Weltpremiere – Lotus Emeya: elektrische GT-schoonheid met 900 pk

Nach dem Eletre brengt Lotus das volgende exclusieve, aber nicht gelimiteerde Edelfahrzeug op de Markt: de ebenso elektrische angetriebenen Emeya. Er is een krachtigere GT van 900 pk met een actieve Luftführung – en beeldschön!

Während viel de Chinese Automarken op de IAA in München erobern, en het Chinees-Maleisische New York als Ort voor een stralende Weltpremiere. Wobei – de Marke is niet langer Brits en zit in het Engels Hethel bij Norwich (Norfolk). het is een luxe elektrische auto en wie is dat? Damit ist der Emeya genau das, was wir bei der Entwicklung unserer Fahrzeuge anstreben – for the Drivers.‘ Dit is de meest voorkomende darm. Onder de Lotus Emeya ziet de darm eruit, von allen Seiten. Insbesondere von hinten und von der Seite is zeer elegant. Fließende Linien en een flach verlaufendes Dach münden in einem annähernd ovale inhoud Heck, das von einem doorlopende LED Leuchtband dominiert wird.Der 30 Zentimeter breite Heckspoiler ist integriert en fährt automatische aus. Lotusbloem van een nettoabtrieb van meer dan 215 kg. Auch der Diffusor is actief. Ik ga naar de Luftlippe. De Kühlergrill toch. Luft zorgt ook voor Federung im Fahrwerk.Den Antrieb besorgen zwei Permanente magneetmotoren, der hintere verfugt über ein Zweiganggetriebe. Ze leveren 675 kW/905 pk en een vermogen van 985 Nm op de vier wielen. Er is een sprintwert van 2.78 seconden ermöglichen. Het hoge tempo bedraagt ​​258 km/u. De 800 volt-motor levert een vermogen van 102 kW en is lager met een belasting van 350 kW. In de minuten dat de stroom voor 150 kilometer wordt afgelegd, wordt de Steigern van de SoC van 10 op 80 minuten 18 minuten later uitgevoerd. Die Reichweite geeft Lotus een „dürfte der des Eletre weitgehend entsprechen“. Das Elektro-SUV wordt geleverd met een batterij van 112 kWh met een capaciteit van 490 kilometer WLTP. Lebnis met het 3D-Surround-Sound-systeem begon.De materialen in de binnenruimte zijn gemaakt van nappaleder, alcantara en ultrafabrics PU tot een nieuw luxegarn, bij de recycling van de Baumwollreste uit de bekleidungsindustrie die verwende is.De productie zal in 2024 beginnen. Preise was noch nies genannt.

