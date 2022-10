Weltrheumatag 2015 – Bundesministerium für Gesundheit

In Deutschland leiden rund 20 Millionen Menschen an einer schmerzhaften Erkrankung des Bewegungsapparates. Zu den mehr als 100 verschiedenen Rheumasymptomen gehören Gelenkverschleiß, sogenannte Arthrose (insbesondere in Hüfte und Knie), Osteoporose und entzündlich-rheumatische Erkrankungen. Entzündlich-rheumatische Erkrankungen sind oft mit einer Vielzahl von Symptomen verbunden. Eine eindeutige Diagnose ist daher in manchen Fällen schwierig. Dies ist einer der Gründe, warum Information und frühe Bildung von entscheidender Bedeutung sind.

Die Auftaktveranstaltung der vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Aktion „Rheuma bewegt uns alle“ findet im Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin, Charité Campus Mitte, Charitéplatz 1, 10117 Berlin statt. In einem abwechslungsreichen Programm werden Betroffene und ihre Angehörigen über die Symptome rheumatischer Erkrankungen, die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten und den aktuellen Stand der Forschung informiert.