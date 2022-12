Weltmeisterschaft 2022: England-Match-Torbilanz von Russland 2018 mit Senegal-Show

England hat seine beste Torbilanz aller Zeiten bei einer Weltmeisterschaft erreicht, indem es am Sonntagabend im Achtelfinale gegen Senegal drei Tore erzielte.

Nach einem langsamen Start erzielte die Mannschaft von Gareth Southgate in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit durch Jordan Henderson und Harry Kane zwei Tore, bevor Bukayo Saka zu Beginn des zweiten Abschnitts mit 3: 0 erzielte.

Damit hat England 2022 in Katar 12 Tore erzielt, was den 12 Toren entspricht, die Southgates Mannschaft auf dem Weg zum Halbfinale in Russland vor vier Jahren erzielte.

In diesem Turnier trafen die Three Lions 12 Mal, kassierten aber acht. Diesmal hat England 12 Tore erzielt, aber bisher nur zwei Tore kassiert – beides beim 6:2-Sieg gegen den Iran.

Vor Russland 2018 war Englands beste Rückkehr bei einer Weltmeisterschaft 1966 die elfte auf dem Weg zum Pokal.

Insgesamt haben die Three Lions nun 103 WM-Tore, wobei Marcus Rashford letzte Woche beim 3:0-Sieg gegen Wales sein 100. Tor erzielte.

Als nächstes steht für England bei Katar 2022 am Samstag im Viertelfinale ein Duell mit Titelverteidiger Frankreich an.