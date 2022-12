Weltnaturkonferenz: Hoffen auf den „Paris-Moment“

Stand: 07.12.2022 15:50 Uhr

Das Artensterben geht mit atemberaubender Geschwindigkeit voran. UN-Vertreter hoffen daher, dass die Montrealer Konferenz ein weltweites Abkommen zum Artenschutz beschließt – denn das ist „unsere letzte Chance“.

Von Antje Passenheim, ARD Studio New York

Die Vorsitzende der UN-Konvention zur biologischen Vielfalt, Elizabeth Maruma Mrema, denkt in diesen Tagen viel über ihre Heimat nach. Seit die Anwältin aus Tansania ihre Kindheit in Moshi am Fuße des Kilimandscharo verbracht hat, hat sich viel verändert. „Das Dorf war voller Bäume, umgeben von Buschland. Bananenstauden, Kaffeepflanzen. Dort war es schattig und dunkel.



WDR-Logo Antje Passenheim

ARD-Studio New York

Der Strom versorgte auch die Bananenstauden. Heute werden sie abgeholzt. „Heute sind die Quellen komplett versiegt. Wir haben Wasserleitungen. Und mit ihm viele Insekten und Pflanzen.

Eine Million Arten vom Aussterben bedroht

90 Prozent der Ökosysteme der Welt sind verändert, und eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht. Maruma Mrema hofft, dass die Konferenz von Montreal in letzter Minute eine große Sache zur Rettung der Biodiversität liefern wird: nämlich einen globalen Biodiversitätsrahmen, der 21 Ziele umfasst. „Ein Regelwerk, das genauso wichtig ist wie das Pariser Klimaabkommen. Zu wissen, dass Klimawandel und Biodiversität eng miteinander verbunden sind. Wir können uns nicht um das eine kümmern und nicht um das andere.“

Denn es geht um nichts Geringeres als das Überleben der Menschheit. Ein zentrales Ziel der Konferenz ist der Schutz von mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen der Erde.

Weltnaturkonferenz: Der Kampf um Vereinbarungen gegen das Artensterben in Fauna und Flora Marion Schmickler, ARD New York, aktuell Montreal, Tagesschau um 17:00 Uhr, 07.12.2022

Lemke: Auch Vereinbarungen umsetzen

Ein starkes Signal, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke, die ab nächster Woche in Montreal sein wird: „Die gesamte Weltgemeinschaft erteilt der EU-Kommission, aber auch mir als deutschem Verhandlungsführer in Montreal, ein sehr starkes Verhandlungsmandat. Das wird jetzt sein.“ entscheidend, dass dieses Ziel auch durch Kontrollen gestärkt wird, durch nachvollziehbare Mechanismen, damit wir nicht nur Ziele verabschieden, sondern tatsächlich handeln.“

Zum Beispiel, um eine solide finanzielle Basis für den weltweiten Artenschutz zu schaffen. Weitere Hauptziele sind das Stoppen der Plastikverschmutzung und die Wiederherstellung der Natur – zum Beispiel in Flussauen, Wäldern und Mooren. Auch deutsche Wissenschaftler und Nichtregierungsorganisationen fordern einen grundlegenden Wandel des Wirtschaftssystems.

„Unsere letzte Chance“

Der Statusbericht des Weltbiodiversitätsrates zeige, wie dringend sich die 196 Vertragsstaaten der Konvention auf eine starke Abschlusserklärung einigen müssten, sagt Maruma Mrema: „Der Bericht zeigt deutlich, dass in diesem Jahrhundert mehr als eine Million Arten ausgerottet werden. Stellen Sie sich vor: zu unseren Lebzeiten!“

Dieser Verlust an Biodiversität ist beispiellos in der Menschheitsgeschichte. Deshalb wird die ganze Welt zur UN-Konferenz kommen – darunter Hunderte von Ministern. Alle vereinbarten Ziele sollen bis 2030 umgesetzt werden. Auf Biodiversitätsziele hat sich die Welt schon einmal geeinigt: 2010 in Japan. Keines dieser Ziele wurde bisher vollständig erreicht.

Deshalb hofft Maruma Mrema auf Montreal – auch wenn sie dabei an ihr Heimatland Tansania denkt. „Weil Wissenschaftler uns sagen: Das ist unsere letzte Chance.“