks Tweets vom August 2018 mit der vorschnellen Ankündigung, den Elektroautokonzern an die Börse bringen zu wollen und die Finanzierung dafür gesichert zu haben. Später stellte sich heraus, dass es keine festen Zusagen von Investoren gab. Darauf stützen Investoren ihre Sammelklage gegen den Vorstand von Musk und Tesla. Die falschen Tweets lösten Preisschwankungen aus, die dazu führten, dass sie Geld verloren, argumentieren sie.

Die kurze Zeit im Zeugenstand gestern erlaubte einige Einblicke in Musks Verteidigungslinie. Er bestand darauf, dass die Länge der Twitter-Nachrichten von 240 Zeichen keine detaillierten Erklärungen zulasse. Sein Anwalt hatte bereits in der Eröffnungsrede gesagt, dass die Formulierung „Finanzierung gesichert“ nur einer unglücklichen Wortwahl unter Zeitdruck geschuldet sei, während Musk etwas anderes meinte. Der Anwalt der Kläger erinnerte den Tesla-Chef in der Befragung daran, dass er auch auf Twitter korrekte Angaben zu seinem Unternehmen machen müsse.

Hinweise von Vertrauten ignorierte Musk

Gleichzeitig versuchte Musk, die allgemeine Wirkung seiner Tweets auf Investoren zu hinterfragen. „Nur weil ich etwas twittere, heißt das nicht, dass die Leute es glauben oder danach handeln werden“, sagte er. Er schrieb einmal auf Twitter, dass er Tesla-Aktien für zu teuer halte – und der Kurs danach weiter gestiegen sei, sagte Musk. Tatsächlich war die Aktie am Tag im Mai 2020 nach Musks Tweet zunächst um über 10 Prozent gefallen, bevor sie sich später wieder erholte.

Der Anwalt des Klägers wies auch darauf hin, dass Musks Vertraute ihm im Juli 2018 empfohlen hätten, weniger oder gar nicht zu twittern. Der 51-Jährige sagte zunächst, er könne sich nicht erinnern. Doch nachdem er Aussagen der Vertrauten „zur Auffrischung des Gedächtnisses“ verlas, dementierte er nicht. Er habe sich offensichtlich nicht daran gehalten, sagte Musk.

Richter Edward Chen stellte im Verfahren im vergangenen Jahr fest, dass Musks Aussagen in den Tweets nicht der Wahrheit entsprachen. Während die Jury während des Prozesses darauf aufmerksam gemacht wird, wird erwartet, dass sie bewertet, ob diese Aussagen für Investoren relevant waren – und ihnen geschadet haben, indem sie sich auf sie verlassen haben. Sie müssen auch feststellen, ob Musk sich bewusst war, dass er falsche Aussagen machte.

Die Tweets hatten Musk und Tesla bereits ernsthaften Ärger bereitet. Der 51-Jährige und das Unternehmen zahlten laut Ermittlungen der SEC Geldbußen in Höhe von jeweils 20 Millionen US-Dollar für irreführende Investoren. Zudem musste Musk den Verwaltungsratsvorsitz abgeben und sich verpflichten, potenziell kursrelevante Tweets von Tesla genehmigen zu lassen.