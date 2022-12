Weltmeisterschaft 2022: Cristiano Ronaldo wurde von Portugal für das Achtelfinal-Duell FALLEN gelassen

Cristiano Ronaldo wurde sensationellerweise aus der Startelf für Portugal gestrichen (öffnet in neuem Tab)WM 2022 (öffnet in neuem Tab) Viertelfinale gegen die Schweiz (öffnet in neuem Tab).

Fernando Santos traf die große Entscheidung, seinen Skipper für das Spiel am Dienstagabend abzusetzen; Der erfahrene Innenverteidiger Pepe wird die Kapitänsbinde tragen.

Und basierend auf Ronaldos überwältigender Leistung in der Gruppenphase ist es schwer zu argumentieren, dass Santos nicht die richtige Wahl getroffen hat.

Abgesehen davon, dass er Portugals erstes Tor des Turniers gewann und dann einen Elfmeter erzielte – um sie für einen 3:2-Sieg gegen Ghana im Auftaktspiel vorzubereiten – war der sechsmalige Ballon-d’Or-Gewinner eher ein Hindernis als eine Hilfe zu seiner Nationalmannschaft.

Santos hat nach der 1:2-Niederlage seiner Mannschaft gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel (während dessen Ronaldo gereizt auf seine Auswechslung reagierte) auf zwei vorne umgestellt, wobei Joao Felix von Benfica-Star Goncalo Ramos unterstützt wird – der zum ersten Mal für ein Länderspiel in der Startelf steht.

Es scheint unvermeidlich, dass Ronaldo – der als erster Spieler überhaupt bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften traf, als er diesen Elfmeter verwandelte – irgendwann vorgestellt wird, aber wundern Sie sich nicht, dass er zunächst auf der Bank eine frustrierende Figur machte …