Wenig Farbe in der Kartusche (nd-aktuell.de)

„Ein Künstler, der keine Förderung erhält, ist kein Künstler“, steht auf dem rosa Banner von Vlad Brăteanu. Foto: Benjamin Renter / nGbK

Dass die Kunstwelt immer politischer wird, wurde schon oft konstatiert (zuletzt etwa von Wolfgang Ullrich in seinem Buch »Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie«). Nur wenige zeitgenössische, noch unbekannte Künstler scheinen auf explizite aktivistische Botschaften verzichten zu können, wenn sie in Institutionen und auf dem Kunstmarkt bestehen wollen. Aber die Debatten sind vorbei Rennen – das deutsche Wort »Rasse« ist verständlicherweise kein akzeptierter Begriff – und Geschlecht bzw. Geschlechterrollen sind zu einem festen Bestandteil des aktuellen Diskurses in der bildenden Kunst geworden, und die soziale Herkunft wurde bisher vergleichsweise wenig thematisiert. Der mittellose Künstler ist ein klassisches Motiv der bildenden Kunst, etwa in Vincent van Goghs Selbstdarstellung oder in Carl Spitzwegs Gemälde »Der arme Dichter« (1837). Und zweifellos spielt die soziale Herkunft von Künstlern nach wie vor eine entscheidende Rolle für ihr Selbstverständnis, ihre Entwicklung und ihr Schaffen.

Es war also an der Zeit: Nun hat sich die Berlinische Galerie in Kooperation mit der neuen Gesellschaft für Bildende Künste in Berlin dem Thema Klasse angenommen und aus Werken verschiedener Künstler dieses und des letzten Jahrhunderts die Ausstellung »Klassenfragen . Kunst und ihre Produktionsbedingungen«. Hier sind Installationen, Skulpturen, Hörstücke, ein Film sowie Zeichnungen und Malerei zu sehen und zu hören. Sehr unterschiedliche Arbeiten, die sich alle auf die eine oder andere Weise mit Prekarität, Klassenunterschieden und den daraus resultierenden Schwierigkeiten und Selbstverortungen von Künstlerinnen und Künstlern in ihrem Bereich auseinandersetzen.

Der Kunstunterricht hat zwei Seiten: Einerseits kann er Gegenstand künstlerischer Arbeiten sein; Andererseits sind die Biografien von Künstlern von ihrer Klassenherkunft geprägt – ob sie nun aus dem Bürgertum oder aus einer Arbeiterfamilie stammen. Es versteht sich von selbst, dass Künstler*innen aus prekären Verhältnissen größere Schwierigkeiten haben: Sie erschweren nicht nur den Zugang zu Ressourcen, sondern müssen sich oft mühsam die Codes der Kunstwelt aneignen, die im akademischen Diskurs vermittelt werden. Dies wirkt sich zwangsläufig auf die produzierte Kunst aus. In der Berlinischen Galerie können Sie Künstlern zuhören, wenn sie darüber sprechen, diese Codes zu lernen und sie bereitwillig wieder abzulegen. Ästhetisch interessant im Hinblick auf die Verbindung von Ressourcen und Produktion sind zum Beispiel die Arbeiten des Berliner Künstlers Douglas Boatwright, die die satte Farbe entfernt und zum Beispiel rot gemacht haben. Materialarmut schafft hier neue Bedeutungen.

Die Installation von Franziska Liza König, Jasminka Greganović-König und Liza Greganović erinnert daran, dass sozialen Schichten spezifische ästhetische Codes zugeordnet sind (wie der französische Soziologe Pierre Bourdieu in »Die feinen Unterschiede« überzeugend dargelegt hat).: Mehrere weiße und cremefarbene Vorhänge unterschiedlicher Struktur sind übereinander befestigt und hängen in der Mitte des Raumes. Das erinnert ein wenig an die Textilarbeiten von Rosemarie Trockel oder Louise Bourgeois und damit an eine künstlerische Auseinandersetzung mit weiblicher Erfahrung – aber auch an kleinbürgerliche oder proletarische Wohnzimmer, in denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint.

Die Ausstellung zeigt aber nicht nur Kunst, sondern nähert sich ihrem Thema gleichsam soziologisch-dokumentarisch: An einer Wand vor dem Ausstellungsraum sind anonyme Anträge auf Corona-Hilfen zu sehen, eingereicht von Künstlerinnen und Künstlern über 60 bis beim Bundesverband Künstlerinnen und Künstlerinnen Berlin platziert wurden. Sie geben einen ernüchternden Einblick in die Lebenswirklichkeit von Menschen, die die Bildende Kunst längst zu ihrem Beruf gemacht haben und mit ihren Bedürfnissen stellvertretend für viele andere stehen: Hier geht es nicht um Glamour, sondern ums Auskommen. Ohne Corona-Hilfen fühlen sich viele Bewerberinnen und Bewerber überhaupt nicht in der Lage, ihre künstlerische Arbeit fortzusetzen. Eine Künstlerin hat im Monat etwa genau 840,34 Euro zur Verfügung – wer kann damit neben Miete und Lebensmitteln noch Leinwand, Farben und ein Atelier bezahlen? Dass Probleme dieser Art nicht neu sind, zeigt ein Brief der Künstlerin Hannah Höch (1989-1978) an den Schutzverband Bildender Künstler aus dem Jahr 1949: Seit der Währungsreform könne sie nicht einmal mehr das Nötigste bezahlen, schreibt Höch und bittet daher den Verein, ihr dabei zu helfen, auf ihren Mitgliedsbeitrag zu verzichten. Höch stammte übrigens aus einer bürgerlichen Familie.

Auch die Künstlerin Jelka Plate wurde durch ihre soziale Herkunft nicht unbedingt benachteiligt, wie sie in dem eigens für die Ausstellung produzierten Hörspiel „Earn Something“ erklärt: Man erfährt, wie der soziale Aufstieg ihrer Familie durch das Einkommen ihres Vaters es ihr ermöglichte, eine lebt während ihres Kunststudiums, um sich auf die unbezahlte Mitarbeit an dem Projekt „Die Mission – Künstlerische Maßnahmen gegen die Kälte“ zu konzentrieren. Die „Mission“ entstand 1997 durch eine Kooperation des Theater- und Filmregisseurs Christoph Schlingensief mit dem Hamburger Schauspielhaus: Theater- und Kunstschaffende trafen an einem eigens eingerichteten Ort auf Obdachlose, Arbeitslose und Junkies und entwickelten gemeinsam mit ihnen politische Kunstveranstaltungen . Aufgrund der ihr gewährten finanziellen Sicherheit fand Plate ihren Weg, so könnte man vielleicht sagen, zur Kritik an der Klassengesellschaft und zum Protest. Später erhält sie Geld durch den Verkauf einer geerbten Wohnung und kann endlich wieder freie Kunst schaffen, anstatt für fremde Theaterprojekte zu arbeiten – oder soll sie das Geld lieber in handfeste wohltätige Zwecke investieren? Plates Arbeit ist so erfolgreich, weil sie Fragen stellt, Zweifel offenlegt und Widersprüche aufzeigt.

Diese Differenzierung fehlt in der Audioarbeit von Margret Steenblock und ClaraRosa: Die beiden Künstlerinnen haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, was Klassizismus bedeuten kann. Aussagen wie „Ich schaue nur Filme im Original“ oder sich über regionale Dialekte lustig zu machen, werden hier klassisch transportiert. Na, ist das so? Sicherlich kann in solchen Aussagen ein gewisser Sozialchauvinismus stecken, aber die Künstler machen es sich hier zu einfach – um den Preis des Klassismusbegriffs, der dadurch völlig aufgeweicht wird. Schließlich gibt es arme Leute, die über Dialekte lachen.

Insgesamt fehlt es der Ausstellung, die einige sehenswerte Werke zu bieten hat, an Begriffsklärungen und inhaltlichen Erläuterungen – stattdessen werden nur wenige bekannte Stichworte verwendet. Im Text der Ausstellung ist beispielsweise zu lesen, dass Klassismus mit Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus und Ableismus (Diskriminierung aufgrund körperlicher oder geistiger Unfähigkeit) verbunden werden soll – sicherlich ein ehrenwertes Anliegen, aber eines, das mittlerweile etwas geworden ist alltäglich, zumal solche Verbindungen, wie in der hier diskutierten Ausstellung, nur in wenigen Werken explizit gezeigt werden. Interessanter wäre es gewesen, die Besonderheiten des Klassismus theoretisch herauszuarbeiten. Der Begriff an sich ist heikel: Versteht man ihn analog zu Rassismus, Sexismus und Ableismus, könnte man annehmen, dass es bei seiner Bekämpfung lediglich darum geht, abwertendes Denken und Vorurteile gegenüber sozial Benachteiligten abzubauen. Aber im Gegensatz zu beispielsweise Hautfarbe und Geschlechtsmerkmalen ist es bei Standesmerkmalen nicht so, dass sie idealerweise wohlwollend hingenommen werden sollten. Stattdessen sollten sie in den Klassen aufbewahrt werden.

Dennoch muss man den Ausstellungsmachern zugutehalten, dass sie mit „Klassenfragen“ ein Thema aufgegriffen haben, das im aktuellen Diskriminierungsdiskurs bisher wenig Beachtung gefunden hat.

„Klassenfragen. Kunst und ihre Produktionsbedingungen« bis 9. Januar, Berlinische Galerie, Berlin