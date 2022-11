Weltmeisterschaft in Katar – Europäische Fußballverbände erkennen Fortschritte beim Schutz ausländischer Arbeitnehmer an

Viele Wanderarbeiter arbeiten in Katar, wie hier beim Bau des Khalifa International FIFA Stadium westlich der Hauptstadt Doha. (imago images / MIS / Bernd Feil / MiS über www.imago-images.de)

Das steht laut dem britischen Sender Sky News in einem Positionspapier der Europäischen Fußball-Union UEFA. Zuvor hatten sich Vertreter der UEFA-Verbände mit dem Generalsekretär des Weltfußballverbandes FIFA getroffen. Die europäischen Verbände sagten, die FIFA arbeite mit den katarischen Behörden zusammen, um eine Entschädigung für den Lohnausfall zu erreichen. Zudem hatte Fifa-Präsident Infantino angekündigt, in der Hauptstadt Doha ein Büro der Internationalen Arbeitsorganisation einzurichten, um die Hunderttausenden Arbeiter aus dem Ausland zu unterstützen. Die UEFA kündigte an, die Fortschritte im nächsten Jahr zu überprüfen.

Diese Botschaft wurde am 21.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.