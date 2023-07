Das Euclid-Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumorganisation ist am Samstag an Bord einer SpaceX-Rakete von Florida aus gestartet.

Das Teleskop, das sich etwa eine Stunde nach dem Start erfolgreich von der Rakete trennen konnte, soll die „dunklen“ oder unbekannten Bereiche des Universums erkunden.

Fluglotsen in Deutschland erklärten weniger als eine Stunde nach Beginn des Fluges den Erfolg, applaudierten und riefen „Ja“, nachdem sie ein Signal vom Teleskop erhielten, nachdem es sich von der Rakete getrennt hatte.

„Ich bin so begeistert, ich bin so aufgeregt, diese Mission jetzt im Weltraum zu sehen, in dem Wissen, dass sie unterwegs ist“, sagte der Generaldirektor der European Space Agecy, Josef Aschbacher, vom Startplatz in Florida.

Das Euclid-Teleskop begibt sich nun auf eine einmonatige Reise zu seinem Ziel, dem sogenannten zweiten Lagrange-Punkt (L2) der Sonnenumlaufbahn, wo die Schwerkraft von Sonne und Erde die Umlaufbewegung eines Satelliten ausgleicht.

Nach Angaben der NASA gibt es fünf sogenannte „Lagrange-Punkte“. L2 ist fast 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Von L2 aus wird das Teleskop Galaxien in einer Entfernung von bis zu 10 Milliarden Lichtjahren von der Erde über einen riesigen Himmelsbereich jenseits unserer eigenen Milchstraßengalaxie untersuchen.

Das zwei Tonnen schwere Raumschiff ist außerdem mit Instrumenten ausgestattet, die die Intensität und Spektren des Infrarotlichts dieser Galaxien messen und so deren Entfernungen präzise bestimmen können.

Warum es wichtig ist, die „dunkle“ Seite des Universums zu erforschen

Das Teleskop soll die bisher größte und genaueste Karte des Universums erstellen, einschließlich der Verteilung der Galaxien über die letzten 10 Milliarden Jahre kosmischer Zeit, erklärte Elsa Montagnon, Leiterin der Mission Operations Division der NASA.

„Das gibt Wissenschaftlern die Möglichkeit, die Entwicklung und Zusammensetzung des Universums umfassend zu untersuchen“, fügte Montagnon während einer Live-Übertragung des Starts hinzu.

Die Euclid-Mission soll die Geheimnisse der dunklen Energie lüften, die zusammen mit der dunklen Materie 95 % des Kosmos ausmacht, sagte Montagnon.

Sichtbare Sterne und Galaxien machen weniger als 5 % des Universums aus, und Euklid wird es Wissenschaftlern ermöglichen, das Universum so zu untersuchen, wie es ist.

Was Sie über dunkle Energie und dunkle Materie wissen sollten

Im Teleskop befinden sich zwei äußerst wichtige Instrumente, die Bilder aufnehmen, um Wissenschaftlern die Erforschung der beiden Grundbestandteile des Universums zu ermöglichen.

Eine davon ist die Dunkle Materie, eine unsichtbare Form der Materie, die den größten Teil der Masse des Universums ausmacht und die zugrunde liegende Struktur bildet. Die Schwerkraft der Dunklen Materie treibt normale Materie (Gas und Staub) dazu, sich zu sammeln und zu Sternen und Galaxien aufzubauen.

Die andere ist dunkle Energie, eine ebenso rätselhafte Kraft, von der man annimmt, dass sie die Expansion des Universums erklärt.

Abgesehen davon ist dunkle Energie für Wissenschaftler ein völliges Rätsel.

Ungefähr 68 % des Universums besteht aus dunkler Energie, während dunkle Materie etwa 27 % ausmacht. Der Rest oder alles andere, was jemals auf der Erde beobachtet wurde, macht weniger als 5 % des Universums aus.

