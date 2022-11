Weltklimakonferenz in Ägypten: „Manche Dinge kann man nicht sagen“ | Wissen & Umwelt | DW

Es gebe keinen Raum für Verzögerungen bei der Bekämpfung des Klimawandels, sagte Samih Shoukry, designierter Präsident der 27. Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh, Ägypten, in einer Pressemitteilung. Shoukry ist Ägyptens Außenminister. Seine Mahnung an die Weltgemeinschaft, in der Klimakrise endlich entschiedener zu handeln, um „Leben und Lebensgrundlagen zu retten“, sollte auch das eigene Land einschließen.

Laut dem „Emissions Gap Report“ des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) steuert die Welt derzeit auf eine Erderwärmung von 2,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu.

Gastgeberland präsentiert „enttäuschende“ Emissionsziele

Ägyptens Emissionsziele seien „enttäuschend“, sagt Mia Moisio, Ägypten-Expertin bei Climate Action Tracker, einem Konsortium verschiedener Nichtregierungsorganisationen, die sich auf die Analyse von Emissionszielen spezialisiert haben.

Wie letztes Jahr auf der Konferenz in Glasgow vereinbart, sollen alle Länder in diesem Jahr überarbeitete und verbesserte Klimaziele vorlegen. Obwohl Ägypten eines der ersten Länder war, das seine neuen nationalen Klimaziele (NDCs) vorgelegt hat, bedeutet das nicht viel.

Weder will das Land irgendwann Netto-Null-Emissionen erreichen, noch beinhaltet das Ziel die Absicht, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase im Vergleich zu heute zu reduzieren. Im Gegenteil: „Wir sehen, dass die neuen NDCs zu höheren Emissionen führen werden. Es führt zu keinen Einsparungen. Es ist sehr enttäuschend, dass der Gastgeber der Klimakonferenz so schwache Ziele präsentiert“, sagte Moisio der DW.

Ägypten verfügt über große Gasreserven und will die Produktion ausbauen

Zwar trägt Ägypten nur 0,6 Prozent zu den jährlichen globalen Treibhausgasemissionen bei, während China, die USA und die EU zusammen für mehr als die Hälfte verantwortlich sind. Doch das Land ist der zweitgrößte Gasproduzent Afrikas und für rund ein Drittel des Gesamtverbrauchs des Kontinents verantwortlich.

Die Öl- und Gasförderung soll in den nächsten Jahren massiv ausgebaut werden, für den Inlandsverbrauch und den Export, auch in die EU.

Aber Emissionen und Anpassung sind nur ein Teil des Bildes. Ägypten wurde auch wegen anhaltender Unterdrückung und Masseneinkerkerung von Mitgliedern der Zivilgesellschaft und Menschenrechtsverletzungen kritisiert.

Eine Militärregierung heißt die Welt zu Klimaverhandlungen willkommen

Wer die Regierung kritisiert, muss mit Einschüchterungen oder Nachteilen im Berufsleben rechnen. Außerdem gäbe es bürokratische Hürden oder man könne direkt ins Gefängnis gehen, sagt eine Person aus der ägyptischen Aktivistenszene gegenüber der DW. Namentlich möchte sie aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden. „Menschen wurden wegen eines Facebook-Posts inhaftiert“, fuhr die Person fort. „Manche Dinge kann man einfach nicht sagen.“

2013 übernahm Präsident Abdel Fattah al-Sisi die Macht und regiert das Land seit 2014 mit eiserner Faust. Öffentliche Diskussionen und Kritik seien laut der Aktivistin nur zu ausgewählten Themen erlaubt.

Eine Müllpyramide mit Plastik aus dem Nildelta wurde öffentlichkeitswirksam inszeniert

„Die Regierung schmückt sich mit Themen wie Recycling und versucht an der Oberfläche etwas für die Nachhaltigkeit zu tun. Auch in diesen Bereichen kann eine Diskussion stattfinden. Aber die Systemfrage, die Frage, warum wir so ineffizient sind oder Kritik am Ausbau fossile Brennstoffe Brennstoff darf nicht bereitgestellt werden.“ Gleiches gilt für die Baubranche oder die Tourismusbranche, beides wichtige Wirtschaftszweige.

Laut Richard Pearshouse von Human Rights Watch (HRW) sind Menschenrechte und Klimagerechtigkeit unausweichlich miteinander verbunden. „Die internationale Gemeinschaft steht vor dem Dilemma, dass wir uns in die globale Klimapolitik einmischen müssen – und das in einem Land, in dem die Zivilgesellschaft massiv unterdrückt wird.“ Im Vorfeld der COP27 machte die Nichtregierungsorganisation auf die zahlreichen Oppositionellen und Aktivisten in ägyptischen Gefängnissen aufmerksam.

Tausende Delegierte statt Touristen als Gäste: Die Hotels am Roten Meer beherbergen in der Regel Urlauber

Klimaproteste können laut COP-Präsident Shoukry auch während der Konferenz in Sharm el Sheikh stattfinden, genau wie bei früheren Klimakonferenzen. Medienberichten zufolge wird aber auch in Kairo mit Protesten gegen Al-Sisis Politik gerechnet. In den sozialen Medien gab es bereits Berichte über willkürliche Straßenkontrollen und Sperrungen.

Hochrisikogebiet der Klimakrise am Nildelta

Ägypten hat gute Gründe, alles zu tun, um die Anpassung an die Klimakrise und das Tempo zur Begrenzung der Erderwärmung zu beschleunigen. 95 Prozent der mehr als 100 Millionen Ägypter leben im Nildelta, das stark von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht ist.

In Ägypten regnet es schon jetzt weniger als früher. Hinzu kommen steigende Temperaturen und wachsende Wasserknappheit. Gleichzeitig werden aber auch Starkregen und Überschwemmungen häufiger und heftiger.

Große Teile des Nildeltas sind Flachland und liegen nur zwei Meter über dem Meeresspiegel. Steigt diese wie erwartet, werden nicht nur Häuser, öffentliche Infrastruktur wie Straßen und die Stromversorgung weggespült, sondern auch Ackerland. Gleichzeitig geht durch Versalzung und Erosion immer mehr fruchtbarer Boden verloren. Salzwasser sickert in die Nebenflüsse des Nils und Süßwasserseen werden zu Lagunen. Das ist dramatisch, denn 80 Prozent der gesamten Ackerfläche Ägyptens liegen im Nildelta. Bis 2030 können dort also mindestens ein Drittel weniger Lebensmittel angebaut werden.

Salzgehalt und Klimawandel erschweren den Anbau von Nahrungsmitteln im Nildelta zunehmend

Es gibt einzelne Initiativen, um diese Entwicklung zu stoppen. Ahmed El Droubi von Greenpeace Middle East and North Africa sagt jedoch, es fehle an einer Strategie, um sie in größerem Maßstab, effizient und landesweit umzusetzen. „Der Bekanntheitsgrad ist in vielen Behörden noch sehr gering. Daher wird dem Thema nicht überall Priorität eingeräumt.“

Trotz des enormen Potenzials für Solar- und Windenergie in Ägypten machen erneuerbare Energien derzeit nur ein Zehntel der Stromversorgung des Landes aus. Immerhin soll der Anteil bis 2035 auf 42 Prozent steigen. Alle Ambitionen gelten jedoch nur unter der Bedingung, dass reiche Länder substanziell bei der Finanzierung helfen.

Ägypten will auf der Weltklimakonferenz für dringend benötigte Finanzhilfen der reichen Industrieländer werben. Nur so könnten viele arme und gefährdete Länder ihre Emissionen schnell reduzieren und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ergreifen. „Wir werden unser ganzes diplomatisches Geschick einsetzen, um auf ein Abkommen mit Fokus auf Verluste und Schäden zu drängen. Wie das aussieht, hängt von den Ländern ab“, sagte Mohamed Nasr, Direktor für Umwelt und nachhaltige Entwicklung im ägyptischen Außenministerium.