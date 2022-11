Weltmeisterschaft: Fußballfans werden von Sicherheitsbeamten angehalten, weil sie regenbogenfarbene Gegenstände tragen, da das Problem der LGBTQ+-Rechte in Katar 2022 nicht verschwinden wird

Doha, Katar

Die Weltmeisterschaft in Katar ist in vollem Gange, aber die Probleme im Zusammenhang mit den Rechten von LGBTQ+ für den Golfstaat, den Weltfußballverband FIFA, Teams und Fans werden einfach nicht verschwinden.

Am Samstag teilten zwei deutsche Fußballfans CNN mit, dass sie von Sicherheitsbeamten in Katar 2022 gebeten wurden, die regenbogenfarbenen Kleidungsstücke abzulegen, die sie trugen, als sie sich auf den Weg zum WM-Spiel zwischen Frankreich und Dänemark am Samstag machten.

CNN war Zeuge des Abschlusses des Vorfalls an der U-Bahn-Station Msheireb in Doha, als Bengt Kunkel, der ein regenbogenfarbenes Schweißband trug, und sein Freund – mit einer ähnlich farbigen Armbinde – sich weigerten, die Gegenstände zu übergeben. Der Regenbogen ist ein Symbol für LGBTQ+-Stolz.

Nachdem sie die Deutschen beiseite genommen hatten, ließ eine Gruppe von Sicherheitskräften sie schließlich laufen – unter der Bedingung, dass sie die regenbogenfarbenen Gegenstände in ihre Taschen stecken, so Kunkel.

„Aus dem Nichts. Sie nahmen meinen Freund ziemlich aggressiv am Arm und stießen ihn von der Menge weg und sagten ihm, er solle es nehmen [the armband] aus“, sagte Kunkel gegenüber CNN, als er kurz nach dem Vorfall Details des Vorfalls erzählte.

„Dann haben sie mich mitgenommen. Sie sagten: ‚Du ziehst es aus und wirfst es in den Müll, oder wir rufen die Polizei.’“

Das Paar weigerte sich, ihre Sachen in den Mülleimer zu werfen und sagte, sie sagten der Sicherheit, sie könnten die Polizei rufen.

„Wir hatten eine kleine Diskussion, wir waren respektvoll und sagten: ‚Wir werfen es nicht weg, sondern wir stecken es in unsere Taschen’“, fügte Kunkel hinzu, der zur WM angereist war, um das zu genießen Fußballturnier, sondern auch, um seine Social-Media-Plattform zu nutzen, um über LGBTQ+-Themen und Katar 2022 zu sprechen.

Kunkel und sein Freund durften dann zum Bahnsteig hinuntergehen, wo CNN sie zum Spiel begleitete. Kunkels Freund sagte, er wolle nicht mit CNN sprechen.

Als Kunkel das Stadion 974 verließ, legte er die regenbogenfarbene Arm- und die Armbinde wieder an und ging durch die Sicherheitskontrolle.

CNN sah, wie Kunkel durchgelassen wurde, obwohl der 23-jährige Deutsche erneut zur Seite genommen wurde.

Kunkel sagte dann CNN, er sei noch viermal angehalten worden, bevor er mit den regenbogenfarbenen Kleidungsstücken seinen Platz im Stadion einnehmen durfte.

Anfang dieser Woche sagten der amerikanische Journalist Grant Wahl und die ehemalige walisische Kapitänin Laura McAllister, beide seien vom Sicherheitspersonal angewiesen worden, Kleidung mit regenbogenfarbenen Mustern auszuziehen.

Wahl sagte, er sei 25 Minuten nach seiner Festnahme freigelassen worden und habe sich von einem FIFA-Vertreter und einem hochrangigen Mitglied des Sicherheitsteams im Stadion entschuldigt.

Als die FIFA gebeten wurde, die Kleiderordnung für Fans zu klären, verwies die FIFA CNN auf das Turnierhandbuch, in dem es heißt: „Expats und Touristen können die Kleidung ihrer Wahl frei tragen, solange sie bescheiden und respektvoll gegenüber der Kultur ist.“

Nachdem einigen walisischen Fans am Montag auch der Zutritt zu Stadien verweigert wurde, weil sie regenbogenfarbene Fischerhüte trugen, teilte der walisische Fußballverband (FAW) mit, dass die FIFA dem Verband am Donnerstag mitgeteilt habe, dass regenbogenfarbene Flaggen und Hüte in WM-Stadien in Katar erlaubt seien .

„Als Antwort auf die FAW hat die FIFA bestätigt, dass Fans mit Regenbogenwand-Bucket-Hats und Regenbogenfahnen am Freitag Zutritt zum Stadion für das Spiel von @Cymru gegen den Iran erhalten werden“, twitterte sie.

„Alle WM-Austragungsorte wurden kontaktiert und angewiesen, die vereinbarten Regeln und Vorschriften einzuhalten.“

Kunkels Erfahrung vom Samstag scheint jedoch darauf hinzudeuten, dass zwischen den Regeln und Vorschriften der FIFA und dem, was bei Katar 2022 vor Ort passiert, weiterhin eine Diskrepanz besteht.

CNN wandte sich an das Organisationskomitee von FIFA und Katar. Die FIFA verwies CNN an das Organisationskomitee von Katar, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht geantwortet hatte.

Der 23-jährige Kunkel, der in Deutschland studierter Sportjournalist ist, ist seit kurz vor Beginn der WM mit drei Freunden in Katar und sagt, er habe bereits regenbogenfarbene Gegenstände beschlagnahmen lassen.

Kunkel sagte, er sei während des Spiels Senegals gegen die Niederlande am Montag von seinem Platz im Al-Thumana-Stadion entfernt und aufgefordert worden, die Gegenstände abzunehmen.

Bei dieser Gelegenheit warf der Sicherheitsdienst sie in den Mülleimer und Kunkel durfte zu seinem Platz zurückkehren.

„Es ist schon ein Statement, eine Regenbogenfahne in den Müll zu werfen“, fügte Kunkel hinzu.

„Ich bin selbst kein Teil der LGBTQ-Community, aber ich kann diejenigen verstehen, die nicht hierher kommen wollen [Qatar] weil Menschen der Gemeinschaft unterdrückt werden.“

Kunkels Reise nach Katar hat in Deutschland Schlagzeilen gemacht und er hat diese Woche die deutsche Innen- und Gemeinschaftsministerin Nancy Faeser in Doha getroffen.

Faeser trug die „OneLove“-Armbinde, die den Umriss eines in verschiedenen Farben gestreiften Herzens zeigt, während FIFA-Präsident Gianni Infantino während der 1:2-Niederlage ihres Landes gegen Japan in ihrer Nähe saß.

Seit Beginn der Weltmeisterschaft hat sich die FIFA mit sieben europäischen Nationen, die in Katar 2022 spielen, über die Androhung von Sanktionen für jeden Spieler befunden, der während der Spiele eine „OneLove“-Armbinde trägt.

Kunkel sagt, er sei unglücklich darüber, dass die FIFA Katar erlaubt habe, die Weltmeisterschaft in einem Land auszurichten, in dem Sex zwischen Männern illegal ist und mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft wird.

Der 23-Jährige sagt, dass sowohl Faeser als auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine Aktionen unterstützt haben und dass der DFB ihm sogar weitere Regenbogenartikel zur Verfügung gestellt habe, nachdem seine beschlagnahmt worden seien.

Vor dem Spiel gegen Japan Anfang dieser Woche posierte die deutsche Mannschaft mit der rechten Hand vor dem Mund, um gegen die Entscheidung der FIFA zu protestieren, die „OneLove“-Armbinde zu verbieten, die viele europäische Kapitäne in Katar tragen wollten.

Obwohl Kunkel diesen Protest unterstützt, sagt er, dass mehr getan werden kann.

„Der Deutsche Fußball-Bund spricht viel über die Rechte der LGBTQ-Community, aber wenn er Konsequenzen fürchtet, scheint er sich zurückzuziehen, und ich finde das ein bisschen traurig“, sagte Kunkel, der am Montag nach Deutschland zurückkehrt.

Kunkel sagt, dass er seine Plattform in Katar leidenschaftlich nutzt, um das Bewusstsein zu schärfen, und fügt hinzu, dass er, obwohl er online eine gemischte Resonanz erhalten hat, mehrfach von anderen Fans gratuliert wurde, die zum Spiel am Samstag kamen.

„Ich möchte eine Stimme sein“, sagte Kunkel, der Anfang dieser Woche ein Bild von sich auf Instagram aus Katar gepostet hatte, auf dem er ein regenbogenfarbenes Schweißband vor seinem Gesicht zeigte, das er mit der deutschen Flagge mit einer Botschaft bemalt hatte: „Position beziehen, gesehen werden, am Wandel teilhaben. Tolles Gefühl.“

Das Organisationskomitee von Katar hat unterdessen angesichts westlicher Kritik an seinen Anti-LGBTQ-Gesetzen versprochen, eine „inklusive und diskriminierungsfreie“ Weltmeisterschaft auszurichten – Kritik Infantino, der allgemein über Katars Menschenrechtsbilanz sprach, wurde als „scheinheilig“ bezeichnet. vor dem Turnier.

„Es ist so ärgerlich, dass sie das tun“, sagte Kunkel gegenüber CNN. „Das ist kein politisches Problem, das sind grundlegende Menschenrechte.“