Weltzeitungen reagieren auf Brasilien-Kroatien & Argentinien-Holland

Der Vereinsfußball mag in den Herzen und Köpfen vieler Fans den internationalen Fußball übertroffen haben, aber kein Ergebnis eines nationalen Spiels kann die Wirkung erreichen, die ein Ergebnis einer Nationalmannschaft auf Millionen von Menschen haben kann.

Von den Tiefen der Verzweiflung bis zu den Höhen der Freude, hier ist jetzt die Reaktion auf die dramatischen Spiele am Freitag zwischen Brasilien und Kroatien sowie Argentinien und den Niederlanden.

Brasilianischer Herzschmerz

Rios Extra führt mit dem etwas optimistischen „Time to Pick up the Pieces“:

O Dia fängt mit „The Dance is Over“ die Stimmung einer Nation ein:

Neymars gequältes Gesicht war in der brasilianischen Berichterstattung stark vertreten:

O Estado de São Paolo mit der poetischen Überschrift „Alles, was übrig bleibt, sind brasilianische Tränen“:

Estado de Minas bietet geschickt eine kroatische Überschrift mit der Aufschrift „Auf Wiedersehen Sechster Titel“ an:

Kroatische Ekstase

Das Večernji-Liste führt mit den Worten des kroatischen Trainers, und wie viele Fans müssen angesichts eines weiteren unglaublichen kroatischen WM-Laufs „Meine Spieler sind nicht normal“ denken:

Sportske Nowosti führt mit „Kroatien ist ein Weltwunder. Wir stehen wieder im Halbfinale“:

Jutarnji-Liste kanalisiert Montell Jordan mit „That’s How We Do It“:

Freude in Argentinien

Clarín geht mit einem subtilen Seitenhieb auf die Niederländer, wie sie sagen „Mit einem reinen Herzen und Träumen“:

Tagebuch beliebt bittet ihre eigenen Fans und wahrscheinlich auch die Niederländer um eine andere Antwort, da sie verkündet „Sag mir, wie es sich anfühlt!“:

La Gaceta hat eine weniger konfrontative Überschrift von „An Endless Joy“:

Der Liberale hat für Argentiniens Fans das Erlebnis des Achterbahnspiels „Suffer to Enjoy“ perfekt zusammengefasst:

Das beste Titelbild des Tages geht an Rio Negro:

Niederländische Angst

Auf Niederländisch klingt es dramatischer, aber Algemeen Dagblad sagt „So nah“:

de Volkskrant bietet argentinischen Fans höfliche Requisiten mit „Fußball und Leidenschaft gehen nie so schön zusammen wie in Argentinien“: