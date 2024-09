Stand: 20.09.2024 12:49

Am Rande der Schacholympiade in Budapest will der russische Schachverband die Aufhebung sämtlicher Sanktionen durchsetzen. Ein entsprechender Antrag des kirgisischen Schachverbandes soll nach Informationen der Sportschau zurückgezogen werden, wenn Russland bei der WM für Spieler mit Behinderung wieder mit Mannschaft, Flagge und Hymne antreten darf. Schachpräsident Arkadij Dvorkovich könnte auf diese Weise in Russland sein Gesicht wahren, ohne dass die FIDE seine IOC-Akkreditierung riskiert.

Von Stefan Löffler, Budapest

Am Donnerstagabend (19.09.24) feierte der Weltschachverband FIDE sein 100-jähriges Bestehen mit einem Galadinner im Budapester Schloss. Bei dieser Gelegenheit wurde Magnus Carlsen mit einem Preis für die beste Schachkarriere ausgezeichnet.

In seiner Dankesrede erklärte der Weltranglistenerste, dass dieser Preis eigentlich an Garri Kasparow hätte gehen sollen: „Wenn Garry vor Ihnen stünde, würde er jetzt die Gelegenheit nutzen, Ihnen von einer Aufhebung der Sanktionen gegen die Schachverbände Russlands und Weißrusslands abzuraten. Und das würde ich auch tun.“

FIDE droht Verlust der IOC-Akkreditierung

Vor Carlsen hatte sich auch der Vorstand der Europäischen Schachunion gegen ein Ende der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Die ukrainischen Botschafter schrieben an die jeweiligen Schachverbände und forderten sie auf, einen Antrag des kirgisischen Schachverbandes abzulehnen, Russland und Weißrussland wieder mit Team, Flagge und Hymne an FIDE-Wettbewerben teilnehmen zu lassen.

Sollte Russland bei der Generalversammlung an diesem Wochenende rehabilitiert werden, droht der FIDE zudem der Entzug der IOC-Akkreditierung. Eine entsprechende Warnung kommt vom Dachverband der beim IOC akkreditierten nichtolympischen Sportverbände, ARISF. Der Deutsche Schachbund hat in den vergangenen Tagen alle Nationalverbände darüber informiert.

Anders Russische Interessen

Präsident des Weltschachverbandes ist seit 2018 Arkadi Dworkowitsch. Der als liberal geltende Technokrat gehörte zuvor 17 Jahre lang zu Putins engstem Zirkel. Laut dem dänischen Großmeister Peter Heine Nielsen, der seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fast täglich auf der Social-Media-Plattform X die Fehltritte der FIDE anprangert, spielen zwei widerstreitende russische Interessen eine Rolle.

FIDE-Präsident Arkadij Dvorkovich

„Der russische Verband möchte so oft wie möglich zurückkommen. Dvorkovich möchte die FIDE unter Kontrolle halten. Er muss den Druck des russischen Verbands auf der einen Seite und des IOC und der europäischen Verbände auf der anderen Seite ausbalancieren. Er hat die Wahl, und ich habe keinen Zweifel, dass die Abstimmung in die von Dvorkovich gewählte Richtung gehen wird, angesichts der Mehrheiten, die beim letzten Mal für ihn gestimmt haben.“ analysierte Nielsen bei einer vom Autor dieses Artikels organisierten Diskussion am Donnerstagabend in Budapest.

Allmähliche Rückkehr Russlands?

Nach den Entwicklungen der letzten Tage prognostiziert er, dass Russland nicht versuchen werde, das Maximum herauszuholen, sondern sich mit kleinen Verbesserungen zufrieden geben und Dvorkovich an der Spitze der FIDE halten werde.

Die Präsidentin des Deutschen Schachbundes Ingrid Lauterbach

Nach Informationen der Sportschau wird der Antrag auf Wiederzulassung Russlands von der Tagesordnung der FIDE-Generalversammlung genommen, wenn russische Mannschaften und Flaggen wieder bei Weltmeisterschaften für Spieler mit Behinderungen auftreten dürfen. Damit könnte Dvorkovich in Russland sein Gesicht wahren. Die Präsidentin des Deutschen Schachbundes, Ingrid Lauterbach, sieht darin jedoch eine „ein Tor“ . „Als nächstes wäre Russland wieder bei den Weltmeisterschaften für Kinder und Senioren dabei“ .

Russische Schachspieler, Trainer und Funktionäre fordern Kriegsende

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich der Weltschachverband FIDE von seinen russischen Sponsoren losgesagt und die Mannschaften, Flaggen und Hymnen Russlands und Weißrusslands bei offiziellen Wettkämpfen verbannt. Den Spielern ist es allerdings weiterhin erlaubt, unter der Flagge der FIDE anzutreten.

Das schien angebracht. In der deutlichsten Reaktion russischer Sportler gegen den Angriff auf die Ukraine hatten 44 führende Schachspieler, Trainer und Funktionäre Anfang März 2022 in einem offenen Brief den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, den Krieg zu beenden. Wenige Monate später wurde Dvorkovich als FIDE-Präsident wiedergewählt. Nur 16 Länder, darunter Deutschland, unterstützten den ukrainischen Gegner Andriy Barishpolets.

Soft Power durch Schach

Der Weltschachverband war lange Zeit eine russische, früher sowjetische Domäne. Der als liberal geltende Dworkowitsch war lange Zeit die rechte Hand des früheren russischen Ministerpräsidenten und ehemaligen Präsidenten Dmitri Medwedew. Dworkowitsch konnte sein Amt im Kreml nicht mehr ausüben, nachdem zwei mit ihm befreundete Oligarchen wegen Korruption verurteilt worden waren. Er bewährte sich kurzzeitig als Chef der Organisation der WM 2018.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger als FIDE-Präsident Kirsan Ilyumzhinov, der 2015 wegen Ölgeschäften mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad mit US-Sanktionen belegt wurde, trat Dvorkovich als Reformer auf. Nicht nur in Russland, sondern auch anderswo fand er dank der von ihm geschaffenen professionellen Strukturen Sponsoren für die FIDE. 2023 wurde die von Dvorkovich selbst eingeführte Begrenzung auf zwei Amtszeiten allerdings mit 108 zu 27 Stimmen aufgehoben. Nun hat er immerhin die Option, auch über 2026 hinaus FIDE-Präsident zu bleiben.

FIDE Ethikkommission fordert den Ausschluss Russlands

Vor einigen Monaten hatten der ukrainische Schachverband und der Däne Peter Heine Nielsen ein Verfahren eingeleitet, weil die Russische Föderation in den besetzten Gebieten Wettbewerbe veranstaltet und in ihrem Kuratorium der frühere russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sitzt. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat einen Haftbefehl gegen Schoigu erlassen, heute Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Der russische Präsident Wladimir Putin (vorne) und der ehemalige russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu

Im Mai hatte die Ethikkommission der FIDE beschlossen, die Russische Föderation vollständig auszuschließen, wenn sie sich nicht von Schoigu trenne und ihre Aktivitäten in den besetzten Gebieten beende. Zudem wurde FIDE-Präsident Dvorkovich selbst gerügt, da er ebenso wie Schoigu Mitglied des Kuratoriums der Russischen Föderation ist. Noch bevor das Urteil öffentlich wurde, hatten russische Medien bereits berichtet, dass die Russische Föderation gegen das Urteil Berufung einlegen werde.

Geldstrafe statt Ausschluss

Ein Berufungsgericht der FIDE hatte vergangene Woche den Verweis gegen Dworkowitsch aufgehoben und dem russischen Verband statt eines Ausschlusses eine Geldstrafe von 45.000 Euro auferlegt. Gegen das milde zweite Urteil legte der ukrainische Verband Berufung ein. Der Vorsitzende des Berufungsgerichts, Francois Strydom, sei befangen. Der südafrikanische Jurist arbeitet sowohl für die russische Sportrechtskanzlei SILA als auch für den skandalgeplagten Box-Weltverband IBA, der bereits seine IOC-Akkreditierung verloren hat und nicht mehr für das olympische Boxen zuständig ist.

Eine letzte Instanz der FIDE wies den Einspruch der Ukrainerin jedoch ab. Der ukrainische Verband will den Fall nach Angaben seiner Vizepräsidentin Natalja Schukowa nun vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) bringen.