Wemade veranstaltet WEMIX Airdrop-Event zur Feier der globalen Markteinführung von MIR M!

Wemade veranstaltet WEMIX Airdrop-Event zur Feier der weltweiten Markteinführung von MIR M!. WEMIX PLAY, die führende Blockchain-Gaming-Plattform von Wemade, veranstaltet bis zum 28. Februar ein WEMIX-Airdrop-Event, um die weltweite Markteinführung seines MMORPGs MIR M: Vanguard and Vagabond zu feiern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Sehen Sie sich die vollständige Ankündigung hier an: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005350/en/

WEMIX PLAY, die führende Blockchain-Gaming-Plattform von Wemade, veranstaltet bis zum 28. Februar ein WEMIX-Airdrop-Event, um die weltweite Markteinführung seines MMORPGs MIR M: Vanguard and Vagabond zu feiern. (Grafik: Business Wire)

WEMIX PLAY verschenkt 1 WEMIX an jeweils 1 Million Benutzer, die die folgenden Bedingungen erfüllen: Verbinden Sie Ihr Spielkonto mit der PLAY-Brieftasche, erreichen Sie Charakterstufe 25 und melden Sie sich innerhalb einer Woche nach Ende des Events an. Wenn die Teilnehmerzahl 1 Million übersteigt, werden die Gewinner in der Reihenfolge des Erreichens von Charakterlevel 25 ausgewählt. Die Gewinner und weitere Informationen werden später bekannt gegeben.

MIR M ist ein K-MMORPG für Kampfkünste, das am 31. Januar veröffentlicht wurde. Es passte Wemades beliebteste IP, The Legend of Mir 2, an aktuelle Spieletrends an und wandte Blockchain-Technologie an, um Tokenomics basierend auf dem Spiel-Token DRONE und dem Governance-Token DOGMA zu erstellen.

MIR M ist auch Teil einer spielübergreifenden Ökonomie, die die Ökonomie von MIR4, dem erfolgreichsten Blockchain-Spiel der Welt, umfasst. Benutzer von Spielen in dieser Inter-Game-Ökonomie können die in jedem Spiel verdienten Token in andere Spiele reinvestieren und so einen positiven Kreislauf schaffen.

Bitte besuchen Sie die offizielle Website (https://mirmglobal.com) für weitere Informationen über das Airdrop-Event zur Feier der weltweiten Markteinführung von MIR M.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Zum besseren Verständnis werden Übersetzungen beigefügt. Rechtsgültig ist nur die ursprünglich veröffentlichte Sprachfassung. Vergleichen Sie daher Übersetzungen mit der Originalsprache der Publikation.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005350/en/