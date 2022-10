Welttag der psychischen Gesundheit: Vor- und Nachteile von Promi-Plattformen für psychische Gesundheit

Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für den Stress, But Less-Newsletter von CNN an. Unser sechsteiliger Achtsamkeitsleitfaden informiert und inspiriert Sie, Stress abzubauen und gleichzeitig zu lernen, wie Sie ihn nutzen können.





CNN

—



Der Einfluss von Prominenten auf die Kultur ist unbestreitbar, aber würden Sie einem Popstar vertrauen, wenn er Ihnen bei der psychischen Gesundheit behilflich ist?

Das neueste Promi-Projekt im Bereich der psychischen Gesundheit stammt von Rapper Megan Thee Stallion mit Bad B*tches Have Bad Days Too, einem kostenlosen Ressourcenzentrum mit Lebensadern, Textzeilen und Therapeutenverzeichnissen. Oye des kolumbianischen Sängers J Balvin ist eine kreative Wellness-App, die auf Englisch und Spanisch verfügbar ist. (Einmonatige kostenlose Testversionen sind vor dem 31. Oktober verfügbar; danach kostet es 4,99 $ pro Monat.) Es gibt auch Wondermind von Selena Gomez, eine kostenlose Plattform für psychische Gesundheit, die sich auf Bildungsressourcen konzentriert und das Stigma um psychische Erkrankungen beendet.

Andere Prominente – darunter Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Michael Phelps und Harry Styles – haben sich mit Apps für psychische Gesundheit wie BetterHelp, Talkspace oder Calm zusammengetan.

„Es scheint ein Trend zu sein, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt etwas Schlechtes ist“, sagte Dr. Amanda J. Calhoun, eine Psychiaterin an der Yale University im Albert J. Solnit Integrated Adult/Child Psychiatry Program. „Es gab schon immer Prominente und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die Bemühungen um psychische Gesundheit unterstützt haben – ich meine, sogar zurück zu Prinzessin Diana, und das war in den 90er Jahren. Sie … teilte mit, dass sie Bulimie hatte. Und sie nannten es sogar den „Diana-Effekt“, weil die Leute danach weitergingen und Hilfe wegen Essstörungen suchten.

„Es gibt (jetzt) ​​mehr Raum und eine positive Sicht auf die psychische Gesundheit, sodass immer mehr Prominente sich darüber äußern können“, fügte sie hinzu.

Die Befürwortung der psychischen Gesundheit von Prominenten ist mächtig, um das Problem zu entstigmatisieren, sagte Calhoun – ein Faktor, der manche Menschen davon abhält, die Hilfe zu suchen, die sie brauchen.

Fast 1 Milliarde Menschen weltweit leiden an einer psychischen Störung, aber nur ein Bruchteil erhält die Behandlung, die er benötigt Weltgesundheitsorganisation, die Gesundheitsbehörde der Vereinten Nationen.

„Nach der Pandemie ist die Jugend weltweit – wirklich jeder – extrem ausgebrannt. Angst, Depression und das Gefühl, im Leben verloren zu sein, sind jetzt sehr verbreitet“, sagte J Balvin in einer Pressemitteilung.

„Ich habe sie selbst erlebt und gelernt, dass es durch Meditation, Bewegung und Verbindung möglich ist, sich besser zu fühlen und wieder kreativ zu werden. OYE ist eine App, die das Wohlbefinden der Menschen steigert und es ihnen ermöglicht, präsent zu sein, ihre emotionalen und mentalen Superkräfte zu nutzen und ihrem Licht zu folgen.“

Hier ist, was Experten über die psychiatrischen Dienste von Prominenten denken, und eine Liste anderer Ressourcen, die Sie nutzen können.

Die Nutzung ihrer Plattformen durch Prominente, um sich für psychische Gesundheit einzusetzen, sei im Allgemeinen positiv, sagte Dr. Breigh Jones-Coplin, a klinischer Assistenzprofessor für klinische Psychologie an der University of Denver.

„Sie haben eine Reichweite, die viele Fachleute für psychische Gesundheit auf diesem Gebiet offensichtlich nicht haben“, fügte sie hinzu. „Das bringt natürlich viele Vor- und Nachteile mit sich. Die Reichweite und den Einfluss zu haben ist eins (Pro), aber stellen Sie auch sicher, dass Sie diese Macht für immer nutzen, um genaue und hilfreiche Informationen zu vermitteln.“

Jones-Coplin hat einige der Ressourcen auf der Website von Megan Thee Stallion mit ihren Kunden und in ihrem Unterricht verwendet. „Ich denke, sie sind sehr glaubwürdig“, sagte sie.

Und jeder im Beratungsausschuss von Wondermind ist ein zertifizierter Psychologe.

Mangelnde Zugänglichkeit und mangelndes Wissen sind weitere Hindernisse, um Hilfe bei psychischen Problemen zu erhalten, sagte Jones-Coplin. „Die Leute wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen … das macht diese Plattformen wirklich nützlich.“

Die Barrieren verschärfen sich für Farbige, die laut dem National Institute of Mental Health im Jahr 2020 mit einer um 28 bis 60 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit eine psychische Behandlung erhielten als Weiße. Die Plattformen von Megan Thee Stallion und J Balvin versuchen, dieses Problem anzugehen. Zusätzlich zu allgemeinen Ressourcen für psychische Gesundheit und Krisen listet die Website des ersteren Therapeutenverzeichnisse und Rettungsleinen auf, die auf Menschen verschiedener Rassen oder Ethnien oder Geschlechter oder sexueller Identitäten ausgerichtet sind – wie Therapy for Black Men, die StrongHearts Native Helpline und die Trans Lifeline.

„Als schwarze Frau vertrete ich weniger als 2 % der Psychiater (in den USA)“, sagte Calhoun. „Es liegt viel Macht darin, einen Psychiater zu haben, der aussieht wie Sie und der nicht nur ähnliche Lebenserfahrungen hat. … Aber auch als schwarze Frau und als Psychiaterin verbringe ich viel Zeit damit, mich über Dinge weiterzubilden, die in meiner normalen psychiatrischen Ausbildung nicht gelehrt werden.“

Calhoun hat ihre Standardausbildung ergänzt, indem sie die Auswirkungen von Rassismus untersucht hat und wie die Psychiatrie nicht immer auf die Bedürfnisse von Schwarzen eingeht, sagte sie.

Zu den Funktionen von Oye gehören ein emotionales Check-in-Tool, mit dem Benutzer ihre Gefühle und Videos benennen können, um Emotionen durch Kreativität zu verarbeiten. Wondermind von Gomez ist ähnlich und ermöglicht es Besuchern, mit dem „Filter by Feels“-Tool durch Inhalte zu navigieren.

„In der Lage zu sein, zu benennen, wie Sie sich tatsächlich fühlen, kann einen großen Einfluss auf Ihre Handlungen haben“, sagte Calhoun. „Die Leute sind in der Lage, die Einsicht zu haben, zu sagen: ‚Oh mein Gott, der Grund, warum ich mit Menschen um mich herum gereizt bin, ist eigentlich, weil ich ein geringes Selbstwertgefühl habe, oder eigentlich, weil ich mich traurig fühle und ich nicht. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Emotionen anfangen soll.“

Trotz der potenziellen Vorteile dieser Plattform raten Jones-Coplin und Calhoun zur Vorsicht bei der Auswahl einer primären Quelle für die Behandlung der psychischen Gesundheit.

„Es sollte nicht ersetzen, tatsächlich mit einem Psychiater sprechen zu können und psychiatrische Dienste in Anspruch zu nehmen“, sagte Calhoun. „Aber ich denke, es klingt so, als wäre es eine großartige Ergänzung und eine großartige Ressource, vielleicht auch für Familienmitglieder, Freunde und Menschen, die einfach nur etwas über psychische Gesundheit lernen möchten.“

Regierungen und gemeinnützige Organisationen in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich verfügen über mehrere Ressourcen für die Unterstützung der psychischen Gesundheit, z. B. spezialisierte Beratungsstellen und Behandlungsstellen.

Wenn Sie mit versicherungstechnischen oder finanziellen Hindernissen konfrontiert sind, denken mehrere Organisationen an Menschen wie Sie – einschließlich Mental Health America.

Wenn Sie glauben, dass Sie oder jemand, den Sie kennen, suizidgefährdet sind, können geschulte Berater der 24/7 988 Suicide & Crisis Lifeline helfen. Rufen Sie 988 oder 800-273-8255 (SPRECHEN) an. Die International Association for Suicide Prevention und Befrienders Worldwide bieten Kontaktinformationen für Krisenzentren auf der ganzen Welt.

Wenn Sie glauben, dass Sie oder jemand, den Sie kennen, mit einer Essstörung zu tun haben, betreibt ANAD oder die National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders eine Hotline unter 888-375-7767 von 10 bis 22 Uhr ET und bietet Links zu Selbsthilfegruppen und Behandlungsanbieter.

Die National Eating Disorder Association hat eine vertrauliche, gebührenfreie Hotline unter 800-931-2237 sowie einen Online-Click-to-Chat-Dienst. Für Krisenunterstützung rund um die Uhr senden Sie eine SMS mit „NEDA“ an 741741. Die Organisation hat auch eine Liste mit kostenlosen oder kostengünstigen Ressourcen.

Die Hotlines für Essstörungen in England, Schottland, Wales und Nordirland sind an Wochentagen von 9:00 bis 24:00 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 16:00 bis 24:00 Uhr geöffnet, jeden Tag im Jahr.

Die Butterfly Foundation in Australien betreibt ein Callcenter (unter 1800-33-4673) und einen Online-Chat täglich von 8:00 Uhr bis Mitternacht (Australian Eastern Time).