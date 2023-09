Der Kanadier Marco Arop, frischgebackener Weltmeistersieg im 800-Meter-Lauf der Männer, verbesserte am Samstag bei einem Diamond-League-Treffen in Xiamen, China, seine persönliche Bestleistung auf der Distanz und landete auf dem zweiten Platz.

Der gebürtige Edmontoner überquerte die Ziellinie in einer Minute und 43,24 Sekunden, knapp hinter dem Kenianer Emmanuel Wanyonyi, der die Zeit in 1:43,20 stoppte.

Wanyonyi holte letzte Woche Silber bei der Weltmeisterschaft in Budapest.

Die Taktik am Samstag war für Arop etwas anders als bei seinem Weltmeisterschaftssieg – in diesem Rennen blieb er ganz hinten im Feld, bevor er sich am Ende des Rennens an die Spitze drängte. Der Kanadier lag vom Start weg an der Spitze des Rennens, Wanyonwi und Arop lieferten sich auf den letzten 50 Metern ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die neuen freundschaftlichen Rivalen scheinen das Beste aus einander herauszuholen – Wanyonyi gewann das Rennen, brauchte dafür aber eine neue persönliche Bestleistung.

ANSEHEN | Marco Arop wird in Xiamen Zweiter:

Arop beendete das Rennen nur vier Hundertstelsekunden hinter dem kanadischen Rekord, den Brandon McBride seit 1994 hielt.

Coleman strebt den 100-m-Sieg an

Bei einem weiteren Wettkampf in Xiamen erreichte Christian Coleman aus den USA im 100-m-Lauf der Männer eine Weltbestzeit von 9,83 Sekunden und landete knapp vor Kishane Thompson aus Jamaika (9,85).

Zum hochkarätigen Teilnehmerfeld im 100er-Lauf gehörten auch der amtierende Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs aus Italien sowie der Amerikaner Fred Kerley und der Jamaikaner Yohan Blake.

Jacobs wurde mit einer Saisonbestzeit von 10,05 Siebter, Kerley wurde mit 9,96 Dritter und Blake wurde mit 10,04 Sechster.

ANSEHEN | Coleman läuft beim 100-m-Sieg in Xiamen eine Weltbestzeit:

Jacobs hat seit seinem Sieg bei den Olympischen Spielen in Tokio kaum noch Rennen bestritten und wurde Siebter.

Coleman führte vom Start bis zum Ziel und erreichte damit die Weltbestzeit von Noah Lyles im Jahr 2023. Er sagte, er fühle sich ermutigt, nach seinem fünften Platz bei der Weltmeisterschaft zu reagieren.

„Es tat ein bisschen weh, aber ich wusste, wozu ich fähig war, und ich wusste, wozu ich bereit war“, sagte Coleman über seinen Einsatz in Budapest.

„Dann wanderten meine Gedanken zu der nächsten Chance auf Erfolg. Ich wusste, dass es ein Weltklassefeld und eine Gelegenheit für mich sein würde, hierherzukommen und wieder auf die Beine zu kommen.“

„Ich freue mich auf den Rest der Saison.“

Der Jamaikaner Hansle Pergament lieferte eine hervorragende Leistung ab, um den Weltmeister Grant Holloway im 110-m-Hürdenlauf der Männer zu beeindrucken und in 12,96 Sekunden zu gewinnen.

Holloway musste sich mit dem dritten Platz begnügen, nachdem er die ersten sechs Hürden überstanden hatte, während sein amerikanischer Landsmann Daniel Roberts mit einer starken Zeit von 13,03 Sekunden den zweiten Platz belegte.

Zuvor hatte die Olympiasiegerin von 2012, Kirani James, einen spannenden Start in die Elite-Leichtathletik-Wettbewerbe hingelegt, als sich die Grenadierin in einem Fotofinish gegen die Amerikanerin Quincy Hall durchsetzte und sich mit einer Saisonbestleistung von 44,38 Sekunden den 400-m-Sieg der Männer sicherte.

„Ich fühle mich großartig. Meine Leistung heute war gut“, sagte der 31-jährige James. „Das Publikum und das Stadion sind fantastisch. Es fühlt sich ziemlich gut an, hier die beste Leistung meiner Saison zu erzielen.“

Rusheen McDonald aus Jamaika wurde Dritter und kam in 44,82 Sekunden ins Ziel.

Eine Woche, nachdem sie als erste Dominikanerin einen Weltmeistertitel gewonnen hatte, sicherte sich Marileidy Paulino mit Leichtigkeit den 400-m-Lauf in 49,36 Sekunden und sicherte sich damit ihren Platz im Diamond-League-Finale in den Vereinigten Staaten später in diesem Monat.

Nach Doha und Paris war es Paulinos dritter Diamond-League-Saisonsieg.

Die Cross-Country-Weltmeisterin Beatrice Chebet sicherte sich den Sieg im 3.000-m-Lauf der Frauen mit einer weltweit führenden Zeit von acht Minuten und 24,05 Sekunden und landete vor der Mexikanerin Laura Galvan und ihrer Landsfrau Margaret Akidor aus Kenia.

Olympiasieger Soufiane El Bakkali aus Marokko holte sich im 3.000-m-Hindernislauf der Männer in 8:10,31 problemlos den Titel und sicherte sich damit seinen vierten Saisonsieg auf dem Rücken seines Weltmeistertitels.

Rushell Clayton führte den jamaikanischen Sieg unter den ersten drei im 400-m-Hürdenlauf der Frauen mit einer Zeit von 53,56 Sekunden an und schlug Andrenette Knight und Janieve Russell.

Die Diamond League reist am 8. September nach Brüssel, bevor die Saison am 16. und 17. September in Eugene endet