Weltwetterorganisation: Doppelt so viel „sauberer Strom“ nötig

Stand: 11.10.2022 15:28 Uhr

Nach wie vor kommt viel Energie aus Kraftwerken, die Wasser zur Kühlung benötigen – doch dieses wird immer knapper. Deshalb fordert die Weltwetterorganisation eine stärkere Nutzung von Wind- und Sonnenenergie. Sie sieht die Versorgungssicherheit gefährdet.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) warnt in ihrem Jahresbericht, dass der Klimawandel die globale Energieproduktion bedroht. Die Organisation sagte, dass Hitzewellen und Dürre dazu führen, dass Wasserstände sinken, die für Wasserkraft oder zur Kühlung von Kernkraftwerken benötigt werden. Zudem gefährdeten Stürme und andere Extremwetterereignisse vielerorts die Infrastruktur.

Der Energiesektor sei für drei Viertel der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich, die den Klimawandel antreiben, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Es ist daher unabdingbar, die Produktion radikal umzustellen. Doch die Regierungen tun nicht genug: Sie werden die Erderwärmung nicht wie beabsichtigt auf 1,5 Grad begrenzen können, wenn die Stromproduktion aus sauberen Quellen nicht in den nächsten acht Jahren verdoppelt wird.

Kraftwerke brauchen Wasser – und das wird immer knapper

Schon heute stehen 15 Prozent der weltweiten Kernkraftwerke in Regionen, in denen Wasser knapper wird. Der Anteil wird in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich auf 25 Prozent steigen. Außerdem befinden sich 33 Prozent der thermischen Kraftwerke, die Kühlwasser benötigen, und 11 Prozent der Wasserkraftkapazität in wasserarmen Gebieten. Gut ein Viertel der bestehenden Dämme für Wasserkraftwerke und fast ein Viertel der geplanten Anlagen liegen an Flüssen mit mittlerem bis hohem Wassermangelrisiko.

Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, strebt die Weltgemeinschaft eigentlich an, bis 2050 nur noch so viele Kohlendioxid-Emissionen zu verursachen, wie kompensiert werden können (Netto-Null-Emissionen). Dafür werde zu wenig getan, warnt die WMO. Bis 2030 würden nach aktueller Planung nur 30 Prozent der zur Zielerreichung erforderlichen Emissionsminderungen erreicht.

WMO: Investitionen in Solartechnik nötig

Tatsächlich muss der Strombedarf bis 2050 weitgehend durch erneuerbare Energien, insbesondere Solarenergie, gedeckt werden, schreibt die WMO. Das reduziert auch den Stress durch zunehmende Wasserknappheit, denn Strom aus Sonnen- und Windenergie benötigt deutlich weniger Wasser als beispielsweise Strom aus Anlagen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, oder aus Kernkraftwerken.

Afrika hat ein großes Potenzial für Solarenergie. Allerdings sind die Investitionen dort viel zu gering. Die Mittel zur Unterstützung der Länder beim Übergang zu sauberer Energie sind seit 2018 zurückgegangen – von 14,2 Milliarden US-Dollar auf 10,9 Milliarden US-Dollar ein Jahr später. Um überall in Afrika saubere Energie liefern zu können, sind jährliche Investitionen von 25 Milliarden US-Dollar notwendig.

Die WMO veröffentlicht seit 2019 jährlich den „State of Climate Services Report“. In diesem Jahr waren mehr als 20 weitere Organisationen beteiligt.