Weltklimakonferenz: Wie gut verhandelt „Team Deutschland“?

Die UN-Weltklimakonferenz geht auf die Zielgeraden. Nun wird über eine gemeinsame Abschlusserklärung verhandelt. Die Bundesregierung hatte sich für den Gipfel viel vorgenommen. Zu viel von?

Von Nina Amin, ARD-Hauptstadtstudio, derzeit Sharm El-Sheikh

Die letzten Tage sind die härtesten, da sind sich alle auf der UN-Klimakonferenz einig. „Es war noch nie so schwierig wie heute, auf einer Klimakonferenz ambitionierte Ergebnisse zu erzielen“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock bei einer Pressekonferenz im Deutschen Pavillon.



Ein Knackpunkt: Wer zahlt für Klimaschäden in armen Ländern? Für Baerbock ist klar: Europa und die USA tragen mit ihren hohen Treibhausgasemissionen massiv zur Erderwärmung bei und müssen zahlen. „Aber alle großen Emittenten von heute sind für die Klimaschäden der Zukunft verantwortlich. Alle Staaten können jetzt zeigen, dass sie zu mehr Ehrgeiz und mehr Solidarität bereit sind.“ Damit sollte Baerbock Saudi-Arabien und China meinen. Beobachtern zufolge stehen die beiden Länder bei den Verhandlungen auf der Bremse.

Während der Grünen-Politiker in den letzten Stunden der Klimakonferenz pausenlos verhandelt, ist der Rest des „Team Deutschland“ abgereist. Auf der UN-Klimakonferenz waren mehrere Ministerien vertreten. Die Kanzlerin war auch in Sharm El-Sheikh am Start.

Schutzschild für Klimarisiken

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zeigte sich nach ihrer Teilnahme zufrieden. In Ägypten hat sie einen globalen Schutzschild für Klimarisiken ins Leben gerufen. Deutschland hat das Instrument gemeinsam mit den sogenannten V20-Staaten entwickelt. „Es ist ein Erfolg, dass wir es hier präsentieren und gemeinsam weiterentwickeln“, sagte der SPD-Politiker. Konkret soll der Schutzschirm schnell und unbürokratisch Geld zur Verfügung stellen, wenn Überschwemmungen oder Dürren Ernten oder Häuser zerstören.

Deutschland zahlt 170 Millionen Euro ein, sozusagen als Startkapital. Umweltorganisationen nennen das einen Tropfen auf den heißen Stein. Außerdem ist das Einzahlen in einen Topf freiwillig. Zu einem großen, bindenden Fonds für Klimaschäden gibt es also keine Alternative.

„Naturschutz ist Klimaschutz“

Erstmals Thema auf der UN-Klimakonferenz: Biodiversität. Umweltministerin Steffi Lemke bezeichnet dies als großen Erfolg: „Wir brauchen Klimaschutz, um die Natur zu retten, und wir brauchen intakte Ökosysteme, um Klimaschutz zu betreiben, weil dort Kohlenstoff gespeichert wird. Und auch, um uns an den Klimawandel anzupassen und Vorkehrungen gegen Dürren und Überschwemmungen zu treffen.“ besser zu schützen“, sagte der Grünen-Politiker.

Das deutsche Engagement für den Naturschutz und die finanzielle Hilfe nach Klimakatastrophen kommen auf der Klimakonferenz gut an. Aber auch die Bundesregierung steht in der Kritik.

Gasförderung mit Senegal in der Kritik

Deutschland will als Vorreiter für Erneuerbare Energien gelten, doch Deutschland steht weltweit für Gaseinkäufe in der Kritik. Vor allem die geplante Kooperation bei der Gasförderung im Senegal, die Bundeskanzler Scholz im Frühjahr angekündigt hatte, sorgt für Ärger.

Grünen-Chefin Ricarda Lang ist gegen das Projekt. „Mit Senegal wird noch verhandelt und ich denke, der Fokus sollte auf erneuerbaren Energien liegen. Dafür sehe ich hier auf der Klimakonferenz eine große Bereitschaft.“ Tatsächlich hat die Bundesregierung kürzlich mit anderen Ländern wie Kenia eine Partnerschaft für die vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien geschlossen.

Ob „Team Deutschland“ gut und im Sinne des Klimas verhandelt hat, werden die nächsten Tage zeigen. Mit all dem verfolge die Bundesregierung ein Ziel, sagte Baerbock auf der Konferenz. „Dass am Ende Solar- und Windkraft die Gewinner und die fossilen Brennstoffe die Verlierer sind.“