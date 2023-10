Die Miami Dolphins hätten mit 70 Punkten zu Beginn dieser Saison beinahe einen NFL-Rekord aufgestellt.

Sie hätten den Rekord brechen können, wenn sie gewollt hätten, aber stattdessen beschlossen sie, ihren Gegner zu respektieren und auf die Geschichte zu verzichten.

2 Mike McDaniel weiß genau, wer die Offensive der Miami Dolphins leiten soll Bildnachweis: AP

Trotz aller Offensivkraft Miamis werden die Dolphins immer noch mit Fragen zum Quarterback Tua Tagovailoa und seiner Rolle in der starken Offensive des Teams konfrontiert.

Als die letzte Tagovailoa-Frage eintraf, war Miamis Cheftrainer Mike McDaniel nicht in der Stimmung, sich mit der Absurdität herumzuschlagen.

„Meine Antwort darauf wäre, wen zum Teufel interessiert das?“ sagte McDaniel, der ein wenig scherzte, dass er dabei war, über ein Podium zu stoßen.

„Weil es ein Team ist, wir arbeiten zusammen, und ich weiß eines: Ich habe lange trainiert, ich habe noch nie gesehen, dass Leute das tun, was unsere Jungs tun.“

„Als Teamkollegen sind wir alle aufeinander angewiesen und ich habe es nicht eilig, mich ohne diese Jungs zu beweisen, weil sie ein Teil von uns sind. Zu sagen, dass es dieser oder jener Person fehlt.“ Punkt.

„Es ist ein Team, das zusammenarbeitet, Leute, die zusammenarbeiten. Ich selbst, Tyreek Hill, Tua, cool. Was ist, wenn niemand blockiert? Du weißt, was ich meine? Wir sind alle auf diese Weise verbunden.“

Das war ein ausgezeichneter Punkt von McDaniel und die perfekte Art und Weise, eine Frage zu beantworten, die Tagovailoas klares Talent untergräbt.

Er war letzte Saison einer der effizientesten QBs in der NFL, bevor sein Jahr durch Verletzungen unterbrochen wurde.

2 Tua Tagovailoa ist die Nummer 1 für die Dolphins und in den Augen seines Cheftrainers Bildnachweis: Getty

Im Jahr 2023 war Tagovailoa in sechs Spielen sogar noch besser und führt ein Miami-Team (5:1) an, das an der Spitze der AFC East steht und ein Anwärter auf den Super Bowl ist.

Wenn Tagovailoa unterdurchschnittlich abschneiden würde, würde er weithin dafür kritisiert werden, dass er die Dolphins zurückhält und in der NFL nicht gut genug ist.

Da Miamis Offensive stark ansteigt, wird die Nr. 5-Gesamtauswahl des Drafts 2020 immer noch von Fragen überschattet, obwohl sie im Mittelpunkt von allem steht, was Miami in der Offensive tut.

Es ist nicht fair gegenüber Tagovailoa, der trotz schwerer Verletzungen erneut auf der Welle der Dolphins mitreiten muss.

Kein Wunder, dass McDaniel eine beleidigende Frage zu seinem Star-QB zurückwies.