Wenen – 40-jarige stierf bij brand in slaapzaal

De brand brak uit in een sociale ruimte van het complex Foto:

APA/Webpic

EBij een brand in een woonhuis in Wenen is maandagavond een 40-jarige overleden. Volgens de professionele reddingsdienst en brandweer brak de brand uit in een sociale ruimte in de instelling voor geesteszieken aan de Karl-Heinz-Strasse in Wenen-Liesing. Zeven mensen werden ongedeerd in veiligheid gebracht en naar een ziekenhuis gebracht omdat de woning onbewoonbaar was.

Volgens brandweerwoordvoerder Gerald Schimpf werden de hulpdiensten rond 01.15 uur gealarmeerd. Toen we aankwamen was de brand, die om onbekende reden was uitgebroken, al gevorderd. Naast het blussen van de brand werden de bewoners in veiligheid gebracht en werd het levenloze lichaam ontdekt in een aangrenzende, met rook gevulde slaapkamer. Reanimatiemaatregelen hadden geen succes.







