Weltklimakonferenz: Kein frisches Geld (nd-aktuell.de)

Olaf Scholz wirkt am Dienstag in Sharm El-Sheikh ernst und besorgt. Aber was er auf der Weltklimakonferenz angeboten hat, ist nur der notorische Tropfen auf den heißen Stein. Foto: dpa/Michael Kappeler

Was Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Weltklimakonferenz vorstellte, klang zunächst wie ein langer Katalog mutiger Maßnahmen. Aber auch der Vorschlag, einen „Klimaclub“ für Staaten zu gründen, die bereit sind, weitreichende Investitionen etwa für die Energiewende zu tätigen, ist nicht neu. Die G7-Staaten hatten sich bereits darauf verständigt, den Verein im Sommer zu gründen.

Und die finanziellen Angebote, die der SPD-Politiker der Weltgemeinschaft gemacht hat? Peinlich winzig angesichts der globalen Herausforderungen und des Reichtums Deutschlands. Insgesamt 170 Millionen Euro – keine Milliarden – will Deutschland laut Scholz als „Anschubfinanzierung“ für den „Schutzschirm“ bereitstellen, um Risiken für die von der Klimakrise besonders betroffenen Länder abzufedern.

Zum Vergleich: Deutschland investiert derzeit mindestens 65 Milliarden Euro in Projekte zur Erschließung von Gasvorkommen, auch vor der westafrikanischen Küste. Also zurück in die klimapolitische Rolle. Zudem sind die Zusagen von Scholz keineswegs neues Geld, sondern Teil der Mittel, die Deutschland vor Jahren für den globalen Klimaschutz zugesagt hat. Gleiches gilt für die Milliarde, die Deutschland laut Scholz für den Schutz der Wälder bereitstellen will.

Das erscheint besonders schäbig angesichts der Tatsache, dass laut einer beim Gipfel in Sharm el-Sheikh veröffentlichten Studie der finanzielle Bedarf zur Bewältigung der Folgen der Klimakrise für die Länder des globalen Südens auf 2,4 Billionen Dollar geschätzt wird pro Jahr. Die Industrieländer dürften das größte Interesse daran haben, den Löwenanteil bereitzustellen. Wenn sie das nicht tun, werden Millionen von Menschen unweigerlich in den Norden fliehen.